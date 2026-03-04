El fenómeno DryHood: cómo una marca chilena conquistó el verano

En un mercado donde muchas veces se plantea la dicotomía entre diseño y funcionalidad, DryHood ha demostrado que calidad y estilo no solo pueden convivir, sino que son pilares esenciales de su propuesta. La marca ha sabido interpretar el verano chileno con una mirada estratégica, combinando innovación, estética y alto estándar en cada una de sus líneas.

Consolidada como la marca número uno en productos de temporada de verano, DryHood ha transformado la experiencia veraniega a través de una propuesta coherente y en constante evolución. Su presencia a lo largo de las costas del país la ha convertido en un imprescindible en cada playa de Chile, posicionándose como referente indiscutido del verano.

Pero DryHood ya no es solo una marca de playa. Hoy evoluciona hacia un verdadero ecosistema de verano. Con nuevas líneas pensadas para piscina, terraza y distintos espacios exteriores, la firma amplía su alcance y consolida su presencia en el día a día de sus clientes, transformando cada espacio en una experiencia completa.

Esta consolidación también se refleja en una sólida red de distribución. La marca está presente en los principales retailers del país, como Falabella y Easy, fortaleciendo su cobertura a nivel nacional. Además de un punto de venta exclusivo en Mall Casa Costanera y una tienda en Cachagua, uno de los destinos más emblemáticos de la temporada.

La combinación entre grandes retailers, tiendas especializadas y ubicaciones estratégicas permite a DryHood mantener una conexión directa con sus clientes, tanto en la ciudad como en los principales polos turísticos del país.

Más allá del producto, DryHood entrega una experiencia. Su liderazgo se ha construido entendiendo que el cliente no solo busca artículos de verano, sino soluciones prácticas, diseño coherente y calidad que perdure temporada tras temporada. Cada pieza está pensada para simplificar, elevar y acompañar momentos reales: desde una tarde de playa hasta una reunión en la terraza.

Mirando hacia adelante, la marca proyecta ampliar su presencia en nuevos escenarios donde las personas disfrutan su tiempo libre y su conexión con la naturaleza. Esta expansión no implica un cambio de identidad, sino una ampliación natural de su ADN: calidad, innovación y estilo aplicados a distintos contextos y dinámicas de uso.

El objetivo es claro: consolidarse no solo como referente del verano, sino como una marca presente en cada momento donde se crean recuerdos y se comparten experiencias. Porque más que productos, DryHood diseña escenarios para disfrutar.