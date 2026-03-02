La digitalización del capital humano: la nueva ventaja estructural de las empresas chilenas

La conversación sobre transformación digital en Chile ya no gira únicamente en torno a comercio electrónico o automatización industrial. El foco se trasladó al corazón de las organizaciones: la gestión de personas.

América Latina lidera la adopción de inteligencia artificial en gestión de personas con un 45%, superando incluso a Estados Unidos, según el Estudio de Tendencias 2026 .

El verdadero desafío para las empresas está en integrar los datos dispersos en asistencia, remuneraciones y desempeño en un solo ecosistema que permita decisiones estratégicas.

Al centro de la estrategia

Durante décadas, los equipos de Recursos Humanos concentraron buena parte de su tiempo en tareas manuales. Procesos fragmentados, planillas paralelas y sistemas desconectados generaban “silos de información” que dificultaban la toma de decisiones.

En 2026, esa lógica es insostenible. Las organizaciones que no automatizan pueden perder hasta un 80% del tiempo en tareas administrativas repetitivas, reduciendo su capacidad de análisis y planificación.

La evolución del sector HR Tech apunta hacia plataformas integradas que unifican nómina, asistencia y desarrollo en una sola arquitectura.

Es en ese contexto donde soluciones como Buk se posicionan como infraestructura tecnológica para una gestión de personas basada en datos verificables y trazabilidad total.

La transformación digital aplicada al capital humano implica migrar desde un modelo centrado en cargos hacia uno basado en habilidades.

A través de herramientas de mapeo inteligente, la inteligencia artificial permite identificar capacidades internas, certificar competencias y detectar brechas dentro del ecosistema de habilidades de cada organización. Esto no solo reduce costos de contratación externa, sino que fortalece la movilidad interna y la resiliencia organizacional.

Al mismo tiempo, el análisis predictivo de bienestar abre la puerta a una gestión preventiva: anticipar riesgos de burnout, simular cargas laborales y distribuir turnos con criterios objetivos impacta directamente en la productividad laboral.

Adaptarse a la nueva regulación

El entorno normativo chileno también se ha vuelto más dinámico. La implementación de la Ley de 40 Horas y la Ley de Conciliación exige control preciso de jornada, trazabilidad en turnos y transparencia en la información.

La digitalización permite cumplir con estas exigencias sin aumentar burocracia. Un sistema de control de asistencia digital adaptado a la normativa local no solo evita errores, sino que entrega datos en tiempo real para la toma de decisiones gerenciales.

La tendencia 2026 no es reemplazar talento, sino potenciarlo. La incorporación de capas de inteligencia artificial —como asistentes que automatizan consultas legales o resumen evaluaciones de desempeño— redefine el rol del área de Personas.

En ese marco, Buk se consolida como un actor central en la transformación digital chilena al integrar automatización, analítica y experiencia del colaborador en una misma plataforma. La clave no es solo digitalizar procesos, sino convertir la información operativa en decisiones que impacten la competitividad.

El nuevo estándar empresarial

La transformación digital ya no distingue entre empresas innovadoras y tradicionales. Distingue entre organizaciones que pueden adaptarse y aquellas que quedan rezagadas.

En 2026, la productividad laboral dependerá menos del tamaño de la empresa y más de su capacidad para integrar tecnología, talento y datos en una misma estrategia.

La gestión de personas dejó de ser un área de soporte. Hoy es el motor de la eficiencia estratégica.