Andrés Trivelli: “Vemos que las ideas que promueven el auge empresarial avanzan y las ideas que forman el crecimiento del Estado y del socialismo retroceden”

Durante la mañana de este martes se llevó a cabo el XX Seminario Mercados Globales de Larraín Vial. La convocatoria tuvo como foco principal abordar los desafíos económicos de Chile ante el cambio de gobierno y sus implicancias para la región.

En la instancia, Andrés Trivelli, quien el pasado 2 de enero asumió como gerente general de Larraín Vial en reemplazo de reemplazo de Juan Luis Correa, se dirigió por primera vez en su cargo a los asistentes. Después de explicar la ausencia del presidente de la compañía Fernando Larraín, debido a un accidente en mountain bike que le provocó la fractura de tres costillas, abordó el contexto político nacional, así como la relación de Latinoamérica con Estados Unidos.

Mirando al hemisferio norte, Trivelli se mostró optimista. “Hace algunos años, en este mismo lugar, me tocó comentar, con cierta añoranza, cómo en Estados Unidos no miran hacia el sur”, declaró.

“Hoy, después de más de 40 años, vemos finalmente que los Estados Unidos vuelven a poner su atención en la región. Es un cambio mayor para nosotros, que traerá consecuencias aún por ser conocidas. En Larraín vial creemos que el balance de este nuevo paradigma será positivo”, agregó.

Tampoco ocultó sus posturas a favor del mercado, que se ven favorecidas por el próximo cambio de gobierno. En esta línea Trivelli defendió los avances que ha traído el modelo capitalista en la región, a pesar de que que “ha sido agredido por ciertos sectores ideológicos”.

“Los hechos son contundentes: el capitalismo ha sido el mayor motor de mejora en la vida de millones de latinoamericanos. (...) Si bien pensar que todo es economía es un error, también negar los beneficios que esto ha traído a millones de personas sería un error aún más grande”, sentenció.

Con respecto al cambio de ciclo político en Chile el gerente general aseguró que ven “con esperanza que las ideas que forman el margen empresarial avanzan, y las ideas que forman el crecimiento del Estado y del socialismo retroceden”.

El encuentro contó con la presencia del académico e investigador Sebastián Claro, el doctor en ciencia política Daniel Mansuy, el director de Inversiones de LarrainVial Asset Management José Manuel Silva, entre otros.