SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Banco de Chile propone a sus accionistas reducir directores titulares de once a nueve miembros

El banco citó a una junta extraordinaria de accionistas para modificar sus estatutos. Su controlador, LQ Inversiones Financieras, informó que apoya el cambio y que acordó presentar siete candidatos a directores en la próxima elección, en lugar de nueve.

Mariana MarusicPor 
Mariana Marusic
Banco de Chile propone a sus accionistas reducir directores titulares de once a nueve miembros

Banco de Chile informó mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que el directorio acordó citar a una junta extraordinaria de accionistas para el próximo 10 de noviembre, con el objetivo de modificar sus estatutos sociales.

Uno de los cambios que allí van a proponer, es reducir el número de directores titulares que tienen actualmente, desde once a nueve miembros.

A continuación, LQ Inversiones Financieras SA, holding a través del cual Quiñenco y Citi controlan a Banco de Chile en partes iguales, comunicó que su directorio acordó apoyar esta decisión y que va a “presentar únicamente siete candidatos a directores titulares en la próxima elección de directores que celebre el mencionado banco, en lugar de nueve candidatos como ha ocurrido en oportunidades anteriores”.

Actualmente el directorio de Banco de Chile es presidido por Pablo Granifo, e integrado también por Julio Figueroa (vicepresidente), Francisco Pérez Mackenna, Raúl A. Anaya, Hernán Büchi, Andrés Ergas, Jaime Estévez, Ana Holuigue, Patricio Jottar, Jean Paul Luksic, y Sinéad O’Connor.

Las razones

Según detalló Banco de Chile en un documento que contiene los fundamentos de esta decisión, “la proposición tiene por objeto optimizar el funcionamiento del directorio del banco, estimándose que una composición de nueve miembros titulares y dos suplentes agiliza su dinámica y toma de decisiones, además de favorecer la participación de sus miembros en las instancias de trabajo. Se ha considerado, asimismo, que el nivel de madurez del gobierno corporativo del banco y el robusto marco normativo de gestión y control, justifican el cambio propuesto”.

Agregaron que “Banco de Chile es la única entidad bancaria del país cuyo directorio se compone de once miembros titulares. Con la aprobación de la proposición, el banco mantendrá, junto con otras entidades, el número más alto de directores en bancos en Chile”.

Adicionalmente, explicaron que “la reducción del número de directores titulares de once a nueve, es perfectamente consistente con la composición accionaria del banco y no afecta la protección de los derechos de los accionistas minoritarios”.

Por otro lado, señalaron que “conforme a lo previsto en el artículo 50 bis de la Ley sobre Sociedades Anónimas, el banco debe elegir, al menos, un director que reúna las condiciones de independencia previstas en esa disposición. La aprobación de la proposición mantendrá la posibilidad de que puedan ser elegidos más de un director independiente”.

Asimismo, detallaron que “por oficio de 27 de agosto de 2025, la CMF, respondiendo una presentación del banco formulada conforme a lo previsto en el artículo 49 bis de la Ley General de Bancos, expresó que la intervención de ese organismo se verificará una vez recibida la escritura pública a que se reduzca el acta de la junta extraordinaria de accionistas, momento en que, de ser procedente, se emitirá la resolución de aprobación y el respectivo certificado; expresándose además en el oficio indicado que, con todo, se deja constancia que la Comisión ha tomado conocimiento de la modificación proyectada”.

Aseguraron que “se tomará en cuenta la composición accionaria de la empresa y la protección de los derechos de los accionistas minoritarios, no advirtiéndose en este caso impedimentos para otorgar la autorización solicitada en la oportunidad correspondiente. Se recuerda que conforme a lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, esta proposición requiere del voto de las dos terceras partes de las acciones emitidas por el banco, por lo que es relevante la participación de los accionistas en la junta extraordinaria, por sí o representados”.

Los otros cambios

El hecho esencial del Chile también informó de otras modificaciones que propondrán en la junta para los estatutos sociales, entre ellas, “ajustar el quórum mínimo de asistencia para constituir las sesiones de directorio de seis a cinco directores titulares o suplentes”.

También va a “incorporar como norma permanente en los estatutos sociales la posibilidad de participar y/o votar en juntas de accionistas por medio de sistemas y procedimientos que el directorio acuerde, incluyendo medios tecnológicos, y sin perjuicio de la celebración de las juntas de accionistas con asistencia presencial”.

