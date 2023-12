Quesos estadounidenses son reconocidos internacionalmente por su artesanía, calidad e innovación

Estados Unidos es el mayor productor de queso del mundo, con más de 1.000 variedades de queso disponibles, incluyendo estilos europeos como cheddar, parmesano y mozzarella junto con originales americanos como Monterey Jack, Colby y queso crema. Utilizando recetas del viejo mundo, métodos artesanales y un cuidado superior de las vacas y de la leche de alta calidad que producen, los granjeros y queseros de EE. UU. están siendo reconocidos por su artesanía e innovación en toda la industria.

La larga tradición de Cheese from the USA ha estado presente este año en los concursos más importantes del sector, recibiendo un total de 235 galardones y medallas - 88 medallas en los International Cheese and Dairy Awards 2023-2024 (34 de oro, 29 de plata y 25 de bronce) y 147 en los World Cheese Awards 2023-2024 (7 de súper oro, 22 de oro, 41 de plata y 77 de bronce).

En la edición de este año de los International Cheese and Dairy Awards, USA Cheese Guild presentó el premio inaugural al “Mejor Queso de Estados Unidos” a Deer Creek Cheese, de Sheboygan, Wisconsin por su queso The Stag, un cheddar extra maduro, artesanal y hecho a mano.

La industria quesera estadounidense sigue ganando reconocimiento frente a sus contrapartes internacionales, tras haber conseguido 134 medallas en los World Cheese Awards 2022-2023 y 131 medallas en los World Cheese Awards 2019-2020, incluyendo el primer queso estadounidense coronado como “Queso Campeón del Mundo”: Rogue River Blue de Rogue Creamery en Oregón; un queso azul añejo envuelto en hojas de uva Syrah orgánicas, recogidas a mano y empapadas en licor de pera. En el World Championship Cheese Contest de 2020, Estados Unidos se llevó a casa 265 medallas, incluyendo 89 de ellas en la categoría Best of Class.

La historia continua más abajo

Más sobre Presentado por USA Cheese Guild

“La conversión de cultura y tradición que hay detrás de los quesos de EE. UU. es lo que los hace tan especiales. Tomar la historia y la ascendencia de varios granjeros y productores para crear quesos espectaculares y satisfacer las necesidades de los consumidores de todo el mundo”, dijo Ryan Hopkin, gerente de Comunicaciones Global de USA Cheese Guild. “Estamos encantados de que la versatilidad siga siendo reconocida dentro de la industria y entre los consumidores, ya sea en concursos, en menús de restaurantes o en la cocina de algún consumidor”, agregó.

Para conocer mejor algunos de los galardonados Quesos de los EE. UU. y las formas de disfrutarlos, USA Cheese Guild ha creado la aplicación USA Cheeseboard, que incluye perfiles de quesos, recetas por tipo de queso y casi 300 maridajes de quesos y bebidas.

Este año también se lanzará un nuevo sitio web Cheese from the USA para ayudar a educar a chefs, importadores y consumidores sobre la artesanía, calidad, variedad y versatilidad de los quesos producidos en Estados Unidos. El sitio web, que acompañará a la aplicación, incluirá perfiles de proveedores estadounidenses y contará la historia de la comunidad quesera de Estados Unidos de los granjeros, los queseros y de los propios quesos galardonados.

Más de Cheese from the USA en sus redes sociales Facebook e Instagram.