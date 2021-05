CyberDay: grandes ofertas en tablets, e-readers y smartwatches

Samsung Galaxy Watch Active 2 44 mm - 47%

Es, según el sitio especiaizado Wirecutter —de The New York Times— el mejor reloj inteligente Android del mercado. Es fácil de usar y navegar, con una batería potente, de sincronización sencilla con el teléfono y una impresionante capacidad de registrar la actividad física, incluso automáticamente. No hay mucho más que decir, menos si está casi a la mitad de su valor. Precio normal: $299.990.

Apple Watch S6 40 mm - 38%

Para los usuarios de Apple, este es el mejor smartwatch al que se puede acceder. Lo dicen en Wirecutter: rápido, firme, capaz de medir saturación de oxígeno y con un sensor de electrocardiograma tan poderoso que puede detectar arritmias y que incluso está certificado por la FDA para uso médico. Hoy tiene un descuento más que interesante. Precio normal: $469.990.

Huawei MatePad 10.4 4GB+64GB - 25%

La tablet de Huawei tiene lo suyo: su procesador Kirin 820 tiene fama de rendir muy bien, soportando tanto largas jornadas de trabajo como de visionado de video. Tiene wifi 6, parlantes Harman Kardon, un modo de lectura bastante aceptable y una batería que resiste hasta 12,5 horas de uso continuo. Precio normal: $279.990.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64 GB - 27%

Esta es la tablet ideal para quienes buscan algo potente y multifuncional pero no profesional. Por eso se apellida Lite, ya que es la versión liviana de la S6, aunque mantiene bastante de sus características: su batería de 7040 mAh dura varios días de uso, su procesador nativo con 4 GB de RAM permiten correr varias apps al mismo tiempo y su pantalla LCD, aunque no tan buena como la OLED de la S6, no deja que desear. Precio normal: $379.990.

Smartband Fitbit Charge 4 - 37%

Es probablemente uno de las mejores smartbands actuales. Si no necesitas toda la parafernalia de un reloj inteligente, y solo quieres medir tu rendimiento y monitorear tu salud —aunque todo esto con muchísima precisión— esta banda de Fitbit es la alternativa ideal: fue elegida la mejor en su tipo por Wirecutter. Precio normal: $149.990.

Amazon Fire HD 8 32 GB - 19%

Una tablet no necesariamente debe ser algo sofisticado, con un lápiz especial y una pantalla alucinante, o un gran procesador para trabajar, jugar y ver videos al mismo tiempo. Puede ser simplemente una resistente pantalla para divertirse, que pase de mano en mano, desde la abuela hasta los niños, sin mayores delicadezas. Eso es la Amazon Fire, y aunque el descuento es pequeño, bien vale aprovecharlo. Precio normal: $109.990.

Samsung Galaxy Tab S6 128 GB (incluye teclado y S Pen) - 25%

Si la S6 Lite es recomendable, mucho más lo es la S6 a secas, la mejor tablet de Samsung. Profesional, diseñada para trabajar y sacar el jugo al S Pen —que no necesita cargarse, a diferencia del Apple—, con una fantástica pantalla OLED de ultra HD, muy delgada, poderosa y liviana. Esta también incluye el teclado, por lo que es básicamente un notebook que se toca. Precio normal: $799.990.

Amazon Kindle 2019 6′' 8 GB - 15%

Ahora, si la idea es solo leer, el Kindle ofrece eso que hoy pocos aparatos tienen: la especialidad. En tiempos donde los dispositivos —desde un teléfono hasta una aspiradora— quieren hacerlo todo, el lector de Amazon es más honesto: solo saber hacer una cosa, pero la hace muy bien. Esta versión del 2019 tiene un sistema antirreflejo, 8 GB de almacenamiento —donde caben cientos de miles de libros— y una buenísima resolución de 167 pixeles por pulgada. Precio normal: $94.900.

Huawei Watch GT 2 - 40%

El reloj más elegante de Huawei también se unió a la fiesta del CyberDay, con un 40% de descuento. Su batería dura semanas completas, muy resistente a golpes y agua, con medición en tiempo real de la frecuencia cardíaca y un óptimo brillo de pantalla. ¿Su distinción? La correa de cuero y la pantalla de cristal 3D. Precio normal: $199.990.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 31 de mayo de 2021. Los valores y disponibilidad pueden cambiar.