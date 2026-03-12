BancoEstado oficializa renuncias de presidente y vicepresidenta tras cambio de gobierno

13 Marzo 2017 Fachada del BancoEstado Foto: Andres Perez BANCO ESTADO - INSTITUCION FINANCIERA - BANCA - DETALLE - FALLADA - FRONTIS - CASA CENTRAL - ECONOMIA

En el marco de la salida de distintas autoridades producto del cambio de gobierno, BancoEstado oficializó este jueves la renuncia Daniel Hojman y Verónica Kunze a la presidencia y vicepresidencia de la entidad, respectivamente.

En un hecho esencial enviado a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) BancoEstado señaló que ambos presentaron sus renuncias ayer mediante cartas al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y por su intermedio al Presidente José Antonio Kast, en los cargos que ejercieron hasta ese día.

Previamente los nombres de las personas que ocupan los cargos más codiciados de BancoEstado, entre los puestos que siempre cambian en la estatal cuando inicia un nuevo gobierno, ya eran conocidos.

Mario Farren Risopatrón es el nuevo presidente del banco estatal y la expresidenta de la Asociación de AFP, Paulina Yazigi, ocupa la vicepresidencia. A ellos se suma Andrea Silva Da Bove en la gerencia general.