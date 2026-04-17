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    Las startups que conquistaron el Demo Day de CosmoLab by Cenco Malls 2026, con foco en experiencia y eficiencia

     
    Isaac Ayala

    En una nueva edición del Demo Day de CosmoLab by Cenco Malls, instancia de cierre del desafío de innovación abierta de la filial de centros comerciales del Grupo Cencosud, las startups SIMAt y Wenu Work se consolidaron como las ganadoras tras presentar soluciones innovadoras orientadas a mejorar la experiencia de clientes y optimizar la eficiencia operacional en centros comerciales y espacios de usos mixtos. La jornada reunió a ocho startups finalistas que expusieron sus propuestas frente a un jurado compuesto por ejecutivos de la compañía y referentes del ecosistema emprendedor.

    El evento se realizó el pasado 31 de marzo en Sky Costanera, a más de 300 metros de altura, junto a Bluebox, el partner estratégico con el cual Cenco Malls -parte del Grupo Cencosud- impulsa el desarrollo y pilotaje de iniciativas que combinan datos, experiencia de usuario y tecnología, acelerando la implementación de proyectos innovadores en los centros comerciales y espacios de la compañía.

    Isaac Ayala

    En esta edición, las startups abordaron dos focos estratégicos definidos por la compañía: Eficiencia inteligente en operación y mantenimiento, y Experiencia de cliente 360°, orientados a optimizar procesos, integrar datos y mejorar la experiencia de quienes visitan los centros comerciales de Cenco Malls en Chile, Perú y Colombia.

    La convocatoria 2026, que estuvo abierta entre el 20 de noviembre de 2025 y el 31 de enero de 2026, alcanzó 117 postulaciones provenientes de 11 países y 4 continentes, reflejando el interés global por colaborar con Cenco Malls y su posicionamiento dentro del ecosistema de innovación en la región.

    Durante la jornada también destacó la participación de Yaku Biofiltro, startup chilena que presentó su experiencia como partner de la compañía en el desarrollo de un sistema de reutilización de aguas grises implementado en Cenco Portal La Dehesa. Este proyecto que ahora también busca expandirse a otros centros comerciales, evidenció el impacto concreto que pueden alcanzar las startups con soluciones innovadoras en la compañía.

    Yaku BioFiltro presentó su experiencia como partner de la empresa. Isaac Ayala

    Tras la evaluación del jurado, las startups ganadoras de esta edición fueron:

    • SIMAt, en el desafío de Experiencia de Cliente, destacando por una propuesta de rápida implementación y alto potencial de impacto en la atención de visitantes.
    Felipe Pavel, CEO y fundador de SIMA. Isaac Ayala
    • Wenu Work, en el desafío de Eficiencia Operacional, gracias a una solución alineada con la optimización energética y su escalabilidad en la operación de los centros comerciales.
    Daniel Santander, CEO de Wenu Work. Isaac Ayala

    Con esta nueva edición de CosmoLab, Cenco Malls reafirma su compromiso con la innovación abierta como una herramienta clave para abordar los desafíos de la industria, promoviendo la colaboración con startups y el desarrollo de soluciones que aporten valor tanto a la operación como a la experiencia de millones de visitantes en la región.

    Más sobre:Presentado por Cencomallsbranded_pulso

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