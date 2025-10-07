Adiós a Astara: las marcas que Stellantis representará de manera directa en Chile

A contar del próximo 1 de enero de 2026, el grupo automotriz Stellantis asumirá la representación directa en Chile de sus marcas Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Ram, Dodge y Chrysler, al poner fin a su contrato con la compañía española de distribución Astara.

La decisión, cuyas negociaciones adelantó Pulso en agosto pasado, fue hecha pública el martes luego de que el director ejecutivo de Astara Latam, José Saval, enviara una carta a sus concesionarios para anunciarles el acuerdo que zanjó el cambio.

“Con fecha efecto 1 de enero de 2026, Astara dejará de ser el distribuidor oficial de las marcas Fiat, Alfa Romeo, Jeep y Ram en Chile, pasando a ser representadas directamente por Stellantis”, señaló una de las misivas.

Posteriormente, ambas empresas enviaron un comunicado conjunto en que aclararon que Stellantis asumirá la representación, importación y distribución de esas marcas.

Qué marcas de autos Stellantis representa en Chile. En la imagen, el logo de Fiat.

El fin del contrato “implica la transferencia de las operaciones comerciales, técnicas y de servicios de dichas marcas. Astara ha desempeñado un rol clave en su desarrollo en Chile, y ahora, de manera coordinada, Stellantis asumirá directamente la gestión como parte de su estrategia de desarrollo y crecimiento en Sudamérica”, explicaron.

“Concluimos una exitosa alianza de más de 40 años en Chile, cerrando el ciclo con un crecimiento del 20% en 2025, mejorando el desempeño general del mercado automotriz. Este desempeño, el cual no hubiera sido posible sin el apoyo de nuestros aliados estratégicos y la preferencia de los clientes, reafirma el compromiso y la capacidad de Astara para generar valor sostenido a lo largo del tiempo”, dijo Saval de Astara.

Qué marcas de autos Stellantis representa en Chile. En la imagen, un SUV Jeep.

Aclararon que Astara mantendrá su alianza estratégica con Stellantis y continuará colaborando a través de su división Astara Retail en Chile, y en la distribución en Latinoamérica en mercados como Colombia, Perú y Bolivia, así como en algunos países europeos.

Qué marcas de autos Stellantis representa en Chile. En la imagen, el logo Alfa Romeo.

Stellantis, grupo surgido en 2021 de la fusión entre Fiat Chrysler y Peugeot, detalló que la transición se llevará a cabo de manera gradual, garantizando la continuidad en la atención a los clientes y aclaró que todas las garantías, repuestos y servicios seguirán plenamente vigentes.