    Antofagasta escala posiciones entre las mineras más valiosas del mundo y supera a Anglo American

    BHP consolidó su posición con la minera más valiosa del mundo, con un market cap que supera los US$ 168.000 millones. La posición número dos ya no es para Rio Tinto.

    David Nogales 
    David Nogales
    Jean Paul Luksic encabeza el brazo minero del grupo. Andres Perez

    El cierre de 2025 y el inicio de 2026 han sido particularmente favorables para los principales metales a nivel global. El oro, la plata, el paladio, el hierro y el cobre —principal producto de exportación de Chile— alcanzaron máximos históricos, impulsados por un rally alcista que se intensificó en noviembre y diciembre y que se extiende hasta hoy.

    Este escenario de precios elevados se tradujo en un fuerte repunte de las acciones de las grandes compañías mineras y, con ello, de su valor bursátil. BHP consolidó en 2025 su posición como el mayor grupo minero del mundo, con una capitalización de mercado de US$ 158.980 millones, lo que representó un alza de 27,67% respecto de 2024.

    En lo que va de 2026, el grupo controlador de Escondida —el mayor yacimiento de cobre del planeta— ha reforzado su liderazgo y en la sesión de hoy superó la barrera de los US$ 168.000 millones.

    Antofagasta, Amglo American y mineras más valiosas del mundo. Imagen creada con IA

    Rio Tinto, la angloaustraliana que alcanzó un acuerdo con Codelco para la explotación de litio en el salar de Maricunga, ocupó el segundo lugar al cierre de 2025, con un valor bursátil de US$ 134.333 millones, tras un salto de 40,87% en doce meses. Sin embargo, en el arranque de 2026 otras compañías avanzaron con mayor fuerza y desplazaron a la firma al cuarto puesto.

    Según datos de companiesmarketcap.com, la china Zijin Mining se convirtió en el nuevo escolta de BHP, con una capitalización de US$ 146.820 millones, equivalente a un alza de 15,37% en lo que va del año.

    En el tercer lugar se ubica Southern Copper, con un market cap de US$ 145.310 millones y un avance de 18,65% en 2026. Más atrás queda Rio Tinto, con un valor bursátil de US$ 138.470 millones y un incremento más moderado de 3,08% en el ejercicio.

    El alza de Antofagasta

    La recomposición del ranking de las mineras más valiosas del mundo también trae movimientos relevantes para Chile. Antofagasta plc., el brazo minero del grupo Luksic, registró un fuerte salto de 113,88% en 2025, cerrando el año con una capitalización bursátil de US$ 42.890 millones.

    La expansión del valor de la compañía que cotiza en la Bolsa de Londres ha sido sostenida en el tiempo. En el año 2000, su market cap alcanzaba apenas los US$ 1.300 millones, mientras que al cierre de esta edición se empina hasta los US$ 47.420 millones, lo que supone un avance adicional de 10,57% en lo que va de 2026.

    En Chile, Antofagasta opera los yacimientos Los Pelambres, Centinela, Antucoya y Zaldívar.

    Con este desempeño, la minera chilena escaló al puesto número 18 entre las compañías mineras más valiosas del mundo y superó a Anglo American, que descendió a la posición 19, con una capitalización cercana a los US$ 47.000 millones.

    Iván Arriagada, CEO de Antofagasta. Andres Perez

    El desempeño bursátil de Anglo American ha sido más acotado. En 2025, su valor de mercado aumentó 21,6%, mientras que en lo que va de 2026 el alza llega a 8,35%. La compañía opera en Chile los yacimientos Los Bronces y El Soldado, además de la fundición Chagres, y se encuentra en proceso de fusión con Teck -operación actualmente en revisión por parte de la Fiscalía Nacional Económica-, transacción que daría origen al quinto mayor productor de cobre del mundo.

    MineraValor
    BHP Group$168.26 B
    Zijin Mining$146.82 B
    Southern Copper$145.36 B
    Rio Tinto$138.83 B
    Newmont$124.72 B
    China Shenhua Energy$118.94 B
    Agnico Eagle Mines$98.74 B
    Freeport-McMoRan$85.30 B
    Barrick Gold$85.09 B
    Grupo México$84.93 B
    Más sobre:CobreMineríaAntofagastaAnglo AmericanTeckBHP

