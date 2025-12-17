SUSCRÍBETE POR $1100
    Cenco Malls abre convocatoria a una nueva edición de CosmoLab, su desafío global de innovación abierta

    Por 
    Publirreportajes .

    Debido al éxito en el último año, Cenco Malls anunció una nueva edición de CosmoLab 2026, su concurso de innovación abierta orientado a identificar, validar e implementar soluciones tecnológicas que contribuyan al desarrollo del retail inmobiliario y la operación de centros comerciales.

    En esta versión, CosmoLab mantiene su foco en atraer startups y scaleups con propuestas escalables y aplicables en entornos reales, reforzando el trabajo colaborativo con el ecosistema de innovación. La convocatoria estará abierta hasta el 31 de enero de 2026 e incluirá un proceso de scouting global, con énfasis en Latinoamérica.

    La edición 2026 presenta dos desafíos estratégicos para el negocio:

    • Eficiencia inteligente en operación y mantenimiento, orientada a soluciones que optimicen procesos, recursos y sostenibilidad.
    • Experiencia de cliente 360°, enfocada en herramientas que integren datos, mejoren la interacción con los visitantes y potencien la eficiencia del recorrido completo.

    La convocatoria fue presentada durante el EtMday 2025, instancia en la que se realizó un nuevo Cenco Talks para detallar los objetivos del programa. En la actividad participaron startups ganadoras de la versión anterior, quienes compartieron recomendaciones y aprendizajes obtenidos durante los pilotos desarrollados en 2025.

    Para esta nueva convocatoria 2026, las soluciones seleccionadas podrán desarrollar el piloto en Cenco Malls, con financiamiento de hasta USD 20,000 para validar sus propuestas en un entorno real. También recibirán mentorías ejecutivas y técnicas, además de un espacio de trabajo en Office Flex Florida durante seis meses para hasta diez integrantes del equipo.

    El programa culminará con una presentación final en Sky Costanera, el mirador más alto de Sudamérica, frente a ejecutivos y organizaciones aliadas al ecosistema de innovación.

    Las postulaciones ya se encuentran habilitadas. Toda la información, bases y detalles del proceso están disponibles en la plataforma oficial de CosmoLab donde emprendedores y startups podrán completar su postulación hasta el 31 de enero de 2026.

    Visita https://www.cosmolabbycencomalls.cl/

    El impacto de CosmoLab 2025

    En la convocatoria 2025 se obtuvieron 128 postulaciones de startups y scaleups provenientes de 18 países diferentes. De éstas, sólo cuatro resultaron ganadores, para los desafíos de Experiencia de Clientes, Oficinas y Multifamily, Transformación Sustentable y Seguridad Inteligente y Preventiva, pudiendo llevar a cabo los pilotos asociados en el centro comercial en el presente año.

