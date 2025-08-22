Carla Jara lanza línea de productos para el cuidado de la piel
Crema de día y noche, bruma, agua micelar y serum son parte de su proyecto.
La influenciadora y rostro de televisión, lanzó su marca de productos cosméticos, Belleza by Carla Jara, luego de dos años de trabajo junto a un equipo de profesionales del área.
Me gusta que las mujeres se sientan lindas y como siempre me preguntaban cómo cuidaba mi piel, logré la fórmula para eso, con productos de alta calidad, buenos precios, Cruelty Free y desarrollados en un gran laboratorio. Este era un sueño de hace mucho y comenzamos a trabajar en él hace más de un año y medio. Por ahora tenemos crema de día, de noche, bruma, sérum y agua micelar, pero estamos trabajando en más productos. La respuesta de la gente ha sido increíble, no sólo con sus buenos deseos, también comprando el producto y compartiéndome que les ha encantado, creo que es muy importante que nos demos un tiempo para regalonearnos y cuidarnos, es parte del amor propio"
Estoy pasando por un momento muy lindo, no pensé q a los 40 podría seguir cumpliendo sueños y soñar con nuevas metas, estoy feliz"
Nuestra venta está enfocada, en principio, a través de @bellezacarlajara y www.bellezacarlajara.cl” Señaló.
Actualmente en el sitio existen packs, promociones y envío gratis.
