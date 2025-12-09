Avanza acuerdo comercial entre Chile e India con visita de subsecretaria Sanhueza a ese país

Este lunes, en Nueva Delhi, India, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Claudia Sanhueza, se reunió con el ministro de Comercio e Industria de India, Piyush Goyal, en el marco del proceso de negociación del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés) que Chile mantiene con ese país.

Tras el encuentro, que se desarrolló en el Ministerio de Comercio e Industria de India, la subsecretaria Sanhueza señaló que “las conversaciones entre ambos países continúan y nuestro principal objetivo, como Subrei y Cancillería, es que estas resulten en el mejor acuerdo posible para Chile. En ese sentido, la reunión con el ministro Piyush Goyal fue muy fructífera, ya que reflejó la voluntad continuar avanzando durante las próximas semanas”.

Asimismo, la semana pasada en Nueva Delhi, una delegación chilena, liderada por el director general de Asuntos Económicos Bilaterales de la Subrei, Ricardo Mayer, y el jefe negociador de Chile, Pablo Urria, sostuvo reuniones técnicas con su contraparte india, concretando así la cuarta ronda de negociaciones entre ambas economías por el CEPA, que tuvo como cierre la reunión entre la subsecretaria con el ministro Goyal.

La primera ronda de este acuerdo se realizó en mayo en India; mientras que la segunda, se llevó a cabo en agosto de manera virtual; en tanto, la tercera reunión se concretó a finales de octubre, en Santiago.