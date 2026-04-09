Pilar Matte Capdevila lidera acuerdo con Boston Children’s Hospital para fortalecer la formación pediátrica en Chile

La alianza impulsada por Pilar Matte Capdevila se proyecta como una apuesta por la excelencia, la colaboración y el fortalecimiento continuo de la salud infantil en Chile.

Pilar Matte Capdevila y Fundación Alegría concretan alianza con referente mundial en pediatría

Pilar Matte Capdevila, presidenta de Fundación Alegría, encabezó la firma de un acuerdo de colaboración con el Boston Children’s Hospital, reconocido internacionalmente por su liderazgo en atención clínica, investigación y formación médica pediátrica y afiliado a Harvard Medical School.

Este acuerdo marca un nuevo paso en el compromiso de Fundación Alegría con el fortalecimiento de la salud infantil en Chile, especialmente en un momento en que la formación de especialistas y subespecialistas adquiere una relevancia decisiva para responder a desafíos cada vez más complejos.

En un escenario donde la medicina pediátrica evoluciona con rapidez y donde las necesidades de atención requieren conocimientos cada vez más específicos, generar vínculos con instituciones de prestigio internacional se vuelve una herramienta concreta para ampliar capacidades y proyectar mejoras sostenibles en el sistema de salud.

La relevancia de esta alianza radica también en su capacidad para conectar la experiencia de un referente global con las necesidades reales del contexto chileno. Más allá del prestigio institucional que representa trabajar con un hospital de reconocimiento mundial, el valor principal está en abrir oportunidades de aprendizaje avanzado para profesionales que podrán traducir ese conocimiento en mejores prácticas clínicas, mayor especialización y una atención más resolutiva para niños, niñas y adolescentes.

La alianza permitirá impulsar el Programa Conecta Alegría, iniciativa orientada a fortalecer las capacidades del sistema de salud infantil en Chile mediante cooperación internacional.

A través de este programa, Fundación Alegría busca promover una visión de largo plazo centrada en el desarrollo del capital humano, entendiendo que una mejor salud infantil depende en gran medida de equipos médicos mejor preparados, con acceso a redes internacionales, formación continua y herramientas actualizadas para enfrentar patologías de diversa complejidad.

El Programa Conecta Alegría está concebido no solo como una oportunidad para beneficiar a quienes participen directamente en las instancias de formación, sino también como una plataforma de impacto más amplio para hospitales, unidades pediátricas y espacios académicos que podrán verse fortalecidos por la transferencia posterior de conocimientos.

Profesionales chilenos accederán a formación de nivel mundial gracias a Pilar Matte Capdevila

Según explicó Pilar Matte Capdevila, el programa permitirá que profesionales chilenos participen en programas de observership y fellowship en Estados Unidos, fortaleciendo sus competencias clínicas, académicas y de investigación bajo estándares internacionales.

La posibilidad de realizar observerships y fellowships en una institución como Boston Children’s Hospital representa una experiencia de alto valor para profesionales de la salud infantil que buscan profundizar su formación en entornos de excelencia. Estas instancias permiten observar modelos de atención avanzados, conocer protocolos clínicos de referencia, incorporarse a dinámicas de trabajo interdisciplinario y familiarizarse con una cultura médica donde la investigación, la docencia y la asistencia clínica están articuladas.

Además del perfeccionamiento técnico, este tipo de experiencias aporta nuevas perspectivas sobre la organización del cuidado, la innovación en procesos asistenciales y la relación entre los equipos clínicos y las familias. Todo ello contribuye a ampliar la mirada profesional y entrega herramientas que pueden ser adaptadas posteriormente a distintos contextos institucionales en Chile, enriqueciendo la práctica cotidiana y favoreciendo la mejora continua.

