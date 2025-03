Entel Empresas te guía en el uso de Inteligencia Artificial de Microsoft: ¿Estás listo para optimizar tu negocio?

Marketing : Redacta contenido para campañas, crea propuestas comerciales y elabora informes de rendimiento en minutos. “En mi rol, utilizo Microsoft Copilot para agilizar la redacción de textos creativos, como correos masivos de campañas o landing pages de eventos, lo que me permite generar información clara y efectiva en menos tiempo”, comenta Antonia Argandoña Santibáñez, Analista Senior de Marketing Cloud en Entel Empresas.

Ventas: Prepara propuestas comerciales, resúmenes de reuniones con clientes y guiones para llamadas de prospección. “La incorporación de Microsoft Copilot en mi trabajo ha marcado una gran diferencia. Ahora puedo preparar reuniones de forma más eficiente, redactar correos claros y organizar mejor mi tiempo. Gracias a Copilot, puedo consolidar rápidamente los correos dirigidos a mí, lo que me ayuda a monitorear avances y asegurar que no se me escape ningún detalle importante”, comenta Alejandro Chávez, Subgerente de Ventas Grandes Empresas en Entel Empresas.