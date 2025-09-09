Banco Central mantiene tasa de interés y anticipa mayor cautela para concretar nuevos recortes

El Banco Central mantuvo la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 4,75%, tal como lo anticipaba la mayoría del mercado. Sin embargo, a diferencia de meses anteriores da una señal de mayor cautela antes de iniciar nuevos recortes.

“En el escenario actual, el riesgo de una mayor persistencia de la inflación requiere acumular más información antes de continuar el proceso de convergencia de la TPM a su rango de valores neutrales”, señala el BC en su comunicado.

Además, reafirmó “su compromiso de conducir la política monetaria con flexibilidad, de manera que la inflación proyectada se ubique en 3% en el horizonte de dos años”.

En su descripción del escenario interno, el ente rector explicó que la actividad local ha evolucionado en línea con lo proyectado en el Ipom de junio, ratificando la transitoriedad de los factores que la impulsaron a inicios de año.

En cifras lo explicó así: “Descontada la estacionalidad, durante el segundo trimestre el PIB total y no minero crecieron 0,4% y 0,1% respecto del trimestre previo (0,8 y 1,4% en el primer trimestre), respectivamente. En julio, el Imacec total y no minero aumentaron 1% y 0,5% mes a mes en su serie desestacionalizada (1,8% y 2,5% anual en su serie original), respectivamente. En el segundo trimestre, la demanda interna creció por sobre lo previsto, resaltando el desempeño de la inversión en maquinaria y equipos y del consumo privado”.

En el plano laboral, el BC señaló que “el mercado laboral sigue entregando señales mixtas, con una tasa de desempleo que se ubicó en 8,7% en el trimestre móvil terminado en julio, en un contexto de lenta creación de empleo y salarios que han mantenido un elevado crecimiento”, puntualizó.

En cuanto a la inflación destacó que ha seguido disminuyendo en línea con lo previsto en el Ipom de junio, no obstante, la inflación subyacente se ubica por encima de lo esperado en el Ipom previo, tanto en bienes como en servicios. “Las expectativas inflacionarias a dos años plazo tanto de la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) como de la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) se ubican en 3%”.

En su comunicado anticipan que “en el escenario central del Ipom de septiembre, ( que se presenta este miércoles) la trayectoria prevista para la inflación total es similar a la del informe previo, pero con una inflación subyacente que en los próximos doce meses será mayor a la considerada en junio".

En ese sentido enfatizó que “dado que este componente del IPC tiende a ser más persistente, aumenta la necesidad de monitorear de cerca su evolución y sus fundamentos”.

Escenario externo

A nivel externo, el ente rector señala que el escenario ha evolucionado en torno a lo esperado, aunque se mantienen diversos focos de incertidumbre. No obstante, precisa que “las medidas arancelarias implementadas por el gobierno de Estados Unidos han llevado a cambios relevantes en flujos de comercio por efectos anticipatorios, dificultando la evaluación de sus impactos de mediano plazo en actividad e inflación en distintas economías”.

Y resalta que “las expectativas de mercado para el crecimiento de los principales socios comerciales chilenos no muestran grandes variaciones desde la última reunión”.

Sostiene que los mercados financieros globales han ido consolidando la expectativa de que la Reserva Federal retomará este mes los recortes de su tasa de interés.

“En ese escenario, las tasas de interés de corto y largo plazo han caído, y las bolsas se han recuperado de forma generalizada y el dólar sigue depreciado, ubicándose en torno a los valores de la última Reunión.

“El precio del cobre se ubica en niveles similares a los de la Reunión anterior —en torno a US$4,5 la libra—, mientras que el precio del petróleo ha bajado del orden de 4%, ubicándose alrededor de US$63 el barril", puntualizó.

En el mercado financiero local, el BC puntualizó que “tanto el tipo de cambio como las tasas de interés de corto y largo plazo se mantienen en torno a lo reportado en la Reunión anterior, a la vez que el IPSA ha continuado acumulando ganancias. El crédito no muestra grandes cambios”.