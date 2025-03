Exclusivo suscriptor

Juan Cúneo, sobre Horst Paulmann: “Ha sido el empresario mas importante que ha tenido Chile en su historia moderna”

Sus competidores recuerdan del fundador de Cencosud. El emblemático ex presidente de Falabella, Juan Cúneo, no ahorra elogios: "Su empresa y familia son el espejo al cual todos debemos mirar". Otro expresidente de Falabella, Carlo Solari, agrega: "Tuvo la visión y la persistencia que le daba el creer en su negocio". Leonidas Vial, socio La Polar, resume: "Ojalá pudiéramos tener en este país muchos Horst, seríamos una nación desarrollada". Y Nicolás Ibáñez, ex D&S, admite: "Un tremendo competidor que nos superó, con su ingenio y perseverancia, en muchos frentes".