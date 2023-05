Linda Yaccarino deja NBCUniversal en medio de conversaciones para convertirse en la nueva CEO de Twitter

La jefa de publicidad de NBCUniversal, Linda Yaccarino, está en conversaciones para convertirse en la nueva directora ejecutiva (CEO) de Twitter, según personas familiarizadas con la situación. NBCU comunicó este viernes por la mañana que Yaccarino dejaba la empresa con efecto inmediato.

Yaccarino había sido presidenta de publicidad global y asociaciones en NBCU. Trabajó en NBCU durante más de una década, donde ha sido una defensora de la industria para encontrar mejores formas de medir la eficacia de la publicidad. Como jefa de ventas de publicidad de NBCU, fue clave en el lanzamiento del servicio de streaming Peacock, que cuenta con suscripciones de pago más económicas con publicidad.

En tanto, el propietario de Twitter, Elon Musk dijo en un tuit el jueves que había contratado a un nuevo CEO, pero no dijo de quién se trataba. “¡Empezará en seis semanas!”, señaló Musk en el tuit.

Su anuncio se produjo días antes de uno de los mayores eventos del año para NBCU, el evento anual de la compañía para los anunciantes, conocido como el upfront, que está programado para el lunes en Nueva York.

Antes de que NBCU anunciara la salida de Yaccarino, un portavoz de la empresa había indicado que Yaccarino estaba ensayando para la presentación en nombre de la firma.

Mientras que Yaccarino sostuvo en un comunicado este viernes: “Ha sido un honor absoluto formar parte de Comcast NBCUniversal y liderar el equipo más increíble”.

Sin embargo, no dijo cuál sería su próximo movimiento.

Tras la adquisición de Twitter por parte de Musk el año pasado, muchos anunciantes suspendieron su inversión por temor a que debilitara la moderación de contenidos o por la incertidumbre que rodeaba a la dirección de la empresa bajo su nuevo liderazgo. Algunas compañías afirman haber reanudado el gasto en Twitter, aunque otras dicen haber mantenido una pausa en el gasto en la plataforma.

Yaccarino se enfrentará a retos inmediatos como CEO de Twitter, entre ellos atraer de nuevo a los anunciantes, que normalmente han aportado la mayor parte de los ingresos de la red social. En 2021, el año anterior a que Musk privatizara Twitter, la publicidad representó casi el 90% de los ingresos de la empresa. No obstante, los ingresos y los beneficios ajustados de Twitter cayeron aproximadamente un 40% interanual en diciembre, según informó anteriormente The Wall Street Journal. Musk manifestó en abril que la red social podría tener un flujo de caja positivo este mismo trimestre.

De los 100 principales anunciantes de Twitter antes de que Musk comprara la empresa, 37 no gastaron nada en publicidad en Twitter durante el primer trimestre de este año, según la firma de inteligencia de mercado Sensor Tower, mientras que otras 24 marcas redujeron su gasto medio mensual en publicidad en Twitter en un 80% o más.

Yaccarino, que está a cargo aproximadamente de unos US$13.000 millones de ingresos publicitarios anuales, es conocida por su estrecha relación con los vendedores y las agencias de publicidad. También por sus duras tácticas de negociación, y los anunciadores la han descrito como el “martillo de terciopelo”.

El mes pasado, Yaccarino realizó una entrevista con Musk en una conferencia en Miami Beach, Florida, en la que le preguntó sobre su visión de Twitter y le presionó sobre sus propios tuits, a veces polémicos.

“Elon se ha comprometido a ser accesible a todo el mundo para recibir sus comentarios”, dijo Yaccarino casi al final de la entrevista. Más tarde, durante la conversación, añadió: “Si la libertad de expresión, como él dice, es la base de este país, no estoy segura de que haya alguien en esta sala que pueda estar en desacuerdo con eso”.

Musk, que ha sido CEO desde que compró la empresa en octubre, anunció que su papel pasará a ser presidente ejecutivo y director de tecnología. Pero Musk también dejó claro que no iba a ceder el control sobre la plataforma, asegurando que mantendría la responsabilidad de las operaciones de productos, software y sistemas.

Algunos inversionistas de Tesla han expresado su preocupación por la participación de Musk en Twitter y a finales del año pasado, cuando las acciones de la compañía de vehículos eléctricos se dirigían a su peor rendimiento en todo el año, culparon a la atención dividida de Musk. Tras el tuit de Musk el jueves sobre la búsqueda de un nuevo CEO para Twitter, las acciones de Tesla saltaron, cerrando un 2% arriba. Mientras que, subieron un 2,8% en las operaciones de este viernes por la mañana.

Twitter no hizo comentarios.

Las conversaciones llegan en un momento especialmente delicado para NBCU. Se espera que la empresa de medios de comunicación, junto con rivales como ABC, Fox y Warner Bros. Discovery, de Walt Disney, hagan sus presentaciones anuales en Madison Avenue la semana que viene, cuando comienza la temporada avanzada de venta de anuncios de televisión.

La presentación de NBCU, en la que se esperaba que participara Yaccarino, tendrá lugar el lunes en el Radio City Music Hall. Las empresas de medios de comunicación intentarán convencer a las marcas para que se comprometan a comprar miles de millones de dólares en tiempo comercial para la próxima temporada.

Tras cerrar la compra de Twitter por valor de US$44.000 millones, Musk despidió a varios altos cargos de la empresa, como el CEO Parag Agrawal, el asesor jurídico y el director financiero.

En poco más de seis meses, Musk ha llevado a cabo una rápida revisión de la plataforma de redes sociales, efectuando despidos masivos e introduciendo cambios en los productos y la moderación de contenidos en rápida sucesión, incluido el cambio del sistema de verificación para que forme parte de un servicio de suscripción mejorado.

En noviembre, el multimillonario, que también es CEO de Tesla, dijo que tenía “demasiado trabajo” tras la adquisición de Twitter. Al mes siguiente, Musk planteó la idea de nombrar a alguien que se hiciera cargo de la gestión diaria de la plataforma de redes sociales. En una encuesta de 12 horas que publicó en Twitter en diciembre, la mayoría de los encuestados respondió que debería dar un paso al costado como CEO.

Ante esto, en febrero, señaló que probablemente nombraría a un nuevo CEO a finales de año.

Musk ha bromeado sobre quién dirigiría Twitter si él se marchara, e incluso ha sostenido que dimitiría en cuanto encontrara a “alguien lo bastante tonto como para aceptar el trabajo”.

En una entrevista con la BBC, el mes pasado, dijo que ya no era CEO de Twitter y que su perro, Floki, ocupaba técnicamente ese puesto. En aquel momento indicó que no tenía a nadie en mente para ocupar el puesto de jefe de Twitter.

Musk ha manifestado que no le gusta ser el jefe de nadie, y no quiere ser un gerente. En un juicio celebrado en 2021 en Wilmington, Delaware, dijo que no le gustaba ser el CEO de Tesla.

“Más bien lo odio, y preferiría dedicar mi tiempo al diseño y la ingeniería, que es lo que intrínsecamente me gusta hacer”, afirmó.