Adicionalmente, el directorio del banco propuso mantener la ciudad de Santiago como domicilio social, pero eliminará la actual referencia a la comuna de Santiago. Esto “tiene por objeto facilitar que el directorio pueda en determinados casos celebrar sesiones ordinarias en cualquier comuna de la ciudad de Santiago”.

Es más, sobre esto último el banco fue enfático en manifestar que “se deja expresa constancia que el banco no ha considerado trasladar la casa matriz u oficina principal de la institución, incluida la oficina de la gerencia general, desde su actual ubicación en la comuna de Santiago”.

Más sobre:BancosBanco de Chile

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Mis respetos”: Presidente Boric valora condena contra Jair Bolsonaro en Brasil

Ascienden a 46 los muertos y 165 los heridos por los bombardeos israelíes en Yemen

Boric conmemora su último 11-S en La Moneda con Isabel Allende, pero sin Maya Fernández

Próximo gobierno deberá nombrar al 12% de los notarios, conservadores y archiveros tras jubilación de mayores de 75 años

Fondo plurianual: la propuesta de cambio de financiamiento de la defensa que tiene en estado de alerta a las FF.AA.

Marco Antonio Núñez (PPD): “Si Jara cae en las encuestas tras el debate, los responsables de la campaña deben cambiar”

Lo más leído

1.
Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

2.
El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

3.
Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

4.
Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

5.
Primer debate presidencial televisado culmina con emplazamientos a Jara y sin grandes polémicas

Primer debate presidencial televisado culmina con emplazamientos a Jara y sin grandes polémicas

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

Él se atrevió pero yo me asusté
hablemos de amor

Él se atrevió pero yo me asusté

Por Natalie

Servicios

Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Cómo funcionará el comercio durante los feriados irrenunciables de las Fiestas Patrias

Cómo funcionará el comercio durante los feriados irrenunciables de las Fiestas Patrias

Rating del miércoles 10 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 10 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Boric conmemora su último 11-S en La Moneda con Isabel Allende, pero sin Maya Fernández
Chile

Boric conmemora su último 11-S en La Moneda con Isabel Allende, pero sin Maya Fernández

Próximo gobierno deberá nombrar al 12% de los notarios, conservadores y archiveros tras jubilación de mayores de 75 años

Fondo plurianual: la propuesta de cambio de financiamiento de la defensa que tiene en estado de alerta a las FF.AA.

Banco de Chile propone a sus accionistas reducir directores titulares de once a nueve miembros
Negocios

Banco de Chile propone a sus accionistas reducir directores titulares de once a nueve miembros

Quiebras de empresas suben 44% a agosto y en comercio se duplican

Parlamentarios de oposición plantean acotar próxima alza del sueldo mínimo solo al IPC para no perjudicar el empleo

Por qué Claudia Sheinbaum, presidenta de México, podría ser declarada persona non grata en Perú
Tendencias

Por qué Claudia Sheinbaum, presidenta de México, podría ser declarada persona non grata en Perú

Samsung lanza nueva serie de tablets en Chile

El FBI libera las fotografías del posible tirador que asesinó a Charlie Kirk

Humo blanco para la Supercopa: Delegación Presidencial autoriza el Superclásico del domingo en Santa Laura
El Deportivo

Humo blanco para la Supercopa: Delegación Presidencial autoriza el Superclásico del domingo en Santa Laura

Fiel a su esquema y con sorpresas: la formación de Colo Colo que prepara Fernando Ortiz para la Supercopa ante la U

Técnico del Swansea alaba a Lawrence Vigouroux tras debutar en la Roja: “Se lo merece; es maravilloso”

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025
Finde

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

Fabrizio Copano es destacado en Billboard por su especial de comedia en inglés
Cultura y entretención

Fabrizio Copano es destacado en Billboard por su especial de comedia en inglés

Pilar Quintana, escritora colombiana: “Las historias de mujeres y sobre mujeres también representan a la humanidad”

El 11 de septiembre olvidado: la historia del otro Golpe de Estado que sacudió a Chile

“Mis respetos”: Presidente Boric valora condena contra Jair Bolsonaro en Brasil
Mundo

“Mis respetos”: Presidente Boric valora condena contra Jair Bolsonaro en Brasil

Ascienden a 46 los muertos y 165 los heridos por los bombardeos israelíes en Yemen

Trump aborda la condena a Bolsonaro por intento de golpe de Estado: “Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo”

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse
Paula

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud