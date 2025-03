El ministro de la motosierra de Milei viene a Chile: Sturzenegger se encontrará con Matthei en seminario del CEP

A inicios de febrero, el equipo de Evelyn Matthei recibió una invitación a la que no pudo decir que no.

Se trata de un seminario que se va a realizar a las 9 de la mañana del próximo 21 de marzo, en el Centro de Estudios Públicos (CEP), en el cual estará sentada en la misma mesa con Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado de Argentina.

El encuentro -llamado “Desregulación y transformación del Estado: lecciones desde la Argentina de Milei y propuestas para Chile”- será moderado por Rodrigo Vergara, expresidente del Banco Central e investigador senior del CEP.

No se trata de cualquier ministro del gabinete de Javier Milei. Sturzenegger -economista de la Universidad Nacional de La Plata, doctorado en el MIT y expresidente del Banco Central argentino- tiene a su cargo la concreción de la promesa de la “motosierra” del mandatario: eliminar regulaciones, trámites y burocracia en diversos sectores como transportes, salud, turismo e importaciones, a fin de incentivar el crecimiento económico. De hecho, fue el arquitecto del megadecreto de Milei -Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)- con que el entrante gobierno buscó cambiar drásticamente el rumbo de la economía argentina apenas llegado a la Casa Rosada.

Milei ha elogiado varias veces a Sturzenegger y también a su par de Economía, Luis Caputo, cuyo viceministro es el economista chileno José Luis Daza. En agosto del año pasado, en un discurso ante el Consejo de las Américas, afirmó -en referencia a ambos- que “en el mundo se habla del milagro argentino y se lo debo a los colosos de mis ministros. Todo el mundo ve el milagro menos los argentinos”. Y hace solo tres días, con ocasión de la apertura de sesiones del Congreso, Milei -en un recuento del número de regulaciones que ha eliminado- tildó a Sturzenneger de “maravilloso y superlativo”.

El trabajo que está impulsando este ministro es algo que Matthei y su equipo económico siguen con atención.

“Lo que ha hecho (Federico) Sturzenegger en Argentina, obviamente que bajo el mando de Milei, es increíble. ¿Quién podría haber creído que al año de ese gobierno iban a tener superávit fiscal? O sea, se puede”, dijo la candidata en una entrevista a La Tercera Domingo, a propósito del recorte fiscal de US$ 6 mil millones que pretende hacer si es electa como Presidenta.

“Argentina era uno de los países más ricos del mundo durante la Segunda Guerra Mundial y llegó a tener 50% de pobreza. La pobreza, ¿es responsabilidad de Milei o de los anteriores? Y lo que he conversado con gente que conoce la realidad allá es que muchos de los gastos sociales en realidad no se gastaban en forma social, sino que iban al bolsillo de alguien. Por eso es que el recorte tiene que empezar a estudiarse ahora. No es algo que uno llegue a improvisar y la forma más rápida, más efectiva, más eficaz de cortar el gasto público excesivo que tenemos es básicamente a través del Presupuesto”, aseveró.

Matthei, afirman en su equipo, conversa seguido con José Luis Daza sobre estos temas.

Sturzenneger mantiene vínculos con economistas chilenos, todos ligados al MIT: el decano de la FEN de la Universidad de Chile, José De Gregorio; el exministro de Hacienda y hoy director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Minetario Internacional (FMI), Rodrigo Valdés, y el expresidente del Banco Central, Vittorio Corbo, son algunos de ellos.