Guía para elegir el mejor dispensador de alimento para tu perro

hace 48 minutos Tiempo de lectura: 11 minutos

No siempre es fácil darle comida a tu mascota, más aún si no puedes estar presente. Por suerte, existen algunos implementos que pueden mejorarte la vida —y la de tu perro— cuando no te encuentras en casa. Expertos enseñan a elegirlos y utilizarlos como corresponde.