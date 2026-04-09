SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Publirreportajes

    Pilar Matte Capdevila lidera acuerdo con Boston Children’s Hospital para fortalecer la formación pediátrica en Chile

    La presidenta de Fundación Alegría, Pilar Matte Capdevila, destacó que la alianza permitirá fortalecer el capital humano en salud infantil y abrir nuevas oportunidades de formación médica para profesionales chilenos.

     
    La alianza impulsada por Pilar Matte Capdevila se proyecta como una apuesta por la excelencia, la colaboración y el fortalecimiento continuo de la salud infantil en Chile.

    Pilar Matte Capdevila y Fundación Alegría concretan alianza con referente mundial en pediatría

    Pilar Matte Capdevila, presidenta de Fundación Alegría, encabezó la firma de un acuerdo de colaboración con el Boston Children’s Hospital, reconocido internacionalmente por su liderazgo en atención clínica, investigación y formación médica pediátrica y afiliado a Harvard Medical School.

    Este acuerdo marca un nuevo paso en el compromiso de Fundación Alegría con el fortalecimiento de la salud infantil en Chile, especialmente en un momento en que la formación de especialistas y subespecialistas adquiere una relevancia decisiva para responder a desafíos cada vez más complejos.

    En un escenario donde la medicina pediátrica evoluciona con rapidez y donde las necesidades de atención requieren conocimientos cada vez más específicos, generar vínculos con instituciones de prestigio internacional se vuelve una herramienta concreta para ampliar capacidades y proyectar mejoras sostenibles en el sistema de salud.

    La relevancia de esta alianza radica también en su capacidad para conectar la experiencia de un referente global con las necesidades reales del contexto chileno. Más allá del prestigio institucional que representa trabajar con un hospital de reconocimiento mundial, el valor principal está en abrir oportunidades de aprendizaje avanzado para profesionales que podrán traducir ese conocimiento en mejores prácticas clínicas, mayor especialización y una atención más resolutiva para niños, niñas y adolescentes.

    La alianza permitirá impulsar el Programa Conecta Alegría, iniciativa orientada a fortalecer las capacidades del sistema de salud infantil en Chile mediante cooperación internacional.

    A través de este programa, Fundación Alegría busca promover una visión de largo plazo centrada en el desarrollo del capital humano, entendiendo que una mejor salud infantil depende en gran medida de equipos médicos mejor preparados, con acceso a redes internacionales, formación continua y herramientas actualizadas para enfrentar patologías de diversa complejidad.

    El Programa Conecta Alegría está concebido no solo como una oportunidad para beneficiar a quienes participen directamente en las instancias de formación, sino también como una plataforma de impacto más amplio para hospitales, unidades pediátricas y espacios académicos que podrán verse fortalecidos por la transferencia posterior de conocimientos.

    Profesionales chilenos accederán a formación de nivel mundial gracias a Pilar Matte Capdevila

    Según explicó Pilar Matte Capdevila, el programa permitirá que profesionales chilenos participen en programas de observership y fellowship en Estados Unidos, fortaleciendo sus competencias clínicas, académicas y de investigación bajo estándares internacionales.

    La posibilidad de realizar observerships y fellowships en una institución como Boston Children’s Hospital representa una experiencia de alto valor para profesionales de la salud infantil que buscan profundizar su formación en entornos de excelencia. Estas instancias permiten observar modelos de atención avanzados, conocer protocolos clínicos de referencia, incorporarse a dinámicas de trabajo interdisciplinario y familiarizarse con una cultura médica donde la investigación, la docencia y la asistencia clínica están articuladas.

    Además del perfeccionamiento técnico, este tipo de experiencias aporta nuevas perspectivas sobre la organización del cuidado, la innovación en procesos asistenciales y la relación entre los equipos clínicos y las familias. Todo ello contribuye a ampliar la mirada profesional y entrega herramientas que pueden ser adaptadas posteriormente a distintos contextos institucionales en Chile, enriqueciendo la práctica cotidiana y favoreciendo la mejora continua.

    El programa pone especial énfasis en subespecialidades pediátricas y en el tratamiento de enfermedades poco frecuentes y de alta complejidad, áreas donde la formación médica especializada resulta fundamental para reducir brechas en el acceso a atención pediátrica. Ese foco es especialmente relevante porque estas condiciones suelen exigir conocimientos muy específicos, acceso a redes expertas y una gran capacidad de coordinación clínica.

