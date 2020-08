Los supervivientes de la burbuja punto com dan su veredicto sobre el boom tecnológico actual

Mucha gente en Wall Street puede contar historias sobre la burbuja de las puntocom. No muchos de ellos lanzaron una empresa de gestión de activos centrada en la tecnología de US$150 millones unos tres meses antes de que estallara.

Ryan Jacob tenía un historial sensacional cuando fundó el Jacob Internet Fund en diciembre de 1999 a la edad de 30 años. Se había subido al boom, luego soportó el colapso e increíblemente mantuvo viva a su empresa hasta el día de hoy.

Todo lo cual lo hace tan calificado como cualquiera para juzgar el rally tecnológico actual.

“Las únicas personas que dicen, ‘Sí, es como en la década de 1990’ son los administradores de fondos de cobertura que son netamente cortos y molestos”, dijo Jacob por teléfono desde Los Ángeles. “Decir que es como finales de la década de 1990, no tienen ni idea”.

Para cualquiera sin su experiencia, tal vez sea perdonable.

El índice Nasdaq 100 está en un récord mientras que el comercio minorista está en auge. Las acciones más caras, en su mayoría empresas de tecnología, tienen la prima más alta de la historia frente a las acciones baratas, según algunas medidas. Tesla Inc. cotiza a más de 800 veces las ganancias, mientras que un par de camiones eléctricos, que ganaron solo $36.000 el último trimestre al instalar paneles solares para su fundador, están valorados en US$16 mil millones.

Puede que esta no sea la burbuja de las puntocom, como dice Jacob. Pero eso no significa necesariamente que no sea una burbuja en absoluto.

Acciones de adrenalina

Scott Barbee inició el tipo de fondo opuesto al de Jacob en 1998. Barbee es un inversionista de valor, un grupo que posiblemente invocará la burbuja de las puntocom cuando advierta sobre el estado actual de los mercados.

“Tiene valoraciones muy altas en ciertas acciones de tipo adrenalina donde los fundamentales ciertamente parecen cuestionables”, afirmó Barbee, presidente y fundador de Aegis Financial Corp. en McLean, Virginia.

El gran temor de los abajistas es que este notable repunte de las acciones se esté produciendo durante una pandemia que ha provocado la peor recesión económica desde la Gran Depresión.

El consenso es que el virus ha alimentado el dominio de las grandes empresas de tecnología, y Barbee no está en desacuerdo: después de todo, su madre se encuentra entre los nuevos conversos a las compras en línea. Su preocupación es que gran parte de este crecimiento ya se ha descontado de empresas como Facebook Inc., Amazon.com Inc. y Apple Inc.

Para Paul Quinsee, la clave para comprender cómo empresas como esta pueden valer en la región de US$2 billones, una cifra que Apple superó esta semana, son sus ganancias.

El director global de renta variable de JPMorgan Asset Management ha estado en la empresa desde 1992 y recuerda la era de las puntocom como un período en el que los inversionistas apostaban por las ganancias esperadas, en contraste con el entorno actual.

“Hoy, al menos para las grandes empresas, han llegado las ganancias a largo plazo”, dijo Quinsee, con sede en Nueva York. “Me sorprendería que hubiera un descenso igualmente espectacular. Pero el liderazgo del mercado podría cambiar “.

El tamaño importa

El mercado de 2020 es un lugar muy diferente al de hace dos décadas.

El número de acciones nacionales de EE.UU. se ha reducido casi a la mitad desde su máximo de 1998 a alrededor de 3.700 en la actualidad, y gran parte de la disminución se debe a la desaparición de microcapsuladores. En los nueve años hasta 1998, hubo 3.614 ofertas públicas iniciales, en comparación con solo 2.093 en el mismo período hasta 2019.

En el apogeo de la burbuja de las puntocom, la edad media de una empresa que cotiza en bolsa era de cinco años. Ha sido el doble durante la mayor parte de la última década, según datos compilados por Jay Ritter de la Universidad de Florida.

Eso sugiere que el tipo de empresas tecnológicas incipientes que implosionaron en la era de las puntocom ahora tienden a permanecer privadas por más tiempo, y las que sí se hacen públicas suelen ser más maduras.

“Los capitalistas de riesgo podrían permanecer más tiempo y no tuvieron que compartir el crecimiento de la parte más empinada de la curva con el público”, afirmó Lise Buyer, quien ahora asesora a empresas de tecnología en OPI, pero las estaba analizando en Credit Suisse First Boston. durante el boom de las puntocom. “¿También significa que las empresas son más estables? La respuesta es generalmente sí “.

A medida que el equivalente moderno de las puntocom aprendió a mantenerse privado, las acciones de crecimiento en el mercado comenzaron a verse muy diferentes. El índice de crecimiento Russell 3000 tiene actualmente una relación de deuda neta a ganancias ligeramente superior a 1. A finales de 1999 era de aproximadamente 2,3.

Y en ese entonces, la deuda era una carga mayor. Alrededor de la época en que las empresas se encontraron eliminando apresuradamente las “punto-com” de sus nombres, la Reserva Federal estaba subiendo las tasas. Ahora, los costos de los préstamos son casi nulos y es probable que permanezcan allí por un tiempo.

El dinero barato generalmente favorece a las acciones tecnológicas, ya que obliga a los inversionistas a buscar rendimientos persiguiendo el crecimiento a largo plazo.

Sin envidia por los analistas

Deuda más barata y menos, beneficios saludables y un impulso a los negocios basado en virus. Pero no todo es diferente en las acciones tecnológicas en 2020.

Predecir las perspectivas para las empresas cuando los modelos de valoración tradicionales no se aplican necesariamente fue un gran desafío durante la burbuja de las puntocom, y lo sigue siendo hoy. En todo caso, poner un precio a los activos intangibles como la destreza en la investigación se ha vuelto más crítico a medida que las empresas derrochan sumas cada vez mayores en inversiones difíciles de cuantificar.

“Todas estas nuevas empresas son interesantes, pero de nuevo, ¿cómo las valora?”, expresó Buyer. Recuerda haber recibido correos de odio por no estar lo suficientemente entusiasmada con las acciones de la burbuja, y luego haber sido demandada por sus elevadas previsiones cuando todo colapsó.

"No envidio al analista del lado de las ventas", dijo.

Incluso a Jacob, que actualmente supervisa alrededor de US$100 millones, le preocupa que muchas de las acciones tecnológicas de gran capitalización hayan seguido su curso. Ha destinado más fondos a empresas de pequeña y mediana capitalización.

Ha experimentado cambios más leves en los últimos años, lo que la mayoría consideraría algo bueno. Pero Jacob no puede evitar sentir que su trabajo se ha vuelto un poco más aburrido.

“Como inversionista de una empresa pública en el entorno actual, es un poco frustrante”, afirmó. “No vas a replicar lo que sucedió a fines de la década de 1990, fue básicamente el amanecer de Internet”.