Autofin aprueba aumento de capital y nueva política de dividendos

Los accionistas de Autofin aprobaron el aumento de capital por $30.000 millones propuesto por el directorio, operación que la compañía de crédito automotriz busca concretar en medio de un acelerado crecimiento.

Mediante un hecho esencial enviado a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) la compañía señaló que en junta extraordinaria de accionistas realizada este miércoles “se aumentó el capital social en la cantidad $30.000.000.000, mediante la emisión de 3.928.063 acciones de pago, sin valor nominal, las que deberán suscribirse y pagarse en las condiciones que determine el directorio”.

Asimismo la junta de accionistas dio su aprobación a la propuesta del directorio para reducir el número de directores de siete a cinco miembros; y modificar la política de dividendos de la sociedad estableciendo que distribuirá anualmente, a lo menos, el 30% de las utilidades liquidas del ejercicio.

Cambio de propiedad

Actualmente, Autofin es en un 99,9% de propiedad de Banco Internacional (controlado por ILC), luego de que en junio de este año adquiriera el 49% que estaba en manos del FIP Frontal Trust Autofin, Inversiones y Rentas Bilbao, y otros accionistas minoritarios.

En 2023 Banco Internacional entró a la propiedad de la compañía adquiriendo el 51%, ingresando de esta forma al mercado del financiamiento automotriz.

Los cambios en la propiedad y la propuesta de aumento de capital se producen en un 2025 donde los resultados de la compañía han mostrado un fuerte repunte.

Al cierre del primer semestre de este año, las ganancias atribuibles a los propietarios de la controladora alcanzaron los $5.842 millones, lo que significó un fuerte salto de 83,29% respecto del mismo periodo del ejercicio previo.