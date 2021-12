Hombres: consejos para vestirse bien en matrimonios (y salirse del terno de vez en cuando)

Existe el supuesto de que los hombres se demoran menos que las mujeres en preparar su outfit para asistir a un matrimonio. Como la mayoría de ellos opta por ocupar terno, su única preocupación tiende a ser qué corbata o camisa se ponen.

Como todo en la vida, hay personas y personas. Algunos priorizan la comodidad o el tiempo y siguen el ejemplo anterior. Pero hay quienes optan por arriesgarse con una propuesta visual distinta. Precisamente, para estos últimos reunimos algunos consejos de dos especialistas en moda. La idea es ponerse más creativos pero no desentonar en el código de vestimenta ni tampoco pasar desapercibidos como un pingüino más. Más aún en esta temporada estival, donde las altas temperaturas pueden jugar malas pasadas a los invitados masculinos.

1. No es indispensable el terno ni el traje

“Los matrimonios han cambiado harto en términos de presentación y escenario, además de los horarios”, analiza el experimentado diseñador de vestuario Sergio Arias. Antes toda celebración era nocturna, pero hoy “se están haciendo casamientos de mediodía, campestres, en viñas o en la playa, lugares y contextos donde evidentemente el traje o el terno no va”, acuña.

Ojo: no es lo mismo terno que traje. Arias aclara que “terno se le dice cuando el tipo usa una chaqueta un pantalón y un chaleco o gilet, que es la prenda que va debajo de la chaqueta, y todo del mismo color”. Por eso se llama terno, “es decir, tres piezas”. En cambio, el traje solo es chaqueta y pantalón iguales.

“No es imperativo usar el traje del mismo color, se pueden hacer combinaciones, pero tiene que estar todo entallado”, comenta Cristián Pavez, publicista y escritor de moda. En caso de usar un pantalón con chaqueta distintos, hay que apostar por el calce, porque así “se ve que al menos hay una unidad proporcional”. Por lo tanto, es necesario contar con un sastre o una costurera que adecúe la prenda al cuerpo.

“Cuando uno ve, por ejemplo, que la chaqueta es gigante y el pantalón ajustado, se nota que fue una elección de último minuto y la verdad es que no queda muy presentable”, explica. Si bien puede haber una diferencia de telas, hay que intentar que haya una línea donde todo converja visualmente. En ese sentido, bajo ninguna circunstancia habría que usar un pantalón de tela caquí y un blazer de denim. “No junta ni pega”, agrega.

“La formalidad del matrimonio va variando según el escenario, del lugar que escojan los novios para su unión, además del horario”, añade Arias. A continuación veremos distintas alternativas de acuerdo a cada contexto.

2. Para salir del negro, prueba estos colores

Para un matrimonio de día, Pavez sugiere mezclar “tipos de azul, burdeos o camisa blanca, ya que entre estos colores siempre hay una elegancia”, analiza. Para los más osados “se puede permitir algo más polémico, como por ejemplo un pantalón blanco bien cortado recto, con zapato café, un blazer burdeos y camisa celeste”. Una decisión osada, pero de que se ve bien, se ve bien.

Para el horario diurno, donde seguramente primará el sol y el calor, Arias propone una paleta de colores que deriven de los tonos arena y tostados. “Combinarlos con tonos claros como los celestes, y alejarnos de los azules marinos, negros y tonalidades oscuras”. “Hay que aprovechar lo bonito del tiempo y atreverse a usar estas gama de colores”.

“Hay varios hombres que se están atreviendo más”, asegura, y entre sus últimas confecciones le ha tocado hacer trajes de lino, con algodones y tonalidades más claras.

3. ¿Con o sin corbata?

“La corbata, en general, la veo un poquito más invernal que veraniega”, dice Pavez. O para situaciones más protocolares, como una gala o instancia diplomática. También puede ser en un trabajo donde exijan este código de vestimenta u ocasiones solemnes como un funeral.

En el caso de los matrimonios, él considera que la corbata puede desaparecer, sobre todo si el hombre a la mitad de la noche “se la saca y la termina ocupando como cintillo a lo Rambo en medio de la pista de baile”. Ese bochorno es “algo que es mejor evitar”.

“Siempre le digo a mis clientes que entre usarla mal y no usarla, es mejor prescindir de la corbata”, dice Sergio Arias. En este último caso, y para no perder la elegancia, el diseñador sugiere complementar con un pañuelo en el bolsillo de la chaqueta.

4. Ya que hace calor, prueba con mocasines

Para no caer en la monotonía del mismo calzado de siempre —que además da mucho calor al pie—, puedes probar con opciones más cómodas y con mejor ventilación, como los mocasines. “Hay diferentes materiales: están los lisos o los que tienen borlas —la chasquilla del calzado—, que también son súper elegantes”, dice Arias.

Mocasín de piel Zara

5. Para un civil (y no llegar extremadamente arreglado)

Para no complicarse con muchas formalidades en una instancia semiformal —como una ceremonia civil y más bien íntima—, Pavez recomienda vestir unos jeans de corte slim fit y un blazer que vaya a tono con una camisa blanca y sin corbata. “Así, al menos, te ves bien vestido, y puede ser el mismo outfit que uno use en una reunión laboral o en un día de trabajo, y no desentonas en ninguno de los dos casos”, añade. Se proyecta así una imagen de casual, relajada, “pero sin salirse del cuadro del matrimonio”.

