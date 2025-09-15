Los mejores sitios para comprar likes de Instagram

Si bien hay diferentes formas de aumentar los Me gusta en Instagram, quizás la más rápida y directa de todas las estrategias posibles sea la compra de likes para IG. Un método de crecimiento social que, si bien puede ser muy rápido y eficaz, para que funcione correctamente requiere de conocer sitios fiables y legítimos que nos sirvan likes de calidad para nuestra cuenta de Instagram.

Top 3 páginas donde comprar likes para Instagram

Tras probar diferentes sitios y proveedores de interacciones sociales para impulsar contenidos y perfiles de Instagram, vamos a analizar en detalle nuestro ranking con una selección de las 3 mejores páginas donde puedes comprar Me gusta para IG:

100Seguidores – El mejor servicio en línea para comprar likes de Instagram

GetFollowers – Sitio sencillo para comprar likes de IG baratos

Impulso Viral – Web para comprar likes de Instagram segmentados

Como primera opción de nuestra lista situamos a 100Seguidores, una conocida web especializada en el marketing de redes sociales de la que seguramente hayas oído hablar antes, particularmente si tu contenido es en español, ya que este proveedor es uno de los sitios de referencia en Internet para promocionar redes sociales como Instagram en España y Latinoamérica.

Con un servicio activo desde 2018 y con miles de clientes satisfechos, en 100Seguidores disponemos de una amplia variedad de paquetes de likes para Instagram a precios muy competitivos, que además podemos segmentar según nos interese si preferimos recibir likes específicamente de Latinoamérica o bien de Europa (lo que incluye España) y Estados Unidos.

El paquete más básico para Instagram que podemos contratar en esta web incluye 20 likes y tiene un precio de 1,29 euros, idóneo para quien busque probar esta plataforma por primera vez con algo sencillo o para simplemente dar un pequeño impulso a alguna publicación o Historia de Instagram rápidamente. Para los clientes que necesitan números más contundentes o influencers que requieren miles de likes, la oferta de paquetes en 100Seguidores llega hasta los 10.000 likes, una cantidad considerable y generalmente más que suficiente para promocionar un post concreto en Instagram.

Cabe señalar que cada pedido de likes en 100Seguidores corresponde con un post, lo que significa que todos los likes de cada paquete se enviarán a la misma publicación. Si queremos distribuirlos, la mejor opción es comprar varios paquetes de likes con cantidades más pequeñas. Por otra parte, el servicio es completamente privado, seguro y confidencial, y la web acepta la mayoría de procesadores de pago habituales en Internet, incluyendo además criptomonedas como Bitcoin y Ethereum.

Al tratarse de un servicio profesional de marketing, en 100Seguidores podemos complementar también la compra de likes con otros pedidos para Instagram o el resto de redes sociales, lo que nos servirán para obtener una promoción más integral, como por ejemplo paquetes de seguidores, visitas, comentarios e incluso una opción muy específica para obtener likes automáticos de Instagram.

La entrega es rápida pero gradual, para que el crecimiento de la cuenta luzca orgánico y natural, y todos los pedidos en la web incluyen una garantía de recarga de 30 días, así como una garantía de reembolso ante cualquier problema.

Pros

Servicio profesional y seguro

Likes de calidad

Buenos precios

Garantía de reembolso y recarga

Amplia oferta de paquetes

Acepta pago en criptomonedas

Excelente soporte 24/7 mediante e-mail o chat en vivo

Contras

No se pueden dividir los likes en varios posts

Se pueden echar en falta paquetes de likes más grandes

GetFollowers – Sitio sencillo para comprar likes de IG baratos

Los diferentes proveedores que ofrecen la posibilidad de comprar Me gusta para Instagram son por lo general bastante sencillos de usar y cuentan con una interfaz muy intuitiva para los clientes, pero en el caso de nuestra siguiente entrada en el ranking, GetFollowers, esto va un paso más allá.

Se trata de una web realmente simple que ofrece de manera muy directa los servicios disponibles sin demasiadas explicaciones, orientada principalmente a obtener una buena cantidad de likes a precios realmente baratos. Esto puede repercutir principalmente en la calidad de los likes que recibiremos, si bien puede ser una alternativa interesante a tener cuenta para los usuarios que priorizan la cantidad por encima de la calidad, para quienes buscan aumentar sus estadísticas en Instagram de la manera más barata posible.

En el apartado de GetFollowers dedicado a la compra de likes para Instagram, nos aparecerá directamente una pestaña para seleccionar la cantidad de likes que vamos a solicitar. La oferta parte desde 100 likes por el paquete más básico y cuyo precio es de 1 euro; con 50.000 likes como el pack más grande disponible a un precio total de 60 euros.

La entrega en GetFollowers es realmente rápida (entre una y dos horas), con un promedio de entrega de hasta 5.000 likes al día, si bien hay que señalar que el servicio no incluye una entrega progresiva, por lo que debemos ser cautos a la hora de contratar una alta cantidad de likes.

Como hemos comentado, la calidad no es el punto fuerte de esta web, y apenas encontraremos información sobre la procedencia de los likes, pero por lo demás incluye las características habituales, como garantía de reembolso y pago seguro a través de procesadores conocidos como tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

Pros

Sitio muy sencillo de usar

Precios muy económicos

Buena oferta de paquetes disponibles

Garantía de recarga incluida en los pedidos

Contras

Calidad baja de los likes

Soporte limitado

Sin entrega gradual

Impulso Viral – Web para comprar likes de Instagram segmentados

Como última alternativa en nuestra lista de servicios recomendados para comprar likes de Instagram encontramos Impulso Viral, una web para crecer y expandirse en redes sociales focalizada principalmente en el mercado hispano.

Se trata de una página fácil de usar que ofrece interacciones sociales para las plataformas más populares de Internet, desde Instagram o Facebook a Telegram, YouTube y Twitch.

En el caso de Instagram, su oferta de paquetes comienza con el pack de 100 likes, cuyo coste es de 2 dólares, llegando hasta los 20.000 Me gusta para su paquete más grande. Estos likes se pueden adquirir además para cualquier publicación de Instagram, ya sean posts, Historias o Reels, de manera que únicamente necesitamos incluir el enlace al post ya publicado en nuestra cuenta de IG y comenzar a recibir los likes tras realizar el pago.

El sitio ofrece una entrega muy rápida (en pocos minutos desde la compra), un pago seguro, garantía de reembolso y un soporte 24/7. A ello hay que sumar una de sus características principales: la posibilidad de poder segmentar los likes por países de habla hispana, ya sea España, México, Argentina, Chile, Colombia, Perú, etc. Una opción realmente interesante si estamos buscando impulsar nuestros posts para un tráfico concreto o para obtener potenciales seguidores de un país determinado.

Pros

Servicio rápido y sencillo

Garantía de reembolso

Soporte 24/7

Segmentación de los likes

Contras