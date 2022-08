Ministra de Salud afirma que isapres sí podrán ajustar planes: “La Corte no puede decir que el proceso no se va a hacer, el mandato es hacerlo nuevamente”

La situación de las isapres sigue acaparando el interés de los actores del sistema de salud. Y es que, tras el fallo de la Corte Suprema, que suspendió el alza de los planes privados y puso más presión sobre la ajustada realidad financiera que la industria viene alertando, las entidades privadas advirtieron que “el futuro inmediato de las isapres y las coberturas de sus beneficiarios están en manos del gobierno”.

Sin embargo, la luz al final del túnel podrìa estar apareciendo, ya que según afirmó esta mañana la ministra del ramo, María Begoña Yarza, las instituciones privadas podrían sumar nuevos recursos en los próximos meses.

En entrevista con Radio ADN, Yarza señaló que el ajuste de los planes podría volver a notificarse, pero esta vez cumpliendo con lo establecido en la ley.

Consultada sobre la posibilidad de que las isapres apliquen alzas este año, la ministra de Salud indicó que “lo más probable es que sea en estos meses, porque lo que nos pide la ley es establecer el máximo del alza, y lo que la Suprema le dijo a las isapres es que tienen que fundar cada una de las alzas”.

Por ello, sostuvo que “hay que retrotraer el proceso, tienen que volver a hacer las notificaciones”, y remarcó que las entidades privadas tendrán que “mejorar ese proceso, porque es un proceso establecido por ley”.

“La Corte no puede decir que el proceso no se va a hacer, porque está hecho por ley, el mandato de la Corte es hacerlo nuevamente”, remarcó.

Cabe recordar que la asociación de Isapres ha alertado por un déficit permanente en su operación. Por eso, insistió en que “si esto de la Corte Suprema se resuelve con la celeridad y la eficacia que nosotros pensamos, efectivamente hay un máximo de alza de los planes, y en un margen de tiempo, van a ingresar nuevos recursos”.

Licencias médicas

Otro de los puntos que podrían ayudar a aliviar la presión financiera que viven las entidades privadas se relaciona con el pago de licencias médicas. Según comentó la ministra, dicho tema está siendo abordado por la mesa de trabajo que esta semana tuvo su segunda sesión, y aseguró que es una materia donde hay “posibilidades” de llegar a un acuerdo.

“Les propusimos trabajar sobre ese tema, hay un grupo de medidas que hemos estado mirando y que ellos también han mirado, y en muchas de esas coincidimos”, sostuvo Yarza.

Al respecto, ahondó que el pago de las licencias se suma a los pagos por prestaciones, y “eso significa que, en la ecuación de ingresos versus gasto, mirando de manera simple las finanzas de las isapres, esto es un egreso bien sustantivo”.

Yarza también abordó estos temas en una entrevista con Radio Pauta, donde agregó que, pese a las alertas que ha levantado la industria, para ella no existen riesgos de una quiebra inminente en el sector.

“Yo estoy con tranquilidad, eso no quiere decir que no crea que hay una situación coyuntural de la cual nos tenemos que ocupar, y en eso estamos en la mesa. Pero una inminente caída, no”, afirmó.

“Nosotros creemos que este tránsito hacia al sistema único que tenemos propuesto en nuestro programa, no puede ser con el desplome de nadie, porque si algo que en la reforma se constituye como un principio fundamental es que nosotros vamos a cuidar a todas las personas. No solo las que estén en el Fondo Nacional de Salud, sino a todas las personas que están en las isapres y los que se atienden en instituciones de las Fuerzas Armadas”, concluyó.