El programa pone especial énfasis en subespecialidades pediátricas y en el tratamiento de enfermedades poco frecuentes y de alta complejidad, áreas donde la formación médica especializada resulta fundamental para reducir brechas en el acceso a atención pediátrica. Ese foco es especialmente relevante porque estas condiciones suelen exigir conocimientos muy específicos, acceso a redes expertas y una gran capacidad de coordinación clínica.

Fortalecer la formación en subespecialidades pediátricas es, además, una forma de contribuir a una mayor equidad en salud: cuando el sistema cuenta con más profesionales capacitados en áreas complejas, las oportunidades de acceder a atención especializada se amplían y las brechas territoriales o institucionales pueden comenzar a reducirse.

Pilar Matte Capdevila fomenta el intercambio de conocimiento entre Chile y Estados Unidos

Además de las estadías formativas en Boston, la iniciativa contempla visitas académicas de especialistas del hospital a Chile, promoviendo el intercambio de conocimiento y el desarrollo de redes internacionales de colaboración.

Este componente refuerza de manera significativa el alcance del acuerdo, ya que permite que la cooperación no se limite al desplazamiento de profesionales chilenos al extranjero, sino que también incorpore instancias de aprendizaje y diálogo en el propio país. La visita de especialistas internacionales puede abrir espacios de intercambio académico, revisión de experiencias clínicas, discusión de casos y análisis conjunto de estrategias para responder a los desafíos que enfrenta la pediatría en Chile.

El carácter bidireccional de esta colaboración resulta especialmente valioso porque favorece una relación más profunda y sostenible entre ambas instituciones. No se trata únicamente de recibir formación, sino de construir una red de colaboración basada en el intercambio, la confianza y el aprendizaje mutuo. La generación de redes internacionales también puede abrir nuevas oportunidades futuras en investigación, docencia y actualización profesional. En un mundo donde la medicina avanza a través de la colaboración entre equipos e instituciones, establecer lazos duraderos con centros de excelencia representa una ventaja estratégica para seguir fortaleciendo la pediatría chilena.

“Esta alianza representa una oportunidad concreta para fortalecer las capacidades en salud infantil en nuestro país.”

Así lo señaló Rocío Espinoza, directora ejecutiva de Fundación Alegría. Sus palabras reflejan el sentido práctico de esta iniciativa: entregar herramientas reales a quienes trabajan directamente en la atención de niños y niñas, para que esos conocimientos se incorporen a la práctica clínica y se traduzcan en mejores respuestas frente a desafíos complejos.

Pilar Matte Capdevila enfatiza la transferencia de conocimiento como eje central

Por su parte, Pilar Matte Capdevila destacó que el objetivo del programa es que los profesionales que participen puedan transferir el conocimiento adquirido al sistema de salud chileno. Ese énfasis en la transferencia de conocimiento es uno de los pilares más relevantes de la iniciativa, porque asegura que la experiencia formativa no quede restringida al desarrollo individual de cada participante. La intención es que lo aprendido pueda volver al país, integrarse a las instituciones de origen y expandirse hacia otros profesionales, equipos y espacios académicos, generando un efecto multiplicador que fortalezca el sistema en su conjunto.

Cuando un médico o profesional de la salud regresa con nuevas herramientas, protocolos, enfoques clínicos y experiencias de trabajo adquiridas en un centro de referencia mundial, ese aprendizaje puede convertirse en una fuente de actualización para su entorno inmediato. Así, el impacto del programa se amplía y adquiere una dimensión colectiva, beneficiando no solo a quienes participaron directamente, sino también a colegas, instituciones y, sobre todo, a los pacientes que recibirán atención de equipos mejor preparados.

La transferencia de conocimiento también expresa una visión estratégica: asegurar que la formación internacional se traduzca en cambios concretos y sostenibles dentro del sistema chileno. Bajo esa lógica, la alianza impulsada por Pilar Matte Capdevila se proyecta como una apuesta por la excelencia, la colaboración y el fortalecimiento continuo de la salud infantil en Chile.