A los 89 años muere el empresario Horst Paulmann, fundador de Cencosud

El reconocido empresario Horst Paulmann, fundador del holding Cencosud y cabeza de una las mayores fortunas de Chile, falleció a los 89 años en Alemania, informó la familia a través de un comunicado.

“Con profundo pesar queremos compartir con ustedes que nuestro querido Opa/Vati/ Horst ha partido hoy en Alemania a los 89 años. Afortunadamente, su despedida fue tranquila, en paz, mientras dormía. Nos queda el consuelo de saber que descansó sin sufrimiento, pero su ausencia deja un gran vacío en nuestros corazones.”, señala el documento.

De acuerdo a un comunicado de Cencosud, Paulmann dejó una huella imborrable en Chile “y en miles de colaboradores, destacando su pasión y dedicación por entregar un servicio de excelencia y calidad hacia los clientes y la generación de empleos, transformando la industria de supermercados, centros comerciales y retail en Latinoamérica”.

Paulmann era uno de los empresarios más reconocidos del país, expandiendo el negocio del retail chileno en América latina, junto con Falabella.

.Nació en 1935. Fue hijo del militar Karl Werner Paulmann e Hilde Kemna, quienes arribaron a Argentina en 1948, al finalizar la Segunda Guerra Mundial. En ese país trabajó como telefonista, pero trascendió que fue despedido por no hablar español.

Luego de eso trabajó con su padre confeccionando cunas y juguetes de madera, en el inicio de lo que sería su carrera empresarial.

Muere el empresario Horst Paulmann

Tras la aventura argentina, los Paulmann arriban a Temuco cuando Horst ya tenía 15 años. En 1952, la familia saltó al rubro hotelero, con la compra de un inmueble de 160 metros cuadrados; pero a tres años de ese emprendimiento, muere su padre y son los hijos quienes se hacen cargo del negocio.

Paulmann y los supermercados

Una década más tarde, en 1962, cerraron ese hotel y lo convirtieron en “Las Brisas”, el primer supermercado de Temuco, que luego se expandió a Concepción, Temuco, Valdivia y Puerto Montt. Sería el inicio de su inclinación hacia el negocio del retail, el cual no estuvo exento de complejidades.

Claro porque durante el gobierno de Salvador Allende se expropiaron dos veces sus supermercados, los que pudieron recuperar en 1974.

Es justo en ese periodo cuando nace una de las marcas emblemáticas de la compañía: Jumbo. El establecimiento se ubicó en avenida Kennedy, Las Condes.

En 1978 el empresario expandió sus intereses hacia el mercado de la construcción e inmobiliaria, fundando la compañía Centros Comerciales Sudamericanos Cencosud. A partir de ahí, el negocio comenzó a crecer de manera importante hasta dar forma al holding que hoy tiene las marcas Jumbo, Easy, Santa Isabel y Paris, entre otras.

Paulmann y el Costanera Center

El punto más alto de su carrera empresarial fue sin duda el Costanera Center, el emblema de su holding. No fue fácil. Su construcción partió en 2006 pero en 2009 tuvo que ser paralizada por los efectos de la crisis financiera.

La construcción del complejo, que incluye la torre más alta de Chile y Sudamérica (300 metros), recién terminó en 2014 y,según el propio Paulmann, tuvo un costo aproximado de US$ 1.000 millones, unos US$ 400 millones más que lo presupuestado inicialmente.

“Hoy en día la inversión más grande que tenemos es en Chile, porque los proyectos vienen de muy atrás... Solamente el Costanera (Center) tiene una inversión arriba de los US$ 1.000 millones”, dijo el empresario en 2011.

En la actualidad, Cencosud está presente en cinco países de América Latina (Chile, Argentina, Brasil, Perú y Colombia), Estados Unidos, China (con una oficina comercial) y Uruguay, donde cuenta con un Hub tecnológico, digital y de innovación. Sus operaciones se extienden a través de distintas líneas de negocios, entre ellas: Supermercados -el negocio principal de Cencosud-, Mejoramiento del Hogar, Tiendas por Departamento, Centros Comerciales y Servicios Financieros -manteniendo un Joint Venture en todos los países, excepto en Argentina.

Paulmann y la política ¿Soy de derecha?

Paulmann tuvo en general una buena relación con los presidentes de Chile. En 2005, de hecho, el Congreso Nacional le otorgó la nacionalidad por gracia. Esa acción fue impulsada por el entonces presidente Ricardo Lagos y ratificada por Michelle Bachelet.

Muere el empresario Horst Paulmann. En la imagen, junto al ministro de Hacienda, Mario Marcel.

“Cencosud toda la vida ha respetado los gobiernos elegidos por el pueblo y siempre los apoyamos. Yo no soy político. Todos saben que no soy de izquierda. Si soy de derecha, no sé, pero me gusta la economía abierta al mercado y me gusta que a los empresarios se les dé el apoyo necesario”, dijo a Diario Financiero, en 2017.

Paulmann tuvo 4 hijos; tres de su primer matrimonio con Helga Koepfer -Manfred, Heike y Peter-, y el cuarto es Hans Dieter, que tuvo en 2018 con Katherine Bischof, ex secretaria de Julio Ponce Lerou y Patricio Contesse, en SQM.