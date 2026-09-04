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    Cómo la automatización está transformando la Ingeniería Eléctrica

    La automatización, el monitoreo y las nuevas herramientas digitales están transformando la Ingeniería Eléctrica, impulsando nuevas competencias para el control, la eficiencia y la gestión de sistemas eléctricos.

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    Cómo la automatización está transformando la Ingeniería Eléctrica

    Desde la minería y la industria manufacturera hasta los servicios y el sector energético, los sistemas eléctricos son fundamentales para mantener en funcionamiento distintos procesos productivos. Sin embargo, la incorporación de nuevas tecnologías está modificando la manera en que estas instalaciones se supervisan, controlan y gestionan.

    La automatización, el monitoreo y el análisis de información permiten observar el comportamiento de los sistemas y responder frente a eventuales fallas o cambios en su funcionamiento. Esto plantea nuevos desafíos para los profesionales del área, que hoy deben combinar los conocimientos propios de la electricidad con herramientas tecnológicas orientadas al control, la eficiencia y la gestión.

    En este escenario, la formación en Ingeniería Eléctrica también incorpora competencias relacionadas con automatización, eficiencia energética y gestión de sistemas eléctricos.

    Ingeniería Eléctrica y automatización: una relación cada vez más estrecha

    La automatización se ha convertido en una herramienta relevante para controlar sistemas eléctricos y monitorear su comportamiento, especialmente en operaciones donde una falla puede afectar la continuidad de los procesos.

    Javier Zamora, jefe de carrera de Ingeniería en Electricidad de Iplacex, explica que esta relación se vuelve cada vez más estrecha a medida que aumenta la complejidad de las instalaciones.

    “Hoy día no puedo tener un control completo de un sistema eléctrico si es que no está automatizado”, señala.

    El especialista ejemplifica esta necesidad a partir del monitoreo de los sistemas de distribución de energía, donde resulta relevante detectar oportunamente cualquier alteración.

    “La distribución de la energía, cualquier falla que pueda haber, verlo y estar monitoreando en cada momento. Se requiere un sistema de automatización”, explica.

    De acuerdo con Zamora, por esta razón la automatización forma parte de la preparación de los profesionales del área eléctrica, entregando herramientas para comprender cómo controlar los sistemas con los que trabajarán.

    “Se incluyen asignaturas de automatización para poder entender el cómo poder controlar la fuerza que hoy día estamos trabajando en el área eléctrica”, agrega.

    El conocimiento eléctrico sigue siendo la base

    Aunque las nuevas tecnologías han adquirido un papel cada vez más importante, la automatización requiere de conocimientos sólidos sobre el funcionamiento de los sistemas eléctricos.

    Para Zamora, comprender los fundamentos permite que los profesionales no se limiten a ejecutar procedimientos, sino que puedan interpretar las condiciones de una instalación y tomar decisiones fundamentadas.

    “El saber hoy día que la persona tenga conocimiento de por qué aplica las cosas, por qué lo tiene que hacer, cómo generar un cálculo, eso va de la mano con la seguridad”, sostiene.

    Esta mirada también se relaciona con las competencias que actualmente demanda el sector, que más allá de saber realizar una determinada conexión o instalación, el profesional necesita comprender la normativa y los criterios técnicos detrás de cada procedimiento.

    “Es importante que conozcan por qué hacer las cosas”, plantea Zamora, quien agrega que una instalación eléctrica puede ejecutarse siguiendo instrucciones, pero que la formación profesional permite comprender “por qué tiene que hacer, cómo generar un cálculo”.

    En este sentido, los fundamentos eléctricos siguen siendo el punto de partida para avanzar hacia tecnologías más complejas.

    “Partimos con circuitos, después vienen las instalaciones eléctricas, proyectos de iluminación, cálculos de iluminación, sistemas de puesta a tierra. Esas son las bases para después poder entrar a lo que es automatización y eficiencia”, explica el jefe de carrera.

    Tecnología y simulación para acercarse a la industria

    La incorporación de nuevas tecnologías también está transformando la forma en que se enseñan los contenidos del área eléctrica. En la modalidad online de Iplacex, el uso de software y recursos audiovisuales permite acercar al estudiante a situaciones que tradicionalmente requieren presencialidad.

    Los estudiantes pueden utilizar herramientas de simulación de circuitos y software especializado, además de Factory IO, que permite recrear virtualmente una planta industrial.

    “Ocupamos un software que se llama Factory IO, que tiene la gracia de que emula una planta industrial”, señala Zamora. La herramienta permite observar los efectos de una programación y detectar errores en un entorno simulado.

    Para Zamora, estas herramientas permiten complementar la experiencia práctica de estudiantes que ya se desempeñan en el sector con conocimientos que les permitan comprender los sistemas desde sus fundamentos. “Eso le permite a la persona estar más interiorizada en ese sentido, más que trabajar de manera mecánica”, concluye.

    A esto se suma el perfil de quienes cursan la carrera. “Nuestro estudiante es un estudiante trabajador que ya se desarrolla en el área. Muchos tienen experiencia y un perfil entre 30, superior a 30 y 40 años”, explica Zamora.

    En estos casos, la formación permite complementar la experiencia práctica con conocimientos normativos y técnicos. Una persona puede saber ejecutar una instalación eléctrica, pero la formación profesional busca que también comprenda los criterios detrás de cada decisión.

    Más sobre:Ingeniería Eléctrica

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