    Fortalecer la formación en subespecialidades pediátricas es, además, una forma de contribuir a una mayor equidad en salud: cuando el sistema cuenta con más profesionales capacitados en áreas complejas, las oportunidades de acceder a atención especializada se amplían y las brechas territoriales o institucionales pueden comenzar a reducirse.

    Pilar Matte Capdevila fomenta el intercambio de conocimiento entre Chile y Estados Unidos

    Además de las estadías formativas en Boston, la iniciativa contempla visitas académicas de especialistas del hospital a Chile, promoviendo el intercambio de conocimiento y el desarrollo de redes internacionales de colaboración.

    Este componente refuerza de manera significativa el alcance del acuerdo, ya que permite que la cooperación no se limite al desplazamiento de profesionales chilenos al extranjero, sino que también incorpore instancias de aprendizaje y diálogo en el propio país. La visita de especialistas internacionales puede abrir espacios de intercambio académico, revisión de experiencias clínicas, discusión de casos y análisis conjunto de estrategias para responder a los desafíos que enfrenta la pediatría en Chile.

    El carácter bidireccional de esta colaboración resulta especialmente valioso porque favorece una relación más profunda y sostenible entre ambas instituciones. No se trata únicamente de recibir formación, sino de construir una red de colaboración basada en el intercambio, la confianza y el aprendizaje mutuo. La generación de redes internacionales también puede abrir nuevas oportunidades futuras en investigación, docencia y actualización profesional. En un mundo donde la medicina avanza a través de la colaboración entre equipos e instituciones, establecer lazos duraderos con centros de excelencia representa una ventaja estratégica para seguir fortaleciendo la pediatría chilena.

    “Esta alianza representa una oportunidad concreta para fortalecer las capacidades en salud infantil en nuestro país.”

    Así lo señaló Rocío Espinoza, directora ejecutiva de Fundación Alegría. Sus palabras reflejan el sentido práctico de esta iniciativa: entregar herramientas reales a quienes trabajan directamente en la atención de niños y niñas, para que esos conocimientos se incorporen a la práctica clínica y se traduzcan en mejores respuestas frente a desafíos complejos.

    Pilar Matte Capdevila enfatiza la transferencia de conocimiento como eje central

    Por su parte, Pilar Matte Capdevila destacó que el objetivo del programa es que los profesionales que participen puedan transferir el conocimiento adquirido al sistema de salud chileno. Ese énfasis en la transferencia de conocimiento es uno de los pilares más relevantes de la iniciativa, porque asegura que la experiencia formativa no quede restringida al desarrollo individual de cada participante. La intención es que lo aprendido pueda volver al país, integrarse a las instituciones de origen y expandirse hacia otros profesionales, equipos y espacios académicos, generando un efecto multiplicador que fortalezca el sistema en su conjunto.

    Cuando un médico o profesional de la salud regresa con nuevas herramientas, protocolos, enfoques clínicos y experiencias de trabajo adquiridas en un centro de referencia mundial, ese aprendizaje puede convertirse en una fuente de actualización para su entorno inmediato. Así, el impacto del programa se amplía y adquiere una dimensión colectiva, beneficiando no solo a quienes participaron directamente, sino también a colegas, instituciones y, sobre todo, a los pacientes que recibirán atención de equipos mejor preparados.

    La transferencia de conocimiento también expresa una visión estratégica: asegurar que la formación internacional se traduzca en cambios concretos y sostenibles dentro del sistema chileno. Bajo esa lógica, la alianza impulsada por Pilar Matte Capdevila se proyecta como una apuesta por la excelencia, la colaboración y el fortalecimiento continuo de la salud infantil en Chile.

