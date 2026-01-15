AWS apuesta por el cobre estadounidense en alianza con Rio Tinto

Amazon Web Services (AWS) llegó a un acuerdo con Rio Tinto para ocupar cobre proveniente de la mina Johnson Camp, ubicada en Arizona, EE.UU. en los data centers del gigante tecnológico.

Esta alianza convierte a AWS en el primer cliente de Nuton Technology, una filial de Rio tinto que utiliza biolixiviación para extraer el mineral rojo, informó la compañía en un comunicado este jueves.

Este método emplea microorganismos para extraer el cobre en lugar de proceso tradicionales más contaminantes como refinerías.

Sobre el impacto de este acuerdo, la directora ejecutiva de Rio Tinto Copper, Katie Jackson, destacó la colaboración entre ambas empresas: “Esta colaboración es un ejemplo poderoso de como la innovación industrial y tecnología en la nube se pueden combinar para ofrecer materiales más limpios y con bajas emisiones de carbono a escala”

El acuerdo contempla dos años de colaboración, durante los cuales AWS usará el cobre en componentes como cables eléctricos, busbars, placas de circuito y disipadores de calor.

Como parte de la alianza, AWS proporcionará análisis de datos y computación en la nube para optimizar el rendimiento de la tecnología Nuton.

Tras el anuncio, las acciones de Rio Tinto reaccionaron positivamente en el mercado de Londres con un alza de 1,78% durante la jornada.