13.000 pensionados quedaron sin PGU por error, pero el IPS y el propio presidente Boric prometen reponer el beneficio

Durante las últimas horas se difundió una carta que recibieron cerca de 13.000 pensionados, beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU), en la que se les notificó que, por haber permanecido fuera de Chile por un periodo superior a 180 días, quedarían excluidos del beneficio.

“Queremos informarte que, de acuerdo con los datos proporcionados al Instituto de Previsión Social (IPS) por organismos externos, durante el año calendario anterior has permanecido fuera del territorio de la República de Chile por un periodo superior a 180 días, ya sea de forma continua o intermitente”, se lee en la misiva.

“Según lo establecido por la normativa vigente, esta situación constituye una de las causales para el término del beneficio correspondiente a la Pensión Garantizada Universal (PGU)”, continúa.

El problema radica, según ha trascendido, en que los denunciantes aseguran que la información es errónea, ya que muchos de ellos no han salido del país y no cuentan siquiera con pasaporte.

Tras conocerse esta información, el Instituto de Previsión Social (IPS), mediante un comunicado, precisó que la norma establece que si una persona permanece fuera del país por un lapso superior a 180 días, continuos o discontinuos, durante un año calendario, se debe extinguir el beneficio de la PGU.

Además, señaló que este requisito se debe revisar periódicamente.

Reforma previsional: gobierno insiste en separar la industria de AFP y subir PGU a $250 mil pese a que mesa técnica acordó no hacerlo JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Según se explica en la carta enviada a los pensionados, la información relativa a la estadía de las personas en el país es entregada al IPS por la PDI a través de sus sistemas de información.

“Una vez realizado el proceso anterior, se determinó que a cerca de un 0,4 % del total de beneficiarios se les debe revisar el cumplimiento del requisito de residencia para mantener la PGU, para lo cual se han enviado las respectivas notificaciones de aviso. Se trata de un porcentaje acotado, respecto del total de más de 2 millones 200 mil personas que poseen la PGU”, informó el IPS en el comunicado.

¿Qué pasará con el beneficio?

En la respuesta del IPS se reconoce que, “durante este proceso, hemos tomado conocimiento de que algunas personas notificadas han planteado que no han incumplido el requisito de residencia. Por tal razón, dado que esta información se recaba de organismos externos, se ha decidido mantener el pago de estos beneficios en tanto se lleva a cabo una nueva revisión en conjunto con dichas instituciones".

Según explicaron, dicho proceso se realizará de manera interna para facilitar la atención a las personas, quienes serán informadas a través de notificaciones y de los canales de atención del IPS.

“Finalmente, queremos dar la tranquilidad de que ninguna persona se quedará sin su PGU si cumple los requisitos legales. Por eso aprovechamos este medio para reiterar a las personas beneficiarias que sus pagos seguirán vigentes mientras se hace una revisión más acabada de sus antecedentes de residencia", finaliza el documento.

Al respecto, durante esta jornada, el Presidente Gabriel Boric reiteró las cifras de pensionados informadas en el comunicado del IPS y declaró: “Hay un debate ahora respecto de que un número determinado de pensionados no habría recibido la PGU por error, que es algo que está saliendo ahora”.

“Hay muchas personas alegando que no han pasado 180 días, entonces lo que decidimos como gobierno es no aplicar esto y que se investigue y se cotejen bien los datos para que puedan tener tranquilidad respecto de eso, de que acá no va a haber ningún tipo de error o irregularidad”, zanjó en conversación con radio Futuro.