AFP ratifican por un nuevo período a Humanitas/Cornerstone para buscar candidatos a directores de empresas

En medio de la contingencia provocada por la crisis social y plebiscito, el primer retiro del 10% y un eventual segundo, las AFP dieron un nuevo paso en la preparación para las juntas de accionistas del 2021.

Las AFP, a través del gremio, ratificaron a Humanitas/Cornerstone por un nuevo periodo, empresa que ya el año pasado se había hecho cargo del proceso.

En 2020, las AFP lograron elegir a 23 directores independientes en las mesas de 17 empresas durante las juntas ordinarias de accionistas de esta temporada. De ellos, 21 son directores titulares, y dos son suplentes. En esta oportunidad, 16 directores fueron renovados en el mismo puesto, pero entraron siete nombres nuevos, de los cuales, más de la mitad son mujeres.

Entre los nuevos representantes que ingresaron, en Concha y Toro se encuentra Janet Awad, ingeniera comercial, primera vicepresidenta de Sofofa, y ex gerente general de Sodexo. En Sonda, designaron como director titular a Carlos Hurtado Rourke, ingeniero civil de industrias con mención química, ex director de Compass Group AGF, y ex gerente general de Inversiones Petrohué. En Entel posicionaron a Enrique Gundermann, ingeniero civil industrial, presidente del directorio en Ikea Chile, Colombia y Perú, y ex gerente general corporativo de Sodimac.

Por otro lado, en Ripley lograron tres directores titulares: Sandra Porcile, ingeniera civil industrial química, directora de Protteina Foods Chile y Perú, y ha tenido posiciones de liderazgo en empresas como Cencosud, Nike, Nestlé y Kraft; Renato Ramírez Fernández, ingeniero comercial, presidente de Envases del Pacífico, ex gerente general de Embotelladora Andina; e Isabel Bravo Collao, ingeniera comercial, ex gerenta de finanzas de Movistar.

Mientras que en Cintac llegó a integrar la mesa Susana Torres Vera, ingeniera civil química, ex CEO de Endress+Hauser, y ex presidenta de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería. De este modo, 4 de los 7 nuevos directores titulares designados son mujeres.

En tanto, entre los directores titulares renovados se encuentran Alfredo Ergas en Banco de Chile; Enrique Bone en Sonda; Abel Bouchon y Juan Andrés Olivos en Cristales; Pilar Lamana en Andina-A. Por otro lado, en ECL se renovó como directores titulares a Mauro Valdés y Claudio Iglesias, y como directores suplentes a Ricardo Lira y Victoria Vásquez. En Entel se renovó a Jorge Salvatierra; en Cencoshopp a Rafael Fernández y Victoria Vásquez; en Cencosud a Alejandro Pérez y Mario Valcarce, y en LATAM a Patrick Hom y Eduardo Novoa.