Jeans slim fit American Eagle

“Una combinación que nunca falla es una bonita chaqueta azul marino con un pantalón más gris”, dice Arias. Sin embargo, hay que tener cuidado con que esta última no sea tan oscura. En cuanto al pantalón, propone también “un color beige, que es una tenida más tradicional, usada mucho en oficinas, o un pantalón blanco”, que sería algo más vanguardista. “Darle un poco más de onda al civil me parece una buena idea”, puntualiza.

6. Qué pasa en los matrimonios nocturnos

Los matrimonios que son de tarde/noche Pavez los considera como una buena oportunidad para “aprovechar toda esta gama de colores que nos da el cielo al atardecer”. Por lo mismo, sugiere atreverse con “tonos propiamente veraniegos, como los celestes y rosados”.

Una propuesta de look podría ser “camisa rosada con una chaqueta celeste oscura y un pantalón a tono, que no necesariamente tiene que ser del mismo color. El rosado y el celeste son bien aliados del hombre para este tipo de eventos”, afirma.

7. El gilet

Antes de que piensen en esa marca de afeitadoras, Pavez aclara que se trata del chaleco sin mangas que va abrochado, bajo la chaqueta y que termina como en puntas en cada lado. Esta puede ser una buena alternativa considerando las altas temperaturas, o también para aquellos que fantasean con ser un Peaky Blinder por un día. “Puede ir sin un blazer, pero con la camisa remangada”.

“Resulta una prenda bien fresca y versátil”, dice el publicista. “También se puede usar con jeans, con zapato o zapatillas. Si está bien usada, agrega, puede “quitarte algunos años” en la apariencia.

Chaleco de cachemira Anna Custom Dress

8. Pañuelos

Una manera de elevar y sofisticar un look de forma sencilla es agregando accesorios, como un pañuelo. “Recomiendo tener pañuelos de todo de colores y que se puedan poner en el bolsillo del blazer”, dice Sergio Arias. “De este modo, el look no se ve tan rígido”, apunta.

Los pañuelos no son exclusivos para utilizar en matrimonios. Pavez explica que pueden ser usados en otros eventos importantes o incluso en el día a día, para darle un toque extra al atuendo y “marcar una presencia con estilo”.

Pañuelo de seda Boss 33x33 cm

Si no te imaginas vistiendo un pañuelo en el bolsillo, Arias comenta que otra opción es aprovechar las botoneras de la solapa con “flores de la estación”. La idea es usar flores naturales, “jamas artificiales”, y que estas sean en tonalidades claras.

9. Una chaqueta de lino y lana

Para Sergio Arias, una prenda versátil que no puede faltar en el armario de todo hombre es una chaqueta de lino y lana. Lo idea es que sea “de colores no tan estridentes, que se pueda usar en distintas ocasiones, porque siempre es bueno contar con ella”. En cuanto a colores, los que aconseja son “derivados de los azules o de tonos de arena, para que puedas usarla en varias circunstancias”, expresa.

Blazer El Ganso slim fit 100% lino

10. No a la zapatilla

Este puede ser un puñal directo en el corazón de los más jóvenes —o de los lolosaurios que se niegan a dejar de serlo—, pero Cristián Pavez desaconseja a todo lugar el uso de zapatillas para matrimonios. En parte, según él, porque “te hace ver como un quinceañero”, y es como que “no te estás tomando en serio el momento”.

Si no eres fanático de los zapatos masculinos, una propuesta asertiva pueden ser los mocasines anteriormente mencionados o los zapatos brogue, que tienen aberturas a los costados. Pero Pavez repite: zapatilla jamás, porque este calzado “anula completamente todo” en relación a la propuesta de look.

11. Suspensores

Otro accesorio que puede ser original para incluir en el outfit son los suspensores de colores. “Es una oportunidad para atreverse”, dice Pavez. Estos pueden ser de colores vivos, que otorguen distinción y novedad en camisas más neutrales, como las blancas o las celestes claro.

Lo principal al momento de hacer la elección es que haya armonía y “no obsesionarse tanto con la combinación de los colores, sino que más bien que el conjunto se vea visualmente ordenado”.

Suspensores Goose & Gander

12. Sombrero para el día

“Los sombreros pueden ser una buena opción de accesorio para matrimonios que sean de día y al aire libre”, recomienda Sergio Arias. La gracia es que no tendrá solo una utilidad estética, sino que realmente entregará sombra y protección frente al sol y las altas temperaturas.

Sombrero de tela Marquis Dasi

13. Dato extra: ojalá no combines con tu pareja

Si bien es decisión de cada uno vestir como le dé la gana, esta advertencia es a favor del efecto visual que puede generarse en la masa de gente presente en el matrimonio. “Hay que estar súper consciente de que si es muy vistosa, la combinación se va a notar, va a llamar la atención, y no sé qué tan favorable sea eso para el momento”.

El objetivo es verse bien pero nunca opacar el protagonismo de los novios. El riesgo de ir demasiado combinado con tu pareja puede ser ese: que la atención se traslade a ustedes en vez de a ellos.

“Siempre es recomendable que cada uno tenga su estilo y su individualidad”, dice Pavez. Bajo su punto de vista, el tema de “ir combinados” es un poco “caricaturesco”, como de fiesta de Halloween o de disfraces. “Creo que no aporta mucho más que un punto de atención o el quiebre del hielo de una conversación, así que desaconsejo bastante la idea de ir combinados como pareja”.

*Los precios de los productos están actualizados al 17 de diciembre de 2021. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.