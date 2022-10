Mujeres lideran Proyecto regional en Estudio Cielo

Este año, la marca internacional con gran historia en Chile y el mundo, Hush Puppies, tenía la misión de generar contenido visual para la región (Latinoamérica y El Caribe), algo que no tenía precedentes y suponía una gran responsabilidad para la oficina con base en Chile.

Al ser una marca con nobles valores, tenía la necesidad de seguir hablando desde el lado positivo de la vida, a través de hilos conductores que fueran un nuevo aporte a su ADN más clásico. Es así como debían entrar a escena elementos que aportasen frescura y espontaneidad, sin dejar de lado el espíritu optimista y cercano que todos esperamos de Hush Puppies.

Fue a partir de ese desafío que la compañía encargó a Estudio Cielo, productora chilena de contenido audiovisual y fotográfico, la misión de desarrollar esta propuesta, la que debía contar con “todos los check” para lograr los objetivos deseados. El equipo a cargo estuvo conformado principalmente por mujeres, quienes idearon, realizaron y lideraron el contenido visual que hoy se distribuye desde Panamá hasta Chile y Argentina.

“Los desafíos no eran solo visuales, no se trataba de hacer fotografías lindas y ya. Hush Puppies tiene profundos valores de marca que son parte de las fortalezas de la compañía y lo interesante era crear desde esos valores, respetar la esencia, pero al mismo tiempo darle mucha frescura a una marca con un aura muy clásica”, señala Valentina Corral, fotógrafa de Estudio Cielo quien junto a su partner, la fotógrafa Lolo Gibert, estuvieron a la cabeza de un equipo de 30 personas.

“La conformación del equipo fue clave, así fue que con la Lolo invitamos a participar en esto a Javiera Reyes en la dirección de arte, Pola Vial en el styling y Lydia Martin en el makeup”, agrega. Todo además, estuvo bajo la coordinación de Juliana Isaza Saucedo, jefa de producción. En Estudio Cielo, este tipo de desafíos no es algo nuevo. Sub equipo de trabajo está conformado en gran parte por mujeres, con foco en desarrollar equipos inclusivos donde la mirada femenina ha sido fundamental para desarrollarse desde este lado de la industria.

Más sobre Presentado por Cielo

Cecilia Tapia, docente de Publicidad, señala que “toparse con teams creativos formados por mujeres no es casualidad. Hoy son muchos más los espacios que permiten visibilizar el talento femenino, en una industria que históricamente estuvo habitada solo por hombres. Algo que hace 15 años no era usual hoy es una realidad, y el hecho de que las marcas confíen en el talento existente a cargo de las grandes profesionales que se han posicionado en la industria, permite enfocar las campañas desde una mirada fresca, innovadora, que no solo inspira a clientes sino también a todas las mujeres que se están iniciando en el camino fotográfico y audiovisual”.

Por su parte, Sebastián Pereira, Regional Marketing Manager Latam de Wolverine Worldwide, explica que los desafíos que conllevaba el proyecto “eran una primicia”.

Pereira relata que “habitualmente este contenido se desarrolla en Estados Unidos o directamente por nuestros distribuidores en cada país. En esta caso particular, trabajamos de la mano con Forus S.A., uno de nuestros principales partners en Latinoamérica, que nos ayudó a entender en concreto sus necesidades tanto para punto de venta como para medios digitales. Esto, nos permitió por un lado, cumplir con el estándar creativo-estratégico y por otro, responder a las expectativas de nuestros distribuidores en la región. En ese sentido, desde la primera reunión con Cielo supimos que íbamos por buen camino, porque vimos el talento mezclado con profesionalismo y metodología en cada una de las aristas que nos propusieron”.

Por su parte, Alejandra Chame, Regional Merchandising Manager Latin America Wolverine considera que “el resultado fue espectacular. Hay que considerar que los protagonistas de esto eran 3 perros Basset Hound. Ellos son un activo de marca en cuanto a valores visuales, entonces era importante que funcionaran y se adaptaran a esta experiencia nueva para ellos. Creo que el trabajo de Cielo fue fundamental para el éxito del proyecto”.

Si quieres conocer más del trabajo de Estudio Cielo en la campaña “Lifestyle Hush Puppies LATAM” PINCHA AQUÍ.