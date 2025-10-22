SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Biministro García refuta informe sobre tarifas eléctricas: “La empresa Valgesta nunca dice que las empresas no tienen los US$115 millones”

Respecto de los próximos pasos, Álvaro García señaló que el gobierno está trabajando con las generadoras eléctricas para concretar los reembolsos. “Nuestra tarea es que ese cobro excesivo se devuelva, en eso estamos empeñados y en eso estamos avanzando”, destacó el biministro.

Olivia Hernández D.Por 
Olivia Hernández D.
Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, aseguró que el informe publicado por la consultora Valgesta Nueva Energía, que señala que el monto final que debe rebajarse en las cuentas de luz es de US$2 millones y no US$115 millones, como afirmó inicialmente la autoridad estatal debido a un error metodológico de la Comisión Nacional de Energía (CNE), es equivocado.

“Hay un informe de una empresa consultora que dice que las personas no han pagado. Aquí lo concreto es que las empresas han captado US$115 millones de las personas, en exceso, por lo tanto, las personas sí pagaron y las empresas sí lo tienen, y eso es justamente lo que queremos devolver”, dijo García en conversación con radio Pauta.

A lo que agregó: “La empresa Valgesta nunca dice que las empresas no tienen los US$115 millones y eso es lo único que importa”. Pero “a mí me consta”.

Respecto de los próximos pasos, García señaló que el gobierno está trabajando con las generadoras eléctricas para concretar los reembolsos. “Nuestra tarea es que ese cobro excesivo se devuelva, en eso estamos empeñados y en eso estamos avanzando”, destacó el biministro.

JAVIER SALVO/ATON CHILE

Cobro excesivo de Transelec

Respecto al cobro excesivo de la empresa transmisora Transelec, por un monto adicional de US$100 millones, García aclaró que el gobierno actuó conforme a lo que establece la ley tan pronto como tomó conocimiento del error informado: “Primero, quiero aclarar que el gobierno no dijo nada, hizo lo que la ley lo mandataba a hacer: una auditoría”, dijo.

El biministro explicó que el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) comenzó el proceso de auditoría “uno o tres días” después de que la empresa diera a conocer la situación, en agosto del año pasado. Sin embargo, indicó que el proceso se retrasó, ya que al lanzar la licitación para elaborar el informe y determinar el monto exacto, ninguna empresa se presentó.

“No recuerdo exactamente la temporalidad, puede ser uno o tres días, pero ese orden de magnitud fue el momento en que se ofició al Coordinador Eléctrico para que iniciara la auditoría, o sea, se reaccionó de inmediato”, sostuvo el ministro.

Lee también:

Más sobre:Cuentas de luzTarifas EléctricasÁlvaro GarcíaValgesta Nueva Energía

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Son cosas distintas a copiar el modelo Milei”: Jara plantea la idea de fusionar ministerios para optimizar los recursos fiscales

Los asistentes a la Enade le ponen nota a los speakers ¿Quién obtuvo la mejor calificación y quién reprobó?

SEC multa a CGE por problemas de facturación en O’Higgins y Maule

Joyvio pide declarar inadmisible reclamo judicial de Isidoro Quiroga por fallo que lo condenó a pagar US$300 millones en venta de Australis

UDI pide a Contraloría investigar nuevos antecedentes de cálculos erróneos en cuentas de luz y emplaza a Boric a hacer un mea culpa

Consejo Fiscal Autónomo programa reunión con candidatos presidenciales que pasen a segunda vuelta

Lo más leído

1.
Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

2.
EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

3.
“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

4.
Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
La respuesta de Matthei a emplazamiento de presidenta PS: “No sabía que había gente que se creía dueña de los votos”

La respuesta de Matthei a emplazamiento de presidenta PS: “No sabía que había gente que se creía dueña de los votos”

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

Servicios

Cuándo y a qué hora ver a Galatasaray vs. Bodo/Glimt por la Champions League

Cuándo y a qué hora ver a Galatasaray vs. Bodo/Glimt por la Champions League

Cuándo y a qué hora ver a Athletic Club vs. Qarabag por la Champions League en TV y streaming

Cuándo y a qué hora ver a Athletic Club vs. Qarabag por la Champions League en TV y streaming

Extienden plazo del FUAS para postular a becas, créditos y gratuidad

Extienden plazo del FUAS para postular a becas, créditos y gratuidad

“Son cosas distintas a copiar el modelo Milei”: Jara plantea la idea de fusionar ministerios para optimizar los recursos fiscales
Chile

“Son cosas distintas a copiar el modelo Milei”: Jara plantea la idea de fusionar ministerios para optimizar los recursos fiscales

UDI pide a Contraloría investigar nuevos antecedentes de cálculos erróneos en cuentas de luz y emplaza a Boric a hacer un mea culpa

Cuándo y a qué hora ver a Galatasaray vs. Bodo/Glimt por la Champions League

Los asistentes a la Enade le ponen nota a los speakers ¿Quién obtuvo la mejor calificación y quién reprobó?
Negocios

Los asistentes a la Enade le ponen nota a los speakers ¿Quién obtuvo la mejor calificación y quién reprobó?

SEC multa a CGE por problemas de facturación en O’Higgins y Maule

Joyvio pide declarar inadmisible reclamo judicial de Isidoro Quiroga por fallo que lo condenó a pagar US$300 millones en venta de Australis

Quién era Daniel Naroditsky, el genio del ajedrez que falleció a los 29 años
Tendencias

Quién era Daniel Naroditsky, el genio del ajedrez que falleció a los 29 años

Cómo son los cascos de realidad extendida Galaxy XR de Samsung: hardware y especificaciones

Por qué el presidente de Perú declaró estado de emergencia en Lima y Callao para combatir la “inseguridad”

Figura de Argentina arremete contra Arturo Vidal por su apoyo a Marruecos en la final del Mundial Sub 20
El Deportivo

Figura de Argentina arremete contra Arturo Vidal por su apoyo a Marruecos en la final del Mundial Sub 20

El viaje del que nadie sabía: la sorpresa en Blanco y Negro por la aparición de Arturo Vidal en Brasil

El kilómetro que une a madre e hija: la historia de Paola Muñoz y Javiera Garrido en el Mundial de Ciclismo Pista de Chile

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025
Finde

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago

Salvatore Adamo: “He visto a Paul McCartney en vivo y tenía una energía fantástica. Es un regalo poder continuar”
Cultura y entretención

Salvatore Adamo: “He visto a Paul McCartney en vivo y tenía una energía fantástica. Es un regalo poder continuar”

La historia tras el primer concierto de Pearl Jam (con Chris Cornell en el público)

“El León” vs “El Caballo”: la historia de la pugna entre Arturo Alessandri y Carlos Ibáñez que sacudió a Chile

Ricardo Salinas Pliego, el “Trump mexicano” que desafía a la izquierda y abre la puerta a posible candidatura
Mundo

Ricardo Salinas Pliego, el “Trump mexicano” que desafía a la izquierda y abre la puerta a posible candidatura

El expresidente francés Sarkozy contará con la protección de dos agentes de seguridad durante su estancia en prisión

Netanyahu descarta tras reunirse con Vance que Estados Unidos “controle” Israel: “Eso es una bazofia”

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales