Las 446 reuniones por lobby que registra el suspendido director de Grandes Contribuyentes del SII desde 2015

A una semana de la divulgación del audio de una reunión de junio entre Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Daniel Sauer, el Servicio de Impuestos Internos (SII) removió de su cargo al director de Grandes Contribuyentes, Christian Soto Torres, tras perder la confianza del jefe de la institución liderada por Hernán Frigolett.

En paralelo, la institución también suspendió a otros cuatro funcionarios de sus labores, los cuales están siendo sometidos a un sumario interno administrativo. En la grabación se hablaba que funcionarios del organismo tributario habían anulado una liquidación de impuestos por más de $3.000 millones a Daniel Sauer, quien mencionaba haber pagado, a través de la abogada Leonarda Villalobos, coimas para evitar perder su casa.

La remoción de Christian Soto se enmarca en la investigación interna del SII y en particular a “antecedentes preliminares recabados” en la indagatoria por su gestión como director de la director regional del SII Oriente, función que ejerció entre noviembre de 2015 y octubre de 2022. Es la primera vez que Soto es sometido a un sumario interno.

De acuerdo a una revisión realizada por Pulso a la plataforma de Ley de Lobby, Soto enfrenta la investigación interna a pocos días de haber llegado de Londres, Inglaterra. Esto luego de haber participado en la Conferencia sobre Cumplimiento Cooperativo, seminario que se extendió entre el 20 y el 26 de octubre y es organizado por Global Tax Policy Center del Banco Interamericano de Desarrollo.

Se trató de su primer viaje como director de Grandes Contribuyentes, una de las divisiones internas del Servicio que es sindicada por los trabajadores como la elite de los fiscalizadores. Anteriormente, registra viajes dentro de Chile: en mayo y agosto de 2019 a las Termas del Corazón a encuentros de directores regionales.

Entre el 18 de septiembre y el 2 de octubre de 2016, Soto registra haber participado del Seminario Internacional Presencial sobre Tendencia de la Administración Tributaria: Adaptaciones al Entorno del Instituto de Estudios Fiscales en Madrid, España. Fue la segunda ocasión en que participó del seminario, que anteriormente -entre el 21 y 27 de febrero de 2016- se realizó en Montevideo, Uruguay.

Entre el 6 de noviembre de 2015 y el 27 de septiembre de 2023, Christian Soto registra a través de la misma plataforma 446 audiencias de Ley de Lobby. Según la misma plataforma, 407 de las reuniones las sostuvo como director regional del SII de la zona Oriente de la Región Metropolitana. Mientras, las 39 audiencias restantes las registró como director de la Dirección de Grandes Contribuyentes. Antes de asumir como director regional del SII Oriente, Soto ejerció como director regional de la oficina de Temuco.

Consultado el SII si es normal que Soto haya tenido mas de 400 audiencias por lobby, la institución respondió que “dado el alto volumen de contribuyentes que están bajo la jurisdicción de la Regional Oriente, tiene lógica que hayan registradas muchas reuniones. Lo grave sería recibir a contribuyentes o gestores de intereses sin dejar el registro respectivo”.

Coincide el ex subdirector jurídico del SII, Cristián Vargas, quien cree que las reuniones de Soto corresponden a “un número alto, pero puede ser justificado en el caso de la Dirección Regional Oriente, que es una de las más grandes del país, y que ve la mayor cantidad de casos grandes y difíciles. De todas maneras, su política de dar audiencias parece amplia”.

Ex funcionarios y audiencias

En los encuentros de Soto no aparecen reuniones con Leonarda Villalobos ni tampoco Luis Hermosilla, pero sí un grupo de abogados expertos tributaristas de connotados estudios que asesoran a grandes compañías nacionales e internacionales y con los cuales mantuvo una fluida comunicación.

En 2022, Luis Seguel, socio de KPMG sostuvo reuniones por lobby en representación de Constructora Convet Limitada por un reclamo tributario y Equinix Chile, la cual solicitó formar parte de la nómina de grandes contribuyentes.

Gonzalo Schmidt, socio de PwC y ex abogado del SII entre 2010 y 2013, representó en reuniones con Soto a Aon Risk y Contémpora Inversiones en 2020 y a Pasmar, en 2016. Otro ex abogado del Servicio de Impuestos Internos (2013 a 2017) y actual gerente de impuestos y controversias de PwC que también registra reuniones por lobby es Joaquín Urra. En 2019 sostuvo dos encuentros con Soto en representación de Mitsui & Co. Mineral Resources y Manfred Paulmann Koepfer, accionista y director de Cencosud, por una Revisión de la Actuación Fiscalizadora (RAF).

De la misma manera, Mauricio Bascuñán, socio de ByE y ex abogado del SII (2011 y 2015) también ha sostenido reuniones por lobby con el suspendido director de grandes contribuyentes. Entre los clientes a los que representó en las audiencias están Inmobiliaria Centros Comerciales I (2016), Eloísa SpA (2017), Agrícola la Ballica Limitada (2018), Sociedad Concesionaria Túnel el Melón (2019 y Eduardo Fernández León (2021).

El subdirector jurídico

Por su parte, el hoy subdirector jurídico Marcelo Freyhoffer, quien se desempeñó entre diciembre de 2015 y diciembre de 2022 como subdirector de contraloría interna, y hoy está a cargo de la auditoría interna en contra de los funcionarios suspendidos a raíz de la filtración del audio, también registra reuniones por lobby con ex funcionarios del servicio. Ejemplo de ello es que el 1 de abril de 2022 recibió al abogado Ricardo Escobar, ex director del servicio, quien acudió a la reunión en representación del empresario Renato Traverso para “explora posibilidad de acuerdo extrajudicial”. El 17 de mayo de 2022, Freyhoffer sostuvo una reunión con el ex abogado litigante del SII Christian Aste, quien acudió al SII en representación del Consorcio Construcciones Kodama Ltda. Ayer, Freyhoffer acompañó a Frigolett al Congreso.

Consultado el SII por qué Freyhoffer, quien estaba a cargo de la contraloría interna, no está sujeto al sumario interno, la institución respondió que “el caso que está revisándose a raíz del audio no se detectó durante el período de ocurrencia. En todo caso, de acuerdo con el Estatuto Administrativo la responsabilidad jerárquica y por supervisión recaen en las jefaturas directas, en este caso, de la DR Santiago Oriente”.

“Respecto que ahora reciba a ex funcionarios del SII que trabajaron con él antes, las audiencias de lobby están reguladas por la Ley, son solicitadas por representantes de contribuyentes y gestores de intereses, y corresponde a una autoridad recibirlos cuando vienen a plantear temas vinculados a procesos en desarrollo. Esto es independientemente de que se trate o no de ex funcionarios del SII. En particular el subdirector jurídico, para garantizar la absoluta transparencia y probidad en estas reuniones, siempre las realiza acompañado de abogados de su gabinete y de los responsables de proceso, tal como consta en el detalle de asistentes”, añadió el SII.