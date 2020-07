Los movimientos de Warren Buffett y Bill Ackman en tiempos de pandemia

Al término de cada trimestre, la atención del mercado se ubica en las compras y ventas de grandes inversionistas como Warren Buffett y Bill Ackman. Y es que según indica la regulación norteamericana, quienes administren más de US$100 millones deben informar los movimientos en sus portafolios.

En esta ocasión, la ansiedad de los inversionistas fue aún mayor, pues los ajustes de Berkshire Hathaway y Pershing Square Capital revelan las apuestas de Buffett y Ackman en medio de los inéditos niveles de volatilidad e incertidumbre en los mercados.

Cuando se cumple el plazo máximo de 45 días posteriores al cierre del trimestre, los inversionistas se vuelcan al sistema Edgard, de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), el cual permite acceder a los portafolios de ambos fondos de inversión.

En el caso de Warren Buffett, los ojos del mercado se fijaron en las acciones de las aerolíneas American Airlines y Delta que forman parte de la extensa cartera de Berkshire Hathaway.

Sin embargo, Buffett no concretó grandes movimientos en ambas compañías, a pesar del inédito desplome que sufrieron las aerolíneas a causa del brote de coronavirus.

A mayo de este año, la información publicada por la SEC indica que el vehículo de inversión de Warren Buffett tiene en su cartera 20.151.00 en acciones de American Airlines Group y otros 21.758.000 papeles más de la aerolínea. De esta forma, y en comparación al reporte enviado en febrero de este año, Buffett vendió 59.100 acciones de la aerolínea durante el primer trimestre.

En cuanto a Delta, en febrero de este año, la cartera de Berkshire Hathaway contaba con 63.971.333 en acciones de la compañía, más otra porción de 6.993.123.

Hasta el 15 de mayo, fecha en que el vehículo de inversión envió la información a la SEC, Buffett contaba con 64.893.840 en acciones de Delta, lo que supone una compra de 922.507 más en la aerolínea.

El mayor ajuste que hizo el inversionista norteamericano fue en Goldman Sachs, pues a febrero de este año, Berkshire contaba con 4.375.968 en acciones del banco de inversión, más otros 7.628.783 papeles.

En cambio, la información a mayo revela una significativa venta de acciones de Goldman Sachs, pues pasó a contar con 1.240.945 y 679.235 en acciones del banco.

Bill Ackman toma riesgos

El interés no solo recae en el reporte que envía Buffett a la SEC, Pershing Square Capital -hedge fund del inversionista y activista, Bill Ackman- también es motivo de análisis, considerando además, los agresivos ajustes que realizó entre febrero y mayo.

Ackman reportó un fuerte aumento en la compra de acciones de Agilent Inc, empresa pública EEUU de investigación, desarrollo y fabricación, pues pasó de contar con 3.248.114 papeles en febrero, a un total de 12.626.593 acciones a mayo de este año.

Otro cambio importante que realizó Ackman en su portafolio fue la compra de 548.526 acciones de Blackstone Group, sumando a la compañía a su cartera de inversión.

La empresa de gestión y desarrollo inmobiliario, Howard Hughes Corporation, también destaca en el portafolio, pues a mayo pasado, Ackman informó que su fondo cuenta con 12.197.389 acciones de la compañía, lo que supone una compra de 10.000.000 de papeles según lo reportado en febrero.

Si bien el reporte da cuenta de agresivos cambios en su posicionamiento, las apuestas de Ackman en dos compañías llaman la atención considerando la crisis por coronavirus.

Pershing Square Capital compró 3.232.784 acciones de Hilton Worldwide Holdings, alcanzando un total de 13.789.589 en papeles de la compañía. Y en la misma línea, Ackman aumentó su exposición hacia el mercado hotelero mediante la compra de 677.888 acciones de Park Hotels Restort Inc.

Además, el inversionista y activista duplicó su exposición en Starbucks, al reportar un total de 10.131.008 acciones de la compañía, de los 5.457.954 papeles que contaba en su cartera a febrero de este año.

“La mejor apuesta de la historia”

Además de sus ajustes en el portafolio, Ackman sorprendió al mercado al obtener una inédita rentabilidad de 10.000% en medio de la volatilidad del mercado.

En concreto, Pershing Square Capital gastó casi US$27 millones en compra de CDS de índices de bonos de alto rendimiento y grado de inversión a nivel global.

Esto le permitió obtener retornos ante el alza en las posibilidades incumplimientos. En menos de un mes, la apuesta significo una rentabilidad de US$ 2.6 mil millones a Pershing Square, o bien cerca de 100 veces el tamaño original de la inversión, lo que ayudó a compensar las caídas en las compañías de su cartera.

En una columna de opinión publicada en The New York Times, William David Cohan, escritor y ex banquero de Wall Street, destacó que Ackman apostó que los mercados se estancarían hasta que la Fed no actuara. Una vez que la autoridad monetaria de EEUU intervino ante la escasa liquidez, los precios se recuperaron con fuerza y Ackman acertó en su jugada.

En la columna, Cohan destaca que por velocidad y precisión, la apuesta de Ackman podría ser “la mejor operación de todos los tiempos”.