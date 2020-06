Las mejores máquinas para cortar pelo

Si sientes que necesitas un corte de pelo o de barba más o menos urgente y, claro, no puedes ir a la peluquería o a la barbería por la cuarentena, la opción que te queda, y que quizás ya le has dado más de una vuelta, es la de cortarte el pelo tú mismo. El primer impulso podría ser agarrar la máquina de cortar con la que mantienes tu barba, pero hay que tener cierto cuidado, no vayas cometer alguna locura de la cual te puedes arrepentir, porque no todas las máquinas de barba sirven para cortar pelo.

Si vas a ser tu propio peluquero, es mejor entregarse a los consejos de los expertos tanto para cortar como para comprar la máquina adecuada. Para eso, en Práctico entrevistamos a dos peluqueros y armamos una breve guía.

1. Cuatro peines de alzada mínimo

Que todas las máquinas de cortar barba no sirvan para el pelo no significa que, tal vez, la que tengas en tu casa no pueda cumplir ese papel. Mauricio Jiranek, dueño de Jiranek Peluqueros, explica que es bastante extensa la variedad de máquinas que hay en el mercado y de distintos precios. “Están las que se conocen como pastilleras, que son más pequeñas, con una cuchilla de menor longitud”, dice. “Después están las para cortar pelo de la cabeza”. Pero para elegir, sigue Mauricio, un detalle importante son los peines de alzada, esas pequeñas peinetas con distintas alturas que sirven para darle diferentes largos al pelo o a la barba, y lo ideal es que tenga un mínimo de cuatro peines.

2. Con cables o inalámbricas

Estas máquinas las podemos dividir en dos grandes grupos: con cables o sin cables. ¿Cuál es la gran diferencia entre ambas? Para Mauricio: el motor y la comodidad. “Las con cables tienen un motor rotativo que funciona bastante bien, y las inalámbricas, que son a batería, son más cómodas pero vienen con un motor con magnetos, que tienen más revoluciones”.

3. Potencia de motor

Francisco Gutiérrez, de Peluquería para hombres (peluqueriaparahombres.cl), nos cuenta que lo más importante al momento de cotizar este tipo de máquinas es ver la potencia de su motor. “Si no tiene la capacidad de cortar abundante cabello, lo más probable es que la persona quede a medio cortar y, lo que es peor, todo disparejo y con una experiencia muy dolorosa: al parar el corte en medio de la faena, se producirá un tirón del cuero cabelludo , provocando un dolor algo más que molesto”.

4. La mantención

Es esencial la mantención de las máquinas. Jiranek explica que esta no es una misión compleja, pero es algo que hay que hacer después de 4 o 5 afeitadas o cortadas de pelo. “Hay que sacarle la cuchilla y aceitarlas. Por lo general, todas vienen con una botellita de aceite. Esto hace que dure más la máquina y trabaje mejor”.

5. Cómo cortar

En relación al auto-corte de pelo, hay un primer mandamiento fundamental, según Mauricio. Su recomendación es siempre comenzar con el peine más largo, porque si partes con el corto, no hay vuelta atrás.

Y continúa con sus instrucciones. “Para cortar pelo, yo recomiendo comenzar por las patillas, después ir a la parte de atrás de las orejas, la nuca, y así siempre ir subiendo en contra del nacimiento del pelo”. Ese es su segundo mandamiento. “Así se pueden hacer un corte más recto, desde el comienzo de la nuca hasta la cúspide. O si quieren, puede ir en degradé ascendente, que quiere decir que van desde abajo de la nunca, abriendo la máquina y van dejando un poco más larga la parte de arriba”.

Para él, lo más conveniente es usar la máquina para los laterales y la nuca pero, la parte de arriba, manejarla siempre con una tijera. “Si quieren un corte parejo, pasan la máquina por toda la cabeza”, dice, pero no es el look de preferencia para este estilista. De todas formas, es entendible que en cuarentena, y aburridos de la cabellera frondosa, algunos quieran probar el corte parejo. No habrá mejor momento para experimentarlo.

6. Modelos recomendados

Tanto a Francisco como a Mauricio, la experiencia y los años de oficio les han enseñando hacía dónde inclinarse cuando se trata de elegir máquinas y marcas. Francisco prefiere asegurarse y nos entrega algunos consejos que, según él, son infalibles a la hora de comprar.

-Lo barato cuesta caro: ¿Una máquina peluquera con un valor inferior a $15.000 que incluye todos los cuchillos de corte? Dudoso, dice el dueño de Peluquería para Hombres. Para él, esa oferta está descartada. Lo que va a suceder, explica, es que su vida útil será la nada misma, su capacidad de corte será nula y su calidad, pésima.

-Menos es más: que no te engañen las máquinas que traen infinidad de accesorios. A la larga, solo necesitas menos de cuatro implementos para realizar un gran trabajo.

-No a lo desconocido: En su peluquería siempre han recomendado marcas que tengan un respaldo y un prestigio, lo que no quiere decir, aclara Francisco, que ellos vayan a aconsejarte solo las máquinas que usan. Sí te darán certeza en cuanto a calidad se refiere, sin pagar de más y que rindan lo necesario para un correcto uso en casa.

A continuación, los modelos recomendados por nuestros expertos peluqueros, junto a sus características. Mauricio Jiranek tiene tres marcas favoritas: las italianas GA.MA y BaByliss, y las norteamericanas Wahl. Francisco Gutiérrez en cambio, confía a ojos cerrados en las Remington.

Remington PG6025

-Cuchillas de acero quirúrgico.

-Inalámbrica, con hasta 50 minutos de uso sin cable.

-Tiempo de carga completa: 4 horas.

-4 peines de alzada en total.

-4 peines de alzada, que permiten ajustar el corte entre 0,8 mm y 12 mm.

-Conexión con cable.

- Cuchilla de alloy ultra afilada que asegura una calidad duradera en el corte con una óptima precisión.

Wahl Super Taper Classic

-4 peines de alzada para cortes de distintas longitudes.

-Motor magnético/vibratorio.

-No es inalámbrico, posee cable de 2 metros de largo.

BaByliss Ferrari

-Liviana, ergonómica y de cómodo manejo.

-Tiene 4 peines de alzada distintos para adaptarse a cuatro longitudes.

-Inalámbrica y con autonomía de 3 horas.

-Motor de alto tanque liviano y con vibraciones bajas.