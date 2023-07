Vicepresidenta de la CPC por dichos de Boric y capitalismo: “Es contradictorio con lo que se trató de plantear a nivel internacional”

Susana Jiménez, vicepresidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), participó de la última gira que realizó el Presidente Gabriel Boric por Bruselas donde participó en la Cumbre Celac-UE y dos visitas oficiales a España y Francia,

Al término de esa gira Boric dio una entrevista a la BBC donde señaló que “Una parte de mi” quiere derrocar el sistema capitalista. Asimismo, agregó que “creo firmemente que el capitalismo no es la mejor manera de resolver nuestros problemas en la sociedad. Pero no creo que se pueda derrocar sin más si no se propone una alternativa que sea viable y que sea mejor para la gente”.

Esto para Jiménez es “contradictorio”, ya que no va en línea con los temas ni la invitación que realizó el gobierno a los inversionistas extranjeros. Pese a esto, la representante del gran empresariado, hace un positivo balance de esta gira.

¿Cuál es el balance que hace de gira que tuvo el Presidente Boric en cuanto a los temas económicos y de inversión que se abordaron?

Creo que esta gira fue buena como país, porque permite una relación más directa con los inversionistas extranjeros, porque tienen la oportunidad de juntarse con autoridades y conversar de los temas que están siendo relevantes en el contexto internacional. Es una buena instancia para poder contar cómo estamos en Chile y saber también en qué están ellos y cómo ven a la región y a Chile. Se logró el objetivo de hacer esta mayor vinculación y compartir las preocupaciones. Europa está interesado en los temas de la transición energética, y lo ven como una oportunidad atractiva.

15/12/2022 ELECCIONES EN LA CPC DONDE ES NOMBRADO COMO NUEVO PRESIDENTE RICARDO MEWES Y SUSANA JIMENEZ COMO VICEPRESIDENTA FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

¿Cuáles fueron los principales temas que se abordaron y qué inquietudes tiene los inversionistas extranjeros sobre Chile?

En las reuniones con gremios empresariales se relevaron temas de la permisología. Hoy día los inversionistas ven con preocupación el hecho de que en Chile sea muy dificultoso sacar adelante proyectos tanto por los plazos como por las incertezas que generan algunos procesos. Eso se relevó en un par de reuniones como temas importantes que dificultad la inversión en Chile.

¿Cómo está siendo mirada política de hidrogeno verde que quiere impulsar Chile?

Está siendo mirada con mucho interés, ven a nuestro país con una potencialidad grande, y por lo tanto, se ve una opción muy atractiva en la medida que puedan desarrollarse en tiempos razonables y reglas claras, eso ciertamente es un tema de interés para los inversionistas extranjeros.

¿Cuál es su visión sobre el rol que jugó el Presidente en esta gira en cuanto a los temas económicos?

En lo que se refiere a los temas económicos y diálogo con los empresarios y los inversionistas tenía un relato bien consistente en mostrar la solidez de Chile. Hizo incluso un reconocimiento a lo que se ha logrado en los últimos 30 años y la institucionalidad con la que se cuenta para dar garantía a la inversión extranjera.

En ese sentido, ¿Qué le parecen las declaraciones sobre el capitalismo que realizó el Presidente?

Es contradictorio con lo que se trató de plantear a nivel internacional, de que Chile es un país que acoge la inversión extranjera y le da garantía para el desarrollo de largo plazo de esa inversión. Es una afirmación que no se condice con lo que se fue a presentar a nivel internacional de que Chile es un país atractivo para la inversión extranjera. En un país con un modelo de desarrollo no capitalista no tendría cabida.