Volvo Cars anuncia un plan de oferta pública inicial que podría valorarlo en US$ 25.000 millones

Volvo Cars, el fabricante de autos sueco propiedad de la empresa china Zhejiang Geely Holding, dijo el lunes que procedería con una oferta pública inicial en Estocolmo, en un acuerdo que, según personas familiarizadas con el asunto, podría valorarla en más de US$ 25.000 millones.

Volvo informó que apunta a recaudar alrededor de 25.000 millones de coronas, equivalentes a US$ 2.860 millones, de la emisión de nuevas acciones. Geely también podría vender un número indeterminado de sus acciones. Volvo no proporcionó una valoración objetivo de toda la empresa después de una oferta pública inicial, ni dijo qué porcentaje de participación retendría Geely. Geely ha indicado anteriormente que probablemente seguirá siendo un accionista importante después de cualquier oferta.

Las ganancias de la OPI se destinarán a financiar los esfuerzos de Volvo para transformar su flota en una totalmente eléctrica. También invertirá en el suministro de baterías en Europa, Estados Unidos y China, y en la producción propia de motores eléctricos.

“La intención aquí es asegurar el futuro de la empresa”, afirmó el director ejecutivo de Volvo Cars, Hakan Samuelsson, en una entrevista. “Volvo será una empresa de autos eléctricos”. The Wall Street Journal informó por primera vez que Volvo estaba ultimando sus planes de una OPI y se esperaba que los hiciera públicos este mismo lunes.

La salida a la bolsa representaría uno de los cambios más sorprendentes de la industria automotriz. Ford Motor Co., debilitada por la crisis financiera mundial, vendió la empresa sueca a Geely por US$ 1.800 millones en 2010.

Volvo ha capitalizado durante mucho tiempo una marca reconocida por su seguridad, pero en el momento de su venta, su línea de productos no había logrado entusiasmar a los compradores de automóviles. Geely financió la recuperación de Volvo durante la próxima década, abriendo China como mercado para la marca y proporcionando financiamiento para ayudar a la compañía a renovar sus ofertas de modelos.

Hoy, Volvo es rentable, con una hoja de ruta para lanzamientos de modelos eléctricos que está por delante de algunos competidores. Su marca vuelve a estar de moda en Estados Unidos y en otros lugares. Ahora compite con marcas premium alemanas, incluido el fabricante de BMW Bayerische Motoren Werke AG, la marca Audi de Volkswagen AG y Mercedes-Benz de Daimler AG.

Volvo sostuvo el lunes que sus ventas en los primeros nueve meses del año aumentaron un 18%, llegando a 530.649 vehículos, y que espera vender más de un millón de vehículos al año a mediados de la década.

Con una valoración de US$ 25.000 millones, Volvo sería más grande que el fabricante de autos europeo Renault SA, que tiene un valor de mercado de un poco más de US$ 10.000 millones. Eso es a pesar de que Volvo vende una fracción de los autos que Renault vende cada año. Sin embargo, el tamaño de Volvo palidecería frente a los fabricantes de automóviles más grandes del mundo, incluidos General Motors Co. y Volkswagen, lo que subraya el desafío competitivo que enfrenta la compañía sueca. Su valor también estaría muy por detrás de la capitalización de mercado de US$ 767.500 millones del líder en vehículos eléctricos Tesla Inc.

Aún así, una cotización en la bolsa proporcionaría a los inversionistas otro competidor en el que apostar en una carrera de la industria automotriz para lanzar vehículos eléctricos.

Volvo fue el primer fabricante de automóviles convencional en comenzar a eliminar gradualmente los motores de combustión interna, terminando su producción de autos que solo funcionan con combustibles fósiles en 2019. Desde entonces, cada Volvo nuevo es un modelo totalmente eléctrico o híbrido.

La mayoría de los grandes fabricantes de autos han dicho desde entonces que también eliminarán gradualmente los motores convencionales en los vehículos nuevos, para alrededor del 2035.

Volvo ya había planteado la idea de una posible cotización en bolsa en 2018, y en mayo dijo que estaba considerando una OPI en la bolsa de valores de Estocolmo. Dicha cotización podría proporcionar a la empresa una base de accionistas más amplia y una mayor independencia de sus inversionistas chinos.

Aunque no está claro qué tan grande es la participación que Geely planea vender, ha indicado anteriormente que probablemente seguirá siendo un accionista mayoritario después de cualquier oferta.

Una oferta llegaría en medio de un frenesí de interés de los inversionistas en los vehículos eléctricos y después de que una filial de Volvo, centrada en los vehículos eléctricos, hiciera su propia jugada para aprovechar ese entusiasmo.

La semana pasada, Polestar, un fabricante sueco de vehículos eléctricos de propiedad conjunta de Volvo, Geely y otros, anunció planes para fusionarse con una compañía de adquisiciones de propósito especial y cotizar en New York, en un acuerdo que valoraría a la compañía sueca de vehículos eléctricos en aproximadamente US$ 20.000 millones.

Volvo dijo el mes pasado que esperaba poseer cerca del 50% de la compañía combinada después de la finalización de la fusión de Polestar con Gores Guggenheim Inc.

El acuerdo con Polestar generó un camino para que Volvo buscara su propia oferta, al asignar un valor de alrededor de US$ 10.000 millones a su participación.

“Era importante separar el tema”, afirmó el director financiero de Volvo, Björn Annwall, y agregó que los inversionistas ahora ven que Volvo también, después de deshacerse de su negocio de fabricación de motores de combustión interna, se está volviendo eléctrico más rápido que algunos rivales.

“Los inversionistas ven eso como una clara señal de que no solo estamos diciendo que nos volveremos eléctricos, sino que lo estamos haciendo”, indicó Annwall.

A principios de este año, Volvo y Geely se alejaron de las consideraciones de fusionar Volvo con Geely Auto Group, lo que generó expectativas de que la compañía buscaría hacerse pública por separado y una mayor independencia de Geely Holding.

Ford compró Volvo en 1999 por unos US$ 6.500 millones. En ese momento, Volvo tenía 28.000 empleados y producía alrededor de 400.000 vehículos al año.

En 2009, cuando Ford puso a la venta la empresa, Volvo estaba pasando apuros. Después de que Geely intervino, invirtió dinero.

En el transcurso de una década, Geely invirtió más de US$ 11.000 millones, financiando una modernización de la línea de modelos de la compañía, un cambio temprano a vehículos eléctricos y fábricas en China que ayudaron a Volvo a sacar provecho del creciente apetito de China por los autos occidentales.

En 2018, Volvo abrió su primera fábrica en Estados Unidos. Alguna vez, la marca había sido un nombre familiar en los suburbios de Estados Unidos en la década de 1970. Pero tuvo que reconstruir su negocio en el mercado automovilístico más lucrativo del mundo.

Volvo produce el sedán S60 en Charleston, Carolina del Sur. El próximo año, la planta de Carolina del Sur tiene la intención de producir el XC90, un vehículo premium utilitario deportivo (SUV), eléctrico y de gran tamaño.

Volvo ha invertido más de US$ 1.000 millones en la planta y emplea a 1.500 personas allí. La compañía ha dicho que su planta de EE. UU. será la primera en cambiar por completo a la producción de autos eléctricos.