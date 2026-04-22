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    Más bienestar: así es la nueva experiencia Hands & Company

    Manicure, pedicure y más en solo una hora, con protocolos de excelencia y un enfoque consciente que combina belleza, salud y eficiencia. 23 años de trayectoria que hoy se renuevan con una propuesta más natural y cercana.

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    Más bienestar: así es la nueva experiencia Hands & Company

    En un contexto donde el bienestar, la eficiencia y la belleza consciente marcan tendencia, Hands & Company celebra 23 años de trayectoria, consolidándose como una de las marcas pioneras en Chile en el cuidado profesional de manos y pies.

    A lo largo de su historia, la marca ha construido un estándar propio basado en la excelencia del servicio, la confianza y la innovación constante. Hoy, esa evolución se orienta hacia una propuesta más natural, que responde a las nuevas necesidades de sus clientes: tratamientos más conscientes, resultados impecables y una experiencia que integra belleza con cuidado real de la piel y las uñas.

    En esta nueva etapa, Hands & Company incorpora esmaltado orgánico y tratamientos enfocados en la regeneración y renovación profunda de manos y pies, reforzando una visión de belleza que trasciende lo estético y se convierte en bienestar sostenible en el tiempo.

    Más bienestar: así es la nueva experiencia Hands & Company

    Uno de los grandes diferenciales de la marca ha sido, desde sus inicios, la optimización del tiempo del cliente. Hands & Company ha desarrollado una experiencia pionera basada en servicios simultáneos, permitiendo aprovechar cada visita sin sacrificar calidad ni detalle. Gracias a este modelo, es posible realizar manicure, pedicure y tinte de ojos en aproximadamente una hora, transformando el autocuidado en una experiencia eficiente, fluida y completa.

    Todo el servicio se ejecuta bajo estrictos protocolos de higiene, esterilización y seguridad, pilares que han sostenido la confianza de miles de clientes durante más de dos décadas.

    Un sello distintivo de Hands & Company es su equipo humano: profesionales con más de 20 años de experiencia dentro de la marca, que entregan técnica, consistencia y una atención personalizada que ha sido clave en su crecimiento.

    En línea con su expansión, Hands & Company continúa fortaleciendo su presencia con la apertura de una nueva tienda en el primer piso de París, en Alto Las Condes, sector perfumería, consolidándose en uno de los centros comerciales más importantes de Santiago.

    Cada vez más hombres eligen Hands & Company para servicios especializados como manicure, pedicure y depilación, en espacios diseñados especialmente para ellos, donde se prioriza comodidad, discreción y atención profesional.

    Más bienestar: así es la nueva experiencia Hands & Company

    Esta evolución también se refleja en su identidad visual, con tonos tierra en la imagen del equipo, transmitiendo una estética más natural, sobria y contemporánea, coherente con una belleza consciente y moderna.

    Hands & Company también ofrece su market de belleza, con una selección cuidadosamente curada de productos profesionales disponibles para compra en tienda y en plataformas como Rappi, Mercado Libre y Uber, acercando el cuidado experto a cada cliente en distintos formatos.

    Regalar Hands & Company es regalar tiempo, bienestar y experiencia. Las gift cards están disponibles en formato físico y digital, ideales para sorprender con momentos de autocuidado y belleza real.

    Síguenos en @handsandcompany

    Reserva www.handsandcompany.cl

    Encuéntranos en Rappi Uber y mercado libre

    Más sobre:Hands&Cobranded-paula

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