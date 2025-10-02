SUSCRÍBETE
El bar número uno del mundo aterriza en Santiago: Handshake Speakeasy llega a AC Hotel Santiago Cenco Costanera

Una noche donde la coctelería más premiada del mundo se encuentra con el diseño y la hospitalidad de Santiago.

Por 
Publirreportajes .

El próximo sábado 18 de octubre, Santiago vivirá una noche histórica. En el piso 16 de AC Hotel Santiago Cenco Costanera, con su vista privilegiada de la ciudad, se instalará por primera vez en Chile Handshake Speakeasy, el bar mexicano reconocido como el número uno del mundo por The World’s 50 Best Bars 2024.

La visita no es menor: Handshake ha sido distinguido además como Mejor Bar de Norteamérica en 2024 y 2025, y su equipo ha brillado en escenarios tan exclusivos como Roland Garros y los Oscar. Ahora, su propuesta desembarca en la capital para ofrecer un pop-up único, combinando diseño, cultura y coctelería de clase mundial.

HORACIO RODRIGUEZ VALDES

Una experiencia que trasciende el cóctel

Durante esa noche, uno de los espacios más emblemáticos del hotel se transformará en un auténtico speakeasy, recreando la atmósfera íntima y sofisticada que distingue a Handshake en Ciudad de México. Allí, el bartender estrella Kenneth Rodríguez será el encargado de sorprender a los asistentes con una cuidada selección de cócteles: tres con alcohol y una opción sin alcohol, cada uno elaborado con precisión y narrativa propia.

El menú incluirá creaciones emblemáticas como “Gin & Juice”, fruto de la colaboración con Thomas Henry Premium Mixers, y “Once Upon in Oaxaca”, un clásico que refleja el ADN creativo del bar.

“Cada cóctel en HS guarda una historia que queremos compartir con la comunidad en Chile a la cual consideramos familia, todo esto en un Pop Up muy especial dentro de AC Hotel y en compañía de Thomas Henry, celebrando juntos la hospitalidad y la pasión por la coctelería”, comentó

Rodrigo Urraca, Socio Fundador y PR de Handshake Speakeasy.
HORACIO RODRIGUEZ VALDES

Mixología premium y hospitalidad moderna

La experiencia se enriquece con la alianza junto a Thomas Henry Premium Mixers, marca alemana que celebra una década en Chile. Para su representante internacional, Yasmin Blankenburg, esta colaboración es una muestra de cómo la coctelería puede elevarse aún más:

“Esta unión nos permite mostrar en Chile lo extraordinario que puede ser elevar la coctelería con mixers de la más alta calidad, transmitiendo nuestra pasión por la innovación, el equilibrio y la hospitalidad que nos distingue”.


Además, Yasmin agrega que “la fusión de nuestras pasiones convierte cada bebida en una historia que merece ser contada. Nos emociona que algunas de las páginas de nuestra historia se escriban en Chile, el primer país de América donde llegó nuestro producto hace 10 años de la mano de ATF Company”.

Desde el hotel, la llegada de Handshake se entiende como un reflejo de su propuesta global. “En AC Santiago Cenco Costanera buscamos crear espacios donde el diseño, cultura y experiencia se encuentren con nuestros huéspedes y la comunidad local. Recibir a Handshake de la mano de Thomas Henry Premium Mixers no sólo nos permite abrir nuestras puertas al mejor talento internacional y ofrecer una noche de coctelería de clase mundial, sino también continuar nuestra visión de innovación, demostrando que en hotelería puede haber un escenario de entretenimiento que ofrezca experiencias gastronómicas de alto nivel”, destaca John Shackley, gerente general del hotel.

Santiago en el mapa internacional

Con iniciativas como esta, AC Hotel Santiago Cenco Costanera se consolida como anfitrión de experiencias internacionales, posicionando a la capital chilena dentro de la vibrante escena global de la coctelería.

Información práctica

La cita será el sábado 18 de octubre de 2025 en el piso 16 de AC Hotel Santiago Cenco Costanera. La experiencia contempla dos turnos de 90 minutos cada uno, el primero de 19:00 a 20:30 hrs. y el segundo de 20:45 a 22:15 hrs. con cupos limitados para mantener la exclusividad del encuentro.

El valor es de $70.000 por persona, monto que debe ser prepagado para asegurar la reserva. La entrada incluye tres cócteles con alcohol, una opción sin alcohol y un after en Luna Bar, completando así una velada que promete marcar un antes y un después en la coctelería de Santiago.

Para reservar, se debe escribir a sulin.k.lopez@acmarriott.com.

