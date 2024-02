Volví al trabajo presencial y este económico dispensador de comida para mascotas me salvó la vida (y la de mi perro)

En enero retomé una jornada laboral híbrida, algo muy cómodo en lo profesional —se mezcla la comodidad de trabajar en la casa con la posibilidad de compartir con los colegas en la oficina—, pero que sin embargo significó un problema en la alimentación del amo y señor de mi hogar: mi perro Ciro.

Desde que llegó, su alimentación se divide en tres comidas al día, por supuesto ajustadas a su edad, tamaño y peso. Como es hambriento y ansioso, me pareció la mejor opción darle porciones más pequeñas pero de forma más frecuente. Pero con el trabajo híbrido, habrían tres días de la semana en los cuales nadie estaría ahí para servirle su almuerzo.

Como la mayoría —si es que no todos— los perros de nuestros amigos y familiares comen solo dos veces al día, la primera idea que se me ocurrió para solucionar este problema fue que Ciro se uniera a ese club y se alimentara en la mañana y en la tarde.

Lo conversé con mi veterinaria y su recomendación médica fue que continuáramos con las tres comidas. O sea, no me ayudó mucho. Pero ahí recordé lo que tuvieron que hacer muchas personas cuando dejaron en casa a sus mascotas para retomar sus jornadas de trabajo post pandemia. Era obvio, pero no se me había ocurrido: comprar un dispensador de comida programable para mascota.

Cómo encontrar el dispensador indicado

Como solo estaría ausente durante tres días a la semana, tampoco necesitaba un aparato demasiado sofisticado: con que fuera capaz de servirle correctamente una porción a una hora determinada, sería suficiente.

Lo primero, como siempre, fue buscar en Google. En su sección shopping puedes encontrar muchísimos modelos de dispensadores de comida. Los más modernos son digitales, se conectan a internet y puedes incluso controlarlos desde el celular, donde sea que estés.

Este dispensador sirve para perros o gatos y puedes usar alimento seco o húmedo.

Suena bien, pero el detalle de ese tipo de dispensadores, por lo que pude investigar, es que solo son compatibles con ciertos formatos de alimento. Es decir, si los pellets fueran muy grandes —o muy pequeños—, estos se pueden caer, estancar o complicar el funcionamiento.

Otro punto de decisión, como siempre, es el precio. El rango de valor de los dispensadores es muy amplio. Mientras los digitales automáticos, de marcas de tecnología reconocidas y capaces de conectarlos a una app del teléfono son los más caros, también hay otros mucho más sencillos pero igual de funcionales.

Y el otro factor importante, al menos para mí, es el tamaño. Para quienes vivimos en departamento, calcular bien los espacios es fundamental, y por mucho que me gustara, no podía instalar un dispensador de un metro en mi casa.

¿Cada cuánto deben comer nuestras mascotas?

Ciro, mi perro, es un galgo macho de dos años. Por su requerimiento nutricional, y las condiciones propias de su cuerpo, la veterinaria nos recomendó seguir alimentándolo durante tres veces al día, en lugar de cambiar a dos porciones más contundentes. De todas maneras, la pauta nutricional va a depender del tipo de mascota que tengas.

Los gatos poseen estómagos pequeños, por lo que “no pueden albergar grandes volúmenes de comidas. Además, presentan pérdidas continuas de aminoácidos esenciales, que deben ser proporcionados cada cierto tiempo en la comida”, nos decía David Rodríguez, nutriólogo y gastroenterólogo, en un artículo pasado. Por eso, los gatos comen “entre 10 a 15 veces al día”.

Sobre los perros, el profesional decía que depende de las razas, por lo que algunas conviene alimentarlos dos veces al día pero para otras puede ser mejor que sea en tres o cuatro raciones cada 24 horas.

El dispensador elegido

El objetivo, entonces, era encontrar un dispensador de comida que no fuese caro ni tan sofisticado, pero sí funcional y confiable. Ojalá de un color claro o metálico, para poder mantenerlo limpio.

Navegando por el comercio online, encontré al ganador: un dispensador de comida programable para mascotas que está en Mercado Libre. Además del precio —unos convenientes 17.590 pesos a la fecha de esta publicación—, las características que más me llamaron la atención fueron sus tapas, que se abren cuando llega la hora de comer y con las cuales mantienes la comida libres de humedad o cualquier insecto que pueda contaminarla.

Tampoco usa electricidad sino que una batería AA, así que no se desprograma si se corta la luz ni tampoco dejaría de funcionar en ese caso. Y al ser de color blanco con gris, es fácil de ver cuando está sucio.

Tiene dos recipientes que funcionan separado, por lo que se pueden programar para distintas horas.

Después de comprarlo, llegó a casa en menos de 48 horas. Y su funcionamiento es simple: tiene dos contenedores tapados, donde se puede dejar la comida, con capacidad para 350 ml, cada uno con un timer o manilla para programarlo con hasta 48 horas de plazo (aunque nunca dejaré a Ciro tanto rato solo). Si uno, por ejemplo, le pone alimento en uno de los platos, lo tapa y gira la perilla hasta el número 4, eso significa que en cuatro horas más la tapa se abrirá y la mascota podrá disfrutar de su ración.

Los timers son como los timbres que incluían antes los hornos, o las alarmas de cocina. Solo hay que girar y ya empieza la cuenta regresiva. Lo bueno es que como tiene dos recipientes con dos timers independientes, puedes programar uno para una hora y el otro para después, en caso de que debas dejar a tu perro o gato solo por más tiempo.

Es básicamente una cuenta regresiva: si cierras la tapa y lo giras hacia el 8, entonces se abrirá en ocho horas más.

Quizá la única desventaja es que usa una pila AA: aunque se consigue fácilmente en cualquier tienda, kiosco o supermercado, genera un residuo difícil de desechar y exige estar atenta a cuando la pila empiece a agotarse para cambiarla. Porque puede acabarse justo cuando llegue la hora de comer de Ciro, un desastre que no me quiero ni imaginar.

Este dispensador es muy fácil de usar, lavar y mantener. Y mi perro se adaptó de inmediato.

Por mucho que el dispensador me guste a mí, lo importante es saber cómo lo califica Ciro. Pues bien, fue aceptado desde el primer día. Monitoreamos la apertura y funcionamiento del dispensador con unas pequeñas cámaras de vigilancia —otro gadget que adquirimos para supervisarlo— y las compuertas se abrieron puntualmente a la hora programada: 14.00 horas.

Limpiarlo también es fácil: contiene una estructura de plato desmontable, por lo que puedes sacarlo y lavarlo sin problema con agua caliente y detergente. El resto del aparato es fácil de limpiar con una toalla desinfectante desechable.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 29 de febrero de 2024. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.