Sky Costanera invita a despedir el verano con las últimas fechas de Sky Sunset

Marzo marca el regreso a la rutina, pero antes de que el ritmo cotidiano vuelva por completo, el verano nos regala su última postal desde lo más alto de la ciudad.

Cenco Malls ha impulsado experiencias que activan sus espacios icónicos con propuestas culturales y musicales en altura. En ese contexto, Sky Costanera —el mirador más alto de Sudamérica, ubicado a más de 300 metros— se consolidó durante la temporada estival como un punto de encuentro privilegiado para disfrutar el atardecer con una vista panorámica única de Santiago.

Como cierre de este ciclo, este 5 y 7 de marzo se realizarán las últimas dos jornadas de Sky Sunset, marcando la despedida del formato durante el verano. Serán las últimas oportunidades para vivir esta experiencia antes de que marzo instale por completo el ritmo habitual de la ciudad.

Más que una fiesta de música electrónica, Sky Sunset propone un momento: llegar con el cielo aún encendido, ver cómo la luz se transforma sobre la cordillera y quedarse hasta que Santiago se ilumine por completo bajo nuestros pies.

El jueves 5 de marzo, la programación contará con Ibarra, Frecuencia Maya Fourteen y Gramigna. En tanto, el sábado 7 de marzo, desde las 16:00 horas, se vivirá Sky Sunset presents Space Motion, una nueva fecha incorporada tras el sold out de las ediciones anteriores, consolidando el ciclo como uno de los panoramas más convocantes de la temporada en altura.

Con propuestas como esta, Cenco Malls reafirma su compromiso de ofrecer experiencias que transforman sus espacios en verdaderos puntos de encuentro, capaces de ir más allá de lo cotidiano.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Passline .