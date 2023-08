Beneficios y ayudas estudiantiles: ¿Qué financian?

El financiamiento de la carrera es una de las principales preocupaciones que hay que asumir en la familia. Es por esto, que además de prepararte para dar la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), es importante que te informes y sepas de los beneficios que las universidades y casas de estudios entregan, para poder financiar la carrera escogida.

Puedes acceder a la opción de la Gratuidad y algunas becas que se entregan a través del Ministerio de Educación, pero también a otros beneficios que disponen las casas de estudio y que no son tan conocidos.

En los establecimientos de educación superior podrás tener la oportunidad de optar a los beneficios internos, sobre si no puedes acceder a la ayuda estatal. Existen becas que otorgan un descuento sobre el arancel anual a estudiantes que sobre salen con su puntaje ponderado; becas para deportistas; para egresados de colegios en convenio, entre otras.

La recomendación es que te acerques a cada institución e informarse sobre los beneficios que existen para postulantes de primer año como también quienes continúan su carrera.

Ayudas estatales

El primer paso es completar el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica FUAS, que será necesario para poder obtener el financiamiento en la educación.

Algunos de estos beneficios son las becas, que son entregadas por el Ministerio de Educación, con el propósito de ser un apoyo económico para financiar parte del costo de los estudios, cubriendo el total o parte del arancel anual, y en algunos casos la matrícula.

A diferencia del crédito este monto no debe ser devuelto, y aunque en su mayoría están dirigidas a estudiantes de primer año, existen becas a la que pueden postular estudiantes que ya cursan una carrera y que no cuenten con este tipo de ayuda, como lo son: Beca Bicentenario, Beca Juan Gómez Millas, Beca Nuevo Milenio y Beca para hijos de Profesionales de la Educación.

Existen dos becas a las que sí pueden acceder personas con títulos, como la Beca de Articulación, dirigida a personas egresadas o tituladas de carreras técnicas a partir del año 2021, que quieran seguir estudios profesionales y la Beca Vocación de Profesor.

También, el crédito con Garantía Estatal está orientado a estudiantes de carreras de pregrado en alguna institución acreditada que forme parte del Sistema de Crédito para Estudios Superiores. Financia hasta el total del arancel de referencia de la carrera a través de un préstamo en UF otorgado por alguna institución financiera.

Al recibir los resultados del FUAS, y si quedaste preseleccionado para este beneficio, podrás activar este crédito matriculándote en las fechas señaladas por la Comisión Ingresa, en alguna de las instituciones acreditadas. En esta etapa deberás señalar el monto del crédito requerido.

Tiene una tasa de interés fija del 2%, no necesita de un aval familiar y no existe obligación de pago mientras dure la carrera. Una vez que egreses deberás comenzar a pagarlo, y puedes solicitar que las cuotas no superen el 10% de la renta o suspender el cobro si es que te encuentras sin trabajo.

La Beca de Alimentación para la Educación Superior es un apoyo complementario para el canje en productos alimenticios y supermercados.

Está dirigida a quienes han recibido otros beneficios estatales. Tiene una vigencia de 10 meses (desde marzo a diciembre), y en la actualidad libera el monto de $ 42.000 mensuales para la compra de productos alimenticios.

Recuerda:

Las ayudas internas de cada institución son complementarias a los beneficios estatales entregados por el Ministerio de Educación y tienen como exclusiva finalidad contribuir a financiar parte o la totalidad de la matrícula y el arancel, como también otros efectos.

Existen becas de excelencia académica, vocación de profesor, excelencia deportiva y rebaja de arancel, entre muchas otras. Infórmate sobre las ayudas internas de cada institución.