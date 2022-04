Algramo aterriza en el mercado europeo: inicia operaciones en Reino Unido junto a la cadena de supermercados Lidl

La startup Algramo sigue expandiéndose fuera de nuestro país. Tal como adelantaba su fundador y CEO José Manuel Moller hace un mes atrás, la firma aterriza finalmente este viernes en Reino Unido.

Así, la compañía dará inicio a un plan piloto en la localidad de Kingswinford, basado en el modelo de economía circular que ya está desarrollándose en Chile, Estados Unidos e Indonesia.

El piloto de la startup se llevará a cabo de la mano de la cadena alemana de supermercados Lidl. De esta forma, instalarán dispensadores inteligentes para la recarga de los productos marca propia Formil, lo que permitirá disminuir los precios de estos productos de consumo básico y eliminar así los envases plásticos de un solo uso.

“Estamos muy felices de dar este primer paso en el mercado europeo de la mano de una de las cadenas de supermercados más grandes de la región, que solo en el Reino Unido cuenta con más de 900 tiendas. Esta alianza prueba que nuestra plataforma circular ya cuenta con las credenciales y la calidad para liderar proyectos de economía circular en cualquier parte del mundo”, señaló Moller.

La startup chilena ha sido pionera en el desarrollo de su plataforma circular, que incluye una app, dispensadores IoT y envases inteligentes recargables. Dichos envases contienen un chip que permite tener trazabilidad del producto, gestionar de forma más eficiente futuras recargas, y conocer in situ el impacto ambiental que se está generando.

Algramo en supermercado Lidl de Reino Unido.

“En Lidl, creemos que las personas no deberían pagar más por hacer lo correcto. Es por eso que estamos especialmente orgullosos de probar esta novedosa tecnología de refill, que no solo ayuda a los clientes a reducir su uso de plástico, sino también en sus gastos de compras semanales”, señaló Georgina Hall, head of CSR en Lidl GB.

Con este paso, Algramo espera poder ampliarse a más países y ciudades de Europa de la mano de Lidl en el corto y mediano plazo. Esta estrategia de crecimiento global, además considera la entrada al mercado mexicano para el segundo semestre de este año.