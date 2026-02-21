Tequila Don Julio sorprende en la previa de la Gala de Viña 2026 con un exclusivo room service robótico de innovación chilena

En el marco de la esperada Gala del Festival de Viña del Mar 2026, Tequila Don Julio elevó la experiencia previa con una activación inédita que combinó sofisticación, tecnología y celebración: un exclusivo room service robótico que recorrió los pasillos de un hotel para sorprender a destacadas figuras del espectáculo nacional.

La experiencia -diseñada como un elegante preámbulo a la alfombra roja- tuvo como protagonistas a Mayte Rodríguez y Simón Pesutic, quienes recibieron la inesperada visita de un robot de servicio premium que revelaba en su interior una cuidada selección de Tequila Don Julio, dando inicio a un momento de celebración íntimo y lleno de estilo.

El robot, desarrollado por la empresa chilena Robot Work, fue especialmente adaptado para esta acción, integrando diseño funcional, movimientos precisos y una estética moderna que transformó la tradicional experiencia de hotelería en un gesto de lujo contemporáneo.

Su recorrido por los pasillos, su llegada a cada habitación y la apertura de su compartimiento secreto crearon una escena cinematográfica que fusionó tecnología de punta con la sofisticación característica de Tequila Don Julio.

“Esta innovadora intervención no sólo marcó la previa de uno de los eventos más icónicos del país, sino que también puso en valor el talento tecnológico nacional, demostrando cómo la creatividad chilena puede integrarse de forma elegante al universo de las grandes marcas premium”, comentó Rodolfo Herranz, PR & Communications DIAGEO South LAC.

Con esta acción, Tequila Don Julio reafirma su espíritu pionero, celebrando los grandes momentos de la cultura y el entretenimiento con propuestas que combinan tradición,innovación y experiencias memorables, transformando cada brindis en una ocasión extraordinaria.