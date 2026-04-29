Claro Chile se consolida como líder en 5G según barómetro de nPerf

Claro Chile se consolida como el operador con mejor desempeño en redes 5G del país, según el barómetro de Internet Móvil 2026 publicado por nPerf, plataforma independiente francesa de medición de rendimiento de conexiones. El estudio, que abarca el periodo abril 2025 a marzo 2026 y se basa en millones de mediciones reales de usuarios, sitúa a Claro en el primer lugar del ranking 5G con un nPerf Score de 93.411 nPoints, el más alto entre los cuatro operadores evaluados.

En el plano 5G, Claro destaca de forma transversal en las métricas clave. El operador registra la menor latencia del mercado en esta tecnología, con 32,44 ms, un liderazgo que mantiene por cuarto año consecutivo. A esto se suma el mejor índice de Youtube streaming en 5G con un 79,54%, y el mejor resultado en navegación web 5G con un 66,82%, título que obtiene por segundo año consecutivo. En velocidad de descarga 5G, Claro alcanza los 137,22 Mb/s, consolidándose como uno de los referentes de la tecnología en el país.

“Estos resultados reflejan el compromiso sostenido de Claro con el desarrollo de su red y la calidad de experiencia que ofrecemos a nuestros clientes. Liderar en 5G no es casualidad: es el resultado de una inversión constante y una visión de largo plazo para conectar mejor a Chile”, señaló Patricio Olivares, director de Tecnología de Claro Chile

En términos de evolución general, Claro protagoniza uno de los avances más relevantes del período: su velocidad de descarga creció un 76% respecto al año anterior, alcanzando los 62,74 Mb/s en todas las tecnologías combinadas, el mayor salto registrado en el sector durante el mismo período.

Estos logros se enmarcan en una tendencia de mejora sostenida: Claro acumula cinco años consecutivos de progresión en su puntaje global, consolidando al 5G como el principal motor de su desarrollo de red y reafirmando su posición como referente de conectividad móvil en Chile.