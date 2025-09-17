SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Autofin aprueba aumento de capital y nueva política de dividendos

Actualmente la compañía de crédito automotriz es propiedad en un 99,9% de Banco Internacional (controlado por ILC), luego que en junio de este año adquiriera otro 49% de la sociedad.

Por 
Patricia San Juan
Andres Perez

Los accionistas de Autofin aprobaron el aumento de capital por $30.000 millones propuesto por el directorio, operación que la compañía de crédito automotriz busca concretar en medio de un acelerado crecimiento.

Mediante un hecho esencial enviado a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) la compañía señaló que en junta extraordinaria de accionistas realizada este miércoles “se aumentó el capital social en la cantidad $30.000.000.000, mediante la emisión de 3.928.063 acciones de pago, sin valor nominal, las que deberán suscribirse y pagarse en las condiciones que determine el directorio”.

Asimismo la junta de accionistas dio su aprobación a la propuesta del directorio para reducir el número de directores de siete a cinco miembros; y modificar la política de dividendos de la sociedad estableciendo que distribuirá anualmente, a lo menos, el 30% de las utilidades liquidas del ejercicio.

Cambio de propiedad

Actualmente, Autofin es en un 99,9% de propiedad de Banco Internacional (controlado por ILC), luego de que en junio de este año adquiriera el 49% que estaba en manos del FIP Frontal Trust Autofin, Inversiones y Rentas Bilbao, y otros accionistas minoritarios.

En 2023 Banco Internacional entró a la propiedad de la compañía adquiriendo el 51%, ingresando de esta forma al mercado del financiamiento automotriz.

Los cambios en la propiedad y la propuesta de aumento de capital se producen en un 2025 donde los resultados de la compañía han mostrado un fuerte repunte.

Al cierre del primer semestre de este año, las ganancias atribuibles a los propietarios de la controladora alcanzaron los $5.842 millones, lo que significó un fuerte salto de 83,29% respecto del mismo periodo del ejercicio previo.

Más sobre:Industria automotrizAutofin

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La grieta que se evidenció en Evópoli por el caso Ximena Rincón

El desesperado relato de Don Francisco de la pesadilla que significó el final de Sábado Gigante

Golpe a golpe: Desbordes y Boric escalan tensión en actividades de celebración de Fiestas Patrias

Cómo se desvaneció el desembarco de Carolina Tohá al comando de Jeannette Jara

La polémica enmienda constitucional aprobada por los diputados brasileños para bloquear demandas contra legisladores

Rechazo a reforma contra dieta de Boric y acuerdo para aislarla desata día de furia de Jiles (PDG)

Lo más leído

1.
Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

2.
Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

3.
SII presenta querella contra empresarios de origen indio por millonario fraude en venta de perfumes de lujo

SII presenta querella contra empresarios de origen indio por millonario fraude en venta de perfumes de lujo

4.
Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

5.
Desbordes desliza descontento con Boric por inaugurar Fiestas Patrias en La Pampilla y apunta a estar “a la altura de los cargos”

Desbordes desliza descontento con Boric por inaugurar Fiestas Patrias en La Pampilla y apunta a estar “a la altura de los cargos”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Rating del martes 16 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 16 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora cierran los supermercados este miércoles previo a los feriados de Fiestas Patrias

A qué hora cierran los supermercados este miércoles previo a los feriados de Fiestas Patrias

Revisa las rutas y horarios con peaje a luca desde el miércoles por el fin de semana largo

Revisa las rutas y horarios con peaje a luca desde el miércoles por el fin de semana largo

La grieta que se evidenció en Evópoli por el caso Ximena Rincón
Chile

La grieta que se evidenció en Evópoli por el caso Ximena Rincón

Golpe a golpe: Desbordes y Boric escalan tensión en actividades de celebración de Fiestas Patrias

Cómo se desvaneció el desembarco de Carolina Tohá al comando de Jeannette Jara

Za-Salmón
Negocios

Za-Salmón

Autofin aprueba aumento de capital y nueva política de dividendos

Dominga: CPC dice que fallo de la Suprema es “una clara confirmación” de que el proyecto cumple con la exigencia ambiental

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades
Tendencias

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

La última actualización de PlayStation 5 permite nuevas funciones en el control Dual Sense

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

La desconocida apelación de Martina Weil que hizo más dramática su eliminación del Mundial de Atletismo
El Deportivo

La desconocida apelación de Martina Weil que hizo más dramática su eliminación del Mundial de Atletismo

Otra millonaria multa: Conmebol le sigue pasando la cuenta a Independiente por la llave contra la U

Detienen a barrista de Independiente involucrado en los incidentes del duelo contra la U que estaba prófugo

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

El desesperado relato de Don Francisco de la pesadilla que significó el final de Sábado Gigante
Cultura y entretención

El desesperado relato de Don Francisco de la pesadilla que significó el final de Sábado Gigante

Fiestas Patrias y stand up comedy: la llamativa apuesta de una lota con chistes en la Fonda Nómade

Teatro Camilo Henríquez estrena obra sobre los monumentos post estallido social

La polémica enmienda constitucional aprobada por los diputados brasileños para bloquear demandas contra legisladores
Mundo

La polémica enmienda constitucional aprobada por los diputados brasileños para bloquear demandas contra legisladores

Trump llega a Windsor en una visita de Estado a Reino Unido que combina comercio, tecnología y protocolo real

La IA se abre paso en la política: Albania nombra a “ministra” y Japón a líder de partido generados con esta tecnología

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica
Paula

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada