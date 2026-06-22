COLUN lidera ranking B Brands y se convierte en la marca con mayor impacto positivo percibido en Chile

Por primera vez desde la creación del ranking B Brands, COLUN alcanzó el primer lugar del estudio que mide el impacto positivo de las marcas en Chile, transformándose en la organización mejor evaluada por los consumidores por su aporte a las personas, el medioambiente y la prosperidad económica.

El resultado corresponde a la sexta edición del estudio “Impacto Positivo”, elaborado por Better Brands junto a Pacto Global, que este año evaluó a 226 marcas de 37 industrias bajo una metodología basada en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. La medición utiliza el denominado Índice Triple Impacto, que busca identificar aquellas marcas capaces de generar valor más allá de sus productos y servicios, considerando tres dimensiones: Personas, Planeta y Prosperidad.

En un escenario donde las exigencias hacia las empresas ya no se limitan al desempeño económico, el liderazgo de COLUN aparece como una señal de un cambio más profundo: hoy la reputación también se construye desde el impacto.

Y en ese terreno, la Cooperativa Agrícola y Lechera de La Unión logró conectar atributos que pocas veces conviven al mismo tiempo: cercanía social, crecimiento económico y una agenda de sostenibilidad integrada al negocio.

“Detrás de este reconocimiento, está la historia y el trabajo realizado a través de los años. Nacimos el año 1949 bajo el modelo asociativo cooperativo, con 70 productores (…) donde el foco siempre ha sido la calidad e inocuidad de la leche, que es fundamental para lograr los mejores productos” afirma Lionel Mancilla, gerente general de COLUN

El valor de poner a las personas al centro

Parte importante del resultado se explica por una estructura distinta a la de la mayoría de las grandes marcas del mercado.

El modelo cooperativo de COLUN —basado en el principio de un socio, un voto— ha sido históricamente uno de sus principales activos reputacionales. En la práctica, significa que la propiedad y el desarrollo económico permanecen vinculados directamente a cientos de productores lecheros del sur del país.

Ese diseño organizacional ha permitido construir una percepción de mayor cercanía, estabilidad y compromiso con el territorio, especialmente en un contexto donde la confianza en las instituciones y grandes empresas se ha vuelto más desafiante.

La contribución en la dimensión Personas también se expresa en generación de empleo, fortalecimiento de economías locales y una relación de largo plazo con comunidades urbanas y rurales.

Consistencia y autenticidad

Pero el reconocimiento no responde únicamente a factores emocionales o históricos.

En la dimensión Planeta, el estudio reconoce acciones vinculadas a la gestión ambiental y sostenibilidad. En el caso de COLUN, esto se traduce en iniciativas integradas al modelo productivo: leche certificada Grass Fed, estándares de bienestar animal, avance hacia energías más limpias, reutilización de agua y proyectos orientados a la mantención del ecosistema y bosques nativos.

La tercera dimensión —Prosperidad— evalúa la capacidad de las marcas para generar desarrollo económico sostenible.

Ahí, el reconocimiento también dialoga con una forma particular de crecimiento: una organización que ha expandido su tamaño y competitividad manteniendo su base productiva en la región de Los Ríos y fortaleciendo una red de productores locales.

Para el gerente general, Lionel Mancilla, la consistencia ha sido uno de los factores decisivos. Por eso enfatiza, que “el no transar ante modas o tendencias y comunicar en forma transparente y comprometida con nuestro origen hacen a COLUN memorable y reconocida por el público en general, especialistas y distintos grupos de interés”.

En momentos donde la sostenibilidad dejó de ser un atributo diferenciador para convertirse en una expectativa básica del consumidor, el primer lugar obtenido por COLUN en este ranking parece reflejar algo más amplio que un buen desempeño de marca: la creciente valoración por modelos capaces de combinar propósito, resultados y permanencia en el tiempo.