“Si tuviéramos una conducta responsable, prevendríamos más del 70% de las enfermedades cardiovasculares”

Cuando comienza un nuevo año, muchas personas destinan parte de su tiempo a realizarse el chequeo anual de salud. Sin embargo, algunas (os) olvidan incluir en su listado médico el control cardiológico. Una decisión que puede ser peligrosa considerando que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo las primeras causas de muerte en nuestro país, sobre todo en mujeres. Sin embargo, no hay consciencia de ello.

Según el reciente estudio “Consciencia De Enfermedad Cardiovascular Y Conocimiento Sobre Factores De Riesgo Y Prevención Cardiovascular en la Mujer: Resultados Chilenos De Encuesta Siac Cono Sur”, realizado por las doctoras Paola Varleta (Fundación SOCHICAR y Hospital DIPRECA) y Mónica Acevedo (Fundación SOCHICAR y UC CHRISTUS), la causa de muerte más nombrada por las mujeres encuestadas fue el cáncer de mama (44%), seguida por muerte violenta-homicidio (20%).

La encuesta, que será publicada en el próximo número de la Revista Chilena de Cardiología, se realizó a mujeres entre 20 a 70 años. En ella, la población encuestada respondió también ante la pregunta: “¿cuál es el principal problema de salud que afecta a la mujer?” Las opciones más seleccionadas fueron: cáncer (39%), seguido de diabetes (18%) y solo el 6% refirió a las enfermedades cardiovasculares (ECV).

“Desgraciadamente el conocimiento que tiene la mujer chilena sobre las principales causas de muerte y problemas de salud de la población femenina es muy bajo. Entonces, si no están informadas que la mayoría muere por enfermedades cardiovasculares, difícilmente se van a controlar. Esto no solamente sucede en Chile, sino que también en Europa y en Estados Unidos”, explica, Mónica Acevedo, Jefa de la Unidad de Cardiología Preventiva y Rehabilitación Cardiovascular UC CHRISTUS.

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa de muerte en mujeres en el mundo. En Chile, en 2017, el Departamento de Estadística de Salud posicionó la ECV como la principal causa de muerte en chilenas con 27,9%, seguido por el cáncer (24,8%). A pesar de disponer de esta información, las mujeres no reconocen este riesgo y no consultan.

Al respecto, la facultativa expresa que “en nuestro país, en general, en los últimos años ha sido la enfermedad cardiovascular la primera causa de muerte. Según uno de los últimos reportes del Ministerio de Salud señala que entre 2021 y 2022 han subido los infartos al miocardio. Se han elevado de manera tal que estamos muy preocupados porque pueden aumentar los infartos al corazón después de la pandemia, esto porque la gente dejó de hacerse sus chequeos”.

Dra. Mónica Acevedo, Jefa de la Unidad de Cardiología Preventiva y Rehabilitación Cardiovascular UC CHRISTUS.

Menos mitos y chequeos a tiempo

Según la doctora Mónica Acevedo, la aterosclerosis (enfermedad de todas las arterias del corazón y de los vasos sanguíneos), empieza alrededor de los 10 años, y va aumentando a lo largo de la vida. “Por eso, en el caso de las/los niñas/niños, hay que llevarlas a su control sano para prevenir precozmente; las personas adultas que no tienen factores de riesgo deben controlarse a partir de los 30 años; y las que tienen factores de riesgo (diabetes, hipertensión, obesidad, sobrepeso) tienen que controlarse todos los años. Si tuviéramos una conducta responsable, prevendríamos más del 70% de las enfermedades cardiovasculares”.

La facultativa explica que la primera atención puede realizarse con un médico general que tiene los conocimientos para pesquisar cualquier anomalía, y dependiendo de la gravedad, debe derivar a un especialista. Lo importante es hacerse el chequeo cardíaco.

Además, Acevedo sostiene que para informarse correctamente sobre las enfermedades cardiovasculares y tomar decisiones acertadas es importante desmitificar algunas creencias. “Primero, que las personas delgadas no tienen riesgo cardiovascular. Esto no es cierto, porque si esa persona fuma y es inactiva, es igual a una persona obesa y debe controlarse porque está en la población de riesgo; y segundo, no controlarse nunca más si el examen de las arterias está normal. Eso no quiere decir que en un futuro no pueda tener un infarto. Por lo tanto, debe chequearse cada cierto tiempo”, afirma.

Con respecto a la atención hospitalaria en Chile en casos de urgencia coronaria, la facultativa sostiene que ha avanzado mucho debido al Plan Auge. “Gracias a eso ha disminuido mucho la mortalidad por infarto en hombres y mujeres. En todos los hospitales regionales, desde Arica hasta Punta Arenas, existe angioplastía primaria, vale decir, si tú llegas con un infarto, un cardiólogo intervencionista te debe atender; o en el caso de que tengas una coronaria tapada, también se interviene de inmediato. Imagínate que hoy día nosotros tenemos una mortalidad por infartos que es menor al 10% en todo Chile, por eso es importante que las personas en este momento se vuelvan a controlar”, concluye.