Fear Not: el primer fernet sin alcohol hecho en Chile

El enólogo de la destilería Gin Dr. Masker, Francisco Martin, ha trabajado hace más de 20 años en el área de los alcoholes. De hecho, el último proyecto lanzado al mercado fue la línea de RDT (Listos para Beber) de Gin Dr. Masker, con saborizantes y colorantes naturales: Tropical Maracuyá y Tropical Cherry Berries, disponibles en @gin.dr.masker.

Pero fue en estos últimos años que, durante un viaje, pudo probar algunas de las marcas que están presentes en el mercado sin alcohol. Desde clásicos gin, aperol, pasando por vinos, espumantes y piscos, se dio cuenta de que uno de los principales cócteles que se consumen en las fiestas (en general entre los 18 y 45 años) no contaba con una versión sin alcohol.

Este es el fernet, ya instalado en Chile como uno de los favoritos. A pesar de ser un gusto adquirido, cada vez son más los que prefieren carretear con este cóctel de característico amargor.

Con la experiencia que traía en áreas de desarrollo, fue fácil encontrar una fórmula que funciona bien tanto sola como mezclada con la típica bebida negra. Mediante distintas mezclas de aromas y sabores, se logró llegar a un producto que, a pesar de no tener alcohol medible, te da la sensación de estar tomando algo con alcohol gracias a su aroma y sabor, y por sobre todo, a que logra el efecto de generar espuma en el momento de servirse.

“A los consumidores sí les recomiendo que usen una proporción mayor de producto, ya que en general, para lograr el mismo efecto del original, es necesario hacerlo más ‘cabezón’”, comenta Francisco.

El nombre corresponde a un juego de palabras: FEAR NOT, que significa SIN MIEDO. Sin miedo a carretear sin alcohol, sin miedo a los prejuicios de los amigos, sin miedo a tomar nuevos rumbos, sin miedo a cambiar y sin miedo a probar este nuevo producto.

Hoy ofrece también el servicio de asesoría a distintas empresas o personas que quieren desarrollar productos sin alcohol. Cada vez son más los interesados en este tipo de propuestas, ya que la tendencia entre jóvenes y adultos es consumir menos alcohol en las fiestas, por distintos motivos: embarazadas que quieren salir de los tradicionales espumantes o cervezas; conductores designados; quienes se preocupan de las calorías —ya que, por ejemplo, Fear Not solo tiene 45 kcal/100 ml versus las 280 del tradicional con alcohol—; y también quienes han dejado de consumir alcohol por recomendación médica, por estar consumiendo medicamentos o por razones más poderosas, como la adicción al alcohol.

Sea cual sea el caso, la idea es que puedas disfrutar un momento y a la vez ser responsable de tus actos, sin tener consecuencias al día siguiente.

Hoy se encuentra disponible por Mercado Libre , con una promoción de despacho gratis, que pueden solicitar mediante el link disponible en los Instagram @ fearnot_sinalcohol y @ paladarenologo

Precio de referencia: $19.990.