Menú para un solo: opciones para comer en solitario durante el Año Nuevo

“¿Pero cómo vas a pasar la Navidad solo?”. Si me hubiesen pagado cada vez que me hicieron esa pregunta/comentario la semana pasada, probablemente podría comprarme todos los productos de este artículo al mismo tiempo. Y aunque no hay malas intenciones detrás de esas palabras, siempre poseen un tono condescendiente que puede resultar muy molesto. La compañía, creo, está totalmente sobrevalorada, más aún durante el fin de año, que de por sí tiene un grado de ansiedad y presión que, la mayoría de las veces, ebulle en la mesa junto a la familia, entre las papas duquesa y el cola de mono.

El portal USA Today, por ejemplo, publicó una columna de opinión que funcionaba como una especie de manual sobre qué hacer y decir en la mesa para Acción de Gracias. Al parecer, los norteamericanos necesitaban un set de reglas para tener una comida en paz y sin altercados tras sus tensas elecciones presidenciales. Por eso creo que en nuestro país, tras un contexto social revuelto y una pandemia de 9 meses, la soledad aparece como una gran compañera.

No todas ni todos lo piensan así: en mi Instagram veo como muchos de mis contemporáneos, atormentados por la idea de pasar un fin de año a solas, se lamentan por la cancelación de las aglomeraciones frente a la Torre Entel, las bandas en vivo y los fuegos artificiales, con una celebración que será más silenciosa que nunca.

“Como punto de partida: no es lo mismo la soledad que estar solo”, dice Daniela González, psicóloga clínica titulada de la Universidad Diego Portales. “En esta época hay una imposición por estar en compañía, con la familia y ojalá tener una pareja. Es casi un deber ser. Por eso, pasar las festividades solos puede ser interpretado como un fracaso”.

Según ella, efectivamente hay una sobrevaloración de la compañía. Pero más allá de la situación propiamente tal, “hay que preguntarse cómo vivo esto, cuál es la significación que le doy y desde qué lugar yo me paro para vivirlo: ¿aprendizaje o tragedia?”, agrega.

Para mi Navidad, puse la mesa, me serví mi comida favorita —quiche de champiñones y espinaca— y vi una serie navideña de Netflix (que casualmente se llama Navidad en casa). No necesité una decoración pomposa ni cocinar para un batallón. Para mi fortuna sólo quedaron un plato sucio y un par de cubiertos en el lavaplatos. Y así como el villancico se titula “Noche de paz”, la tranquilidad de regalarse una noche para comer algo rico, sin presiones, sobre todo al final de un año tan intenso, fue suficiente ritual para cerrar un ciclo o comenzar uno nuevo.

Si tú perteneces al creciente 17,5% de los hogares unipersonales de nuestro país, según el Censo 2018, o por temas sanitarios no puedes viajar a tu hogar de origen o juntarte con los mayores de tu familia, acá hay una lista de platos sabrosos en formato individual.

Entrada, fondo y bebida

Fork es el salvavidas de los solteros y ofrece una variada carta de menús individuales. Sopa, ensalada y plato de fondo para uno, con precios que no superan los 3 mil pesos por bandeja, en porciones adecuadas y sabrosas. Mi favorita: comenzar con la sopa zanahoria thai. Un caldo de verduras, espesado con leche de coco y bien anaranjado, gracias al porte de la papa camote. Es dulce, pero tiene una pizca de ají rojo. Esta porción de 350 gramos de caldo es bastante contundente, pero en estas fiestas hay espacio para más.

Crema de zanahoria thai con papa camote 350 g

https://www.forkchile.cl/producto/7347/crema-zanahoria-thai-con-papa-camote-350-g

2.990

Si la idea es recibir el 2021 de manera exótica y diferente, lo acompañaría con el curry de garbanzos con quínoa, que viene en una bandeja lista para calentarse en el microondas. En dos minutos uno puede disfrutar de una cena de fin de año con tintes del otro lado del mundo, a pesar de que no podamos salir de la casa.

Curry cremoso de quinoa y garbanzos

https://www.forkchile.cl/producto/7418/curry-cremoso-de-quinoa-y-garbanzos

3.990

Un bebestible recomendado y que además tiene beneficios para la salud: la kombucha. Un té fermentado que era considerado por la dinastía Qin como el elixir de la vida. La marca nacional Kombuchacha tiene estas nuevas opciones individuales, en lata, con toques efervescentes de arándano, cedrón o té verde.

Kombuchacha cedrón 350 ml

https://www.forkchile.cl/producto/7709/kombucha-cedron-kombuchacha-350-ml

2.490

En Instagram, Sibaris ofrece una variedad gourmet de platos congelados. Sus recomendados para este fin de año: la plateada al vino, la carne mechada y el quinoto de champiñones. La mechada, por ejemplo, es un choclillo cocinado a fuego lento por 8 horas, con vino tinto, salsa de tomate, tocino, cebolla y trozos de zapallo, y aliñada con albahaca, laurel, pimienta, una pizca de azúcar y sal. Vale $5.990, se piden por WhatsApp y la promesa es que, aunque sean congelados, no perderán el sabor.

Carne mechada Sibaris 450 g

La Punta es un clásico, y la mejor parte es que tiene una carta extensa, pero pensada en porciones individuales. Desde el pastel de choclo y el ají de gallina, hasta preparaciones más sofisticadas, como pollos rellenos con manzana y ciruela, alcachofa o pimentón y tocino. Para los fanáticos de comer en formato cocktail, acá una buena noticia: este local vende mini-empanadas por unidad. La carta ofrece estas masas rellenas de pino, camarón queso, alcachofa, champiñón queso, camarón cebolla y ají de gallina. Ideales para armar un aperitivo para uno mismo.

Pastel de choclo La Punta

Empanadas de cocktail camarón queso La Punta

Para los tradicionales que se niegan a esperar un 2021 con sabor a microondas, hay una opción fresca si se busca recrear platos hogareños. La Fraternal, con reparto en toda la Región Metropolitana, tiene en sus opciones la Canasta B, una oferta de frutas, legumbres y verduras frescas para armar algún plato en la cocina, pero para una o dos personas solamente. No van a quedar sobras. 250 gramos de garbanzos, ajo, jengibre, medio kilo de duraznos, frutillas y un mango. Además de una lechuga, medio kilo de tomate, una malla de apio, un kilo de papas, zanahorias, zapallo italiano, perejil, berenjenas, cebollin y cebollas, limones, betarragas y una rama de ciboulette.

Canasta saludable La Fraternal (1-2 personas)

Aunque a estas alturas no hay mucha energía para cocinar ni tampoco para hacer ninguna cábala, tal vez sea buena idea recibir el 2021 con ropa interior blanca y no amarilla, con la fe puesta en que el plan de vacunación funcione y que el virus no mute en alguna incontrolable cepa. Tuvimos suficientes sorpresas ya.

*Los precios de los productos de este artículo están actualizados al 28 de diciembre de 2020. Los valores y la disponibilidad pueden cambiar.