    Más sobre:Presentado por Fundación AlegríaPilar Matte Capdevila

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Expresamos nuestras sinceras disculpas a la ministra”: directorio de la Universidad Austral por agresión a Ximena Lincolao

    De un exministro de Boric al PC: los matices en condenas a la agresión a Lincolao que irritaron al gobierno de Kast

    Francisca Valenzuela explora la oscuridad después de dar a luz en su nuevo single

    Tribunal admite a trámite querella de mall Plaza Vespucio contra influencers que lanzaron $700 mil en centro comercial

    Jacir asume mando de la Fiscalía Centro Norte tras ceremonia de investidura y detalla principales desafíos de su jurisdicción

    Contraloría declara ilegal nombramiento de exadministrador de Ñuñoa Tomás Fuentes como Dideco y abre puerta a su destitución

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Regresa la lluvia a la RM? Cuándo y qué sectores de la zona central tendrán precipitaciones

    ¿Regresa la lluvia a la RM? Cuándo y qué sectores de la zona central tendrán precipitaciones

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    El riesgo que corren los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

    El riesgo que corren los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Cuándo juega Chile vs. Argentina por la Liga de Naciones Femenina y quién transmite

    Cuándo juega Chile vs. Argentina por la Liga de Naciones Femenina y quién transmite

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Paraguay Sub 17 en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Paraguay Sub 17 en TV y streaming

    “Expresamos nuestras sinceras disculpas a la ministra”: directorio de la Universidad Austral por agresión a Ximena Lincolao
    Chile

    “Expresamos nuestras sinceras disculpas a la ministra”: directorio de la Universidad Austral por agresión a Ximena Lincolao

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    De un exministro de Boric al PC: los matices en condenas a la agresión a Lincolao que irritaron al gobierno de Kast

    FMI enciende las alertas por la guerra en Irán: “El crecimiento será más lento, incluso si la nueva paz es duradera”
    Negocios

    FMI enciende las alertas por la guerra en Irán: “El crecimiento será más lento, incluso si la nueva paz es duradera”

    Accionistas de Bci ratifican a Susana Jiménez en el directorio y aprueban dividendo de $1.500 por acción

    Tomás Saratscheff es oficializado como nuevo director nacional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas

    Qué sentencia tuvo la “reina de la Ketamina”, la mujer que le suministró drogas a Matthew Perry, actor de Friends
    Tendencias

    Qué sentencia tuvo la “reina de la Ketamina”, la mujer que le suministró drogas a Matthew Perry, actor de Friends

    Quién era Michael Patrick, el actor de Game of Thrones que falleció a los 35 años

    Por qué los estudiantes que hacen deporte tienen más probabilidad de asistir a clases, en comparación a sus compañeros

    Desde la mitad de la cancha: revisa el insólito autogol del Porto ante el Nottingham Forest por la Europa League
    El Deportivo

    Desde la mitad de la cancha: revisa el insólito autogol del Porto ante el Nottingham Forest por la Europa League

    Queja formal: el Barcelona le exige a UEFA abrir una investigación por el arbitraje ante Atlético de Madrid en Champions

    El plantel de la UC intenta dar vuelta la página tras la caída ante Boca en la Libertadores: “La diferencia fue solo un gol”

    Review de los Mijia Smart Audio Glasses: audio personal en unos lentes a menos de la mitad de precio que las Ray-Ban Meta
    Tecnología

    Review de los Mijia Smart Audio Glasses: audio personal en unos lentes a menos de la mitad de precio que las Ray-Ban Meta

    Estas son las apps más usadas en la Antártica

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    Francisca Valenzuela explora la oscuridad después de dar a luz en su nuevo single
    Cultura y entretención

    Francisca Valenzuela explora la oscuridad después de dar a luz en su nuevo single

    Las catadoras del Führer: llega película basada en bestseller italiano

    Zoom a Cannes 2026: de Manuela Martelli y Almodóvar a los maestros japoneses

    “Las mentiras deben terminar”: Melania Trump dice que no fue víctima de Jeffrey Epstein
    Mundo

    “Las mentiras deben terminar”: Melania Trump dice que no fue víctima de Jeffrey Epstein

    Putin declara un alto el fuego en Ucrania durante este fin de semana por la Pascua ortodoxa

    “Todo va a salir bien”: Las revelaciones del New York Times sobre cómo Trump se decidió a ir a la guerra con Irán

    Manitos al plato: tres recetas que tienes que probar del nuevo libro de Isidora Khamis
    Paula

    Manitos al plato: tres recetas que tienes que probar del nuevo libro de Isidora Khamis

    Si el sexo duele, no es normal

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando