Mientras las aerolíneas sangran efectivo, United abandona el acuerdo de bonos

Los inversionistas en bonos vuelven a entusiasmarse con las empresas plagadas de coronavirus, si el precio es correcto, de todos modos.

United Airlines Holdings Inc. se alejó de un acuerdo de bonos de US$2,25 mil millones concertado por sus banqueros en JPMorgan Chase & Co. el viernes por la noche. La compañía no dio detalles en una presentación regulatoria, diciendo solo que “había decidido no proceder con” la oferta propuesta.

El problema no era la demanda, según personas familiarizadas con la situación. Los inversionistas ordenaron más bonos de United de los ofrecidos. Pero United no quería comprometerse con otros términos que deseaban los inversionistas, incluida una tasa de interés más alta y más protecciones para los inversionistas en caso de incumplimiento de United, según estas personas.

Cuando la pandemia del coronavirus por primera vez detuvo la economía global y los viajes, los inversionistas inicialmente evitaron las deudas de las compañías que creían que iban a tener dificultades a medida que los estadounidenses viajaban y gastaban menos. Pero después de la decisión de la Reserva Federal de comprar deuda corporativa, el mercado ha reabierto incluso a las compañías más afectadas.

Las aerolíneas, en particular, están mostrando más comodidad con sus posiciones de efectivo, a pesar de que la industria está quemando efectivo y los vuelos han caído hasta un 90%. Solo las compañías de aviones vendieron una deuda combinada de US$32 mil millones a fines de abril, incluidas las ofertas de bonos de Boeing Co. y Delta Air Lines Inc. Las aerolíneas también han recibido miles de millones de dólares en ayuda del gobierno federal.

Al alejarse de la mesa, United está demostrando que cree que tiene mejores opciones, dijo Duane Pfennigwerth, analista de Evercore ISI.

“Si bien todas las aerolíneas continúan aumentando la liquidez, [United] no cree que necesite el dinero en este momento”, escribió el Sr. Pfennigwerth en una nota. La compañía tiene más de US$10 mil millones en liquidez disponible después de recibir un préstamo de US$4,5 mil millones del gobierno y recaudar US$1.000 millones en ventas de acciones. Los bancos de Wall Street han otorgado a United un préstamo a corto plazo de US$2.000 millones.

Aún así, se espera que el tráfico aéreo disminuya un 50% este año en comparación con 2019, según Citigroup, principalmente debido a una mayor desaceleración en los viajes internacionales. El banco espera que el tráfico de pasajeros permanezca un 15% por debajo del promedio a largo plazo el próximo año, aunque algunos analistas lo consideran demasiado optimista.

“Si alcanzamos el 50% para fines de este año, será un verdadero milagro navideño”, afirmó Henry Harteveldt, presidente del Atmosphere Research Group, que rastrea la industria de viajes. “Hasta que tengamos vacunas preventivas disponibles, los viajeros tendrán miedo de a dónde van”.

United, como muchos de sus competidores, ha reducido los costos al estacionar aviones, recortar rutas y congelar las contrataciones. Hasta ahora, United espera quemar un promedio de US$40 millones a US$45 millones por día en el segundo trimestre.

Sin embargo, la aerolínea con sede en Chicago todavía tiene opciones, con acceso a US$4,5 mil millones adicionales en préstamos gubernamentales. La compañía tiene hasta el 30 de septiembre para decidir si quiere tomar el dinero del gobierno.

El viernes, los bonos no garantizados existentes de United con vencimiento en diciembre aumentaron 1,5 centavos a 90,5 centavos por dólar, antes de caer a 90,188 el lunes, lo que representa un rendimiento de 26.272%, según MarketAxess. Los bonos no garantizados de la aerolínea que vencen en 2022 también subieron el viernes, pero cayeron 2 centavos durante la jornada del lunes a 65 centavos por dólar, lo que representa un rendimiento del 24.479%.

Es probable que esos rendimientos sean más altos de lo que los inversionistas podrían obtener de una nueva oferta de bonos de United, y eso plantea un problema para los esfuerzos de la compañía por aumentar la deuda, dijo Roger E. King, analista de CreditSights. United había discutido un rendimiento en el rango alto de 9% de los nuevos bonos garantizados, según una persona familiarizada con el asunto. Ese habría sido el mayor interés de la compañía en deuda recién emitida en años, según datos compilados por S&P Global Market Intelligence.

United espera volver con un nuevo acuerdo en las próximas semanas, según personas familiarizadas con el asunto. La compañía había puesto 360 de sus aviones más antiguos como garantía para el acuerdo de bonos que se suspendió, según los documentos presentados. Eso representa alrededor del 45% de su flota, según los datos de CreditSights.

Los inversionistas podrían desconfiar de tomar aviones más antiguos como garantía, dijo King, porque podrían no ser capaces de venderlos si la compañía no paga, especialmente en un entorno en el que las aerolíneas están hablando de reducir la capacidad.

Los inversionistas podrían ser más receptivos a las rutas, que tienen un valor a más largo plazo, agregó.

Si regresa al mercado de la deuda, United tiene garantías adicionales que puede ofrecer. Durante una reciente llamada de ganancias, el Director Financiero Gerry Laderman expresó que la compañía tenía al menos US$8 mil millones en aviones y equipos no gravados, así como US$2 mil millones